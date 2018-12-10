Футбол

Сёмин: надеюсь, Фарфан сыграет с «Шальке-04» хороший матч
Чемпионат
12:04

Шальке-04 — Локомотив
завтра
в 12:55
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Фельтинс-Арена»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин выразил надежду, что полузащитник Джефферсон Фарфан покажет хорошую игру в матче со своим бывшим клубом «Шальке-04», с которым железнодорожники сыграют в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Сёмин: надеюсь, Фарфан сыграет с «Шальке-04» хороший матч

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