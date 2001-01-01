Футбол
Сёмин: грузины приживаются в «Локомотиве»Чемпионат вчера в 15:24
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о первом голе полузащитника команды Хвичи Кварацхелии в Премьер-Лиги. 18-летний хавбек, поразив ворота «Рубина» в матче 28-го тура, стал первым игроком, рождённым в XXI веке, которому удалось забить гол в РПЛ.
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Юрий Семин: «Грузины в „Локо“ приживаются, Кварацхелию уже оценили болельщики»
Спорт-Экспрессвчера в 14:53
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