Футбол
Сёмин: грузины приживаются в «Локомотиве»Чемпионат вчера в 15:24
|3′
Вячеслав Подберезкин
Антон Миранчук
|4′
Федор Смолов
|10′
|55′
Вячеслав Подберезкин
Рифат Жемалетдинов
|66′
Гжегож Крыховяк
|73′
|74′
Данил Степанов
Виталий Устинов
|74′
Евгений Башкиров
Павел Могилевец
|78′
Артур Сагитов
Антон Миранчук
Хвича Кварацхелия
|78′
|78′
Дмитрий Полоз
Артур Сагитов
Мацей Рыбус
|82′
Хвича Кварацхелия
|87′
Бенедикт Хеведес
Иван Лапшов
|88′
Владислав Игнатьев
Брайан Идову
|90′
Локомотив
Расстановка 5‑4‑1
1
Гилерме
3
Идову
42
Лапшов
33
Кверквелия
14
Чорлука
31
Рыбус
59
Миранчук
7
Крыховяк
96
Жемалетдинов
21
Кварацхелия
9
Смолов
23
Коновалов
3
Цаллагов
5
Уремович
88
Камболов
80
Сорокин
91
Устинов
7
Подберезкин
18
Могилевец
15
Коновалов
19
Байрамян
65
Сагитов
Рубин
Расстановка 5‑3‑2
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о первом голе полузащитника команды Хвичи Кварацхелии в Премьер-Лиги. 18-летний хавбек, поразив ворота «Рубина» в матче 28-го тура, стал первым игроком, рождённым в XXI веке, которому удалось забить гол в РПЛ.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Хвича Кварацхелия: «Рад первому голу за „Локомотив“, но главное - победа команды»
Спорт-Экспрессвчера в 21:03
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 01:09, Ашберн
Происшествия
ДТП в Красноярске: один человек погиб, восемь пострадали
Обновлено вчера в 17:52
Наука
Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц «восстал из мертвых»
Исчезнувший с лица Земли сотни тысяч лет назад вид наземных птиц вновь возродился в прежнем своем состоянии.
Обновлено вчера в 14:05
Политика
Бутину перевели в другую тюрьму
Осуждённая в Соединённых Штатах гражданка России Мария Бутина была переведена из тюрьмы в Александрии, расположенной в американском штате Вирджиния.
Обновлено вчера в 21:54
Политика
Инаугурацию Зеленского призвали перенести из-за «гнилого воскресенья»
Депутат Верховной рады Олег Куприенко выступил против проведения инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского 19 мая из-за «гнилого воскресенья».
Обновлено вчера в 10:37
Политика
Парубий заявил, что не позволит сорвать подписание закона о языке
Намерение обеспечить безусловное подписание закона об украинском языке выразил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий 10 мая в своем блоге в соцсети twitter.
Обновлено вчера в 16:34
Общество
Умер самый пожилой житель России
Обновлено вчера в 15:54
Шоу-бизнес
Алена Хмельницкая в желтом наряде восхитила поклонников
Обновлено в 00:29
Наука
На тихоокеанском побережье обнаружены микроорганизмы, дышащие мышьяком
Обновлено вчера в 00:08
Происшествия
CBS: в Хьюстонском судоходном канале произошел разлив топлива
Обновлено вчера в 23:40
Политика
Марин Ле Пен выдвинула ультиматум президенту Франции
Издание Le Parisien прокомментировало заявление председателя партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен касательно предстоящих выборов в Европарламент, назвав его ультиматумом президенту Франции Эммануэлю Макрону, заставляющим вспомнить о Шарле Де Голле.
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия
На Алтае приостановили поиски попавших под лавину туристов
Спасатели в субботу утром приняли решение приостановить на полтора месяца поиски туристов, попавших под лавину в горах Алтая, из-за опасности повторного схода лавины, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС региона.
Обновлено вчера в 23:26
Армия и оружие
Появились фото последствий применения «ниндзя-бомбы» США
Обновлено вчера в 07:41
Хоккей
Путин упал на ковер на гала-матче НХЛ
Президент России Владимир Путин упал на льду во время участия в гала-матче Ночной хоккейной лиги.
Обновлено вчера в 15:56
Происшествия
Истребители ВВС Индии посадили в Джайпуре украинский самолет
Обновлено вчера в 15:36
Хоккей
Итоги первого дня ЧМ-2019 по хоккею
Обновлено вчера в 18:11
Политика
Кравчук порекомендовал Зеленскому сформировать новую власть на Украине
Первый президент Украины Леонид Кравчук порекомендовал в пятницу в эфире телеканала «112 Украина» новоизбранному лидеру Владимиру Зеленскому полностью сменить правительство страны, но не спешить с принятием кадровых решений.
Обновлено вчера в 16:18
Общество
Картины с затонувшего у Крыма судна могут быть утрачены
Работы по подъему артефактов с затонувшего более 100 лет назад у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", на котором могут находиться картины Ивана Айвазовского, приостановлены.
Обновлено в 00:08
Политика
Китай ответит США на повышение пошлин
Пекин выразил глубокое сожаления из-за решения Вашингтона повысить пошлины на импорт продукции из страны с 10 до 25%.
Обновлено вчера в 06:07
Политика
Коломойский назвал две вероятные должности Порошенко
После вступления в должность избранного президента Украины Владимира Зеленского действующий глава государства Петр Порошенко может претендовать на пост министра иностранных дел или украинского посла в Соединенных Штатах.
Обновлено вчера в 13:07
Политика
Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки из отеля туристом
Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил действующего главу государства Петра Порошенко с туристом, который перед отъездом ворует имущество отеля.
Обновлено вчера в 12:24
Происшествия
В Домодедово пассажир пытался провезти в багаже мину времен ВОВ
Обновлено вчера в 14:26
Политика
Япония просит США снять ограничения на поставки продукции из Фукусимы
Япония хочет, чтобы США способствовали снятию оставшихся ограничений на экспорт продукции из некоторых префектур, которые были введены после аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия
Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца
Обновлено вчера в 13:46
Наука
Археологи вскрыли в Индии 4000-летнюю священную гробницу
Археологическая служба Индии вскрыла древнюю священную гробницу, возраст которой составляет около четырех тысяч лет.
Обновлено 08 мая в 01:09
Армия и оружие
Заместители министров обороны США и Польши провели переговоры
Замглавы министерства обороны США по политическим вопросам Джон Руд и замминистра национальной обороны Польши Томаш Шатковский провели переговоры, в ходе которых обсудили укрепление восточного фланга НАТО за счет расширения присутствия США на территории Польши, говорится в заявлении минобороны США.
Обновлено вчера в 23:40
Политика
Стали известны подвиги деда Зеленского
Обновлено 09 мая в 14:25
Кино
Умерла народная артистка России Нелли Корниенко
Народная артистка России Нелли Корниенко умерла в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте Малого театра.
Обновлено вчера в 13:12
Авто
Назвали идеальный автомобиль для долгих летних путешествий
Обновлено вчера в 07:37
Политика
Зеленский обратился к Раде с требованием по инаугурации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с требованием "от имени народа" провести церемонию инаугурации в воскресенье, 19 мая.
Обновлено вчера в 13:04