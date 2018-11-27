Футбол

Сёмин: больше учитывали свои возможности и ошибки, чем «Галатасарая»
Чемпионат
09:48

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин сообщил, что в преддверии матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Галатасараем», клуб не учитывал ошибок турецкого клуба в матче 1-го тура, а был больше сконцентрирован на своих действиях.
Чемпионат09:48

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Юрий Семин: Надо делать выводы, а не горевать

Вести.Ru10:18

Семин: в обороне допустили ошибки, которые в Лиге чемпионов не прощают

РИА Новости10:01

Семин: «У „Локомотива“ нет проблем с турецкими командами»

Sport24.ru09:58

Сёмин: больше учитывали свои возможности и ошибки, чем «Галатасарая»

Чемпионат09:48
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Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 11:04, Ашберн
Футбол

ЦСКА лишился шансов на выход из группы Юношеской лиги УЕФА

Футболисты молодежной команды московского ЦСКА сыграли вничью со сверстниками из чешской "Виктории" в матче 5-го тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА.
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Футбол

Матч «Енисей» – «Ахмат» пройдет на Центральном стадионе

Руководство РПЛ постановило, что матч 16-го тура Чемпионата России должен пройти 1 декабря в 14 часов по московскому времени на Центральном стадионе.
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Футбол

Сёмин: Просили РФС перенести матч, но нам не пошли навстречу

Сёмин заявил, что команда играет в очень тяжёлом графике, поэтому просила перенести один из матчей на резервный день, но в РФС отказались идти навстречу.
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Футбол

Игроки «Спартака» поддержали Глушакова баннером

Обновлено в 09:37
Футбол

Джикия обратился к перенесшему операцию Зобнину

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия пожелал здоровья своему одноклубнику Роману Зобнину, который в понедельник перенес операцию на колене.
Обновлено в 10:44
Футбол

Защитник ЦСКА Магнуссон мог стать игроком «Зенита»

Обновлено в 10:24
Футбол

Погрязший в долгах «Анжи» подписал игрока ПСЖ

Махачкалинский футбольный клуб «Анжи» подписал контракт с грузинским нападающим Николозом Кутателадзе, находящимся в системе французского «Пари Сен-Жермен».
Обновлено в 10:39
Футбол

Мане сможет сыграть с «ПСЖ» в Лиге чемпионов, несмотря на болезнь

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане сможет помочь команде в предстоящем матче с «Пари Сен-Жермен» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов, сообщает Goal.com.
Обновлено в 09:52
Футбол

Кэмпбелл возглавил клуб четвертого дивизиона Англии «Мэкклсфилд»

Экс-игрок «Арсенала» и сборной Англии Сол Кэмпбелл возглавил «Мэкклсфилд». Клуб выступает в четвертом по силе дивизионе чемпионата Англии.
Обновлено в 10:47
Футбол

Ответный матч финала Кубка Либертадорес пройдет 8 или 9 декабря

Вторая встреча финала Кубка Либертадорес между аргентинскими клубами "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс" пройдет 8 или 9 декабря, о месте проведения игры будет сообщено дополнительно, говорится в пресс-релизе Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).
Обновлено в 10:59
Футбол

Лучший вратарь минувшего сезона MLS перейдет в «Манчестер Сити»

Руководство «Манчестер Сити» намерено приобрести лучшего вратаря минувшего сезона MLS.
Обновлено в 10:47
Футбол

Лионель Месси: «Хочу забивать голы и выигрывать титулы»

Обновлено в 10:35
Футбол

Капелло: «„Реал“ расплачивается за самоуверенность»

На мой взгляд, мадридский клуб расплачивается за самоуверенность.
Обновлено в 09:48
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«Динамо» сыграет первый матч на новом стадионе против «Спартака»

Футбольный клуб "Динамо" сыграет первый матч на новом стадионе против "Спартака".
Обновлено в 10:49
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Дриусси признали лучшим игроком 15-го тура РПЛ

Обновлено в 10:35
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Юрий Сёмин
Футболист
Советский футболист, советский и российский тренер. Мастер спорта. Заслуженный тренер РСФСР. Заслуженный тренер Таджикской ССР. Главный тренер московского «Локомотива».
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Галатасарай
Турецкий футбольный клуб
Турецкий футбольный клуб из Стамбула, входящий в состав спортивного общества «Галатасарай», выступающий в чемпионате Турции. Основан в 1905 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Тюрк Телеком Арена», вмещающем 55 147 зрителей. Один из самых успешных футбольных клубов страны, 21-кратный чемпион Турции, 17-кратный обладатель Кубка Турции, 15-кратный обладатель Суперкубка Турции, обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.
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