Футбол

Семин: в обороне допустили ошибки, которые в Лиге чемпионов не прощают
РИА Новости
10:01

Локомотив — Галатасарай
завтра
в 12:55
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Локомотив»
Футболисты московского "Локомотива" в матчах группового этапа Лиги чемпионов допускали ошибки, за которые на таком уровне не прощают, заявил главный тренер "красно-зеленых" Юрий Семин. Встреча пятого тура группы D "Локомотив" - "Галатасарай" пройдет в среду в Москве.
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Турецкий футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции защитника. Один из самых успешных футболистов и менеджеров Турции. Своей бескомпромиссной игрой и сугубо профессиональным подходом к игре заслужил прозвище «Император».
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