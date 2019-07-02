Футбол
Сёмин: Суперкубок выиграет тот, у кого больше характераЧемпионат 04:06
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о настрое команды перед матчем за Суперкубок России с «Зенитом». Встреча пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ-Арена» 6 июля.
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Транспорт
Причиной отмены рейсов в Чехию стали условия пролета над Сибирью
Причиной ограничений на полеты в Чехию для российских авиакомпаний стало недовольство чешской стороны условиями транссибирских маршрутов, сообщил РБК источник в правительстве.
Обновлено в 02:59
Авто
Опубликованы первые фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»
В сети появились первые фотографии салона внедорожника Патриот с автоматической коробкой передач.
Обновлено в 03:00
Политика
Нино Катамадзе бойкотировала концерты в РФ
Грузинская певица Нино Катамадзе отказалась выступать в России на фоне антироссийских выступлений в Тбилиси.
Обновлено 30 июня в 11:06
Авто
Названы 10 самых доступных автомобилей в России
Самая доступная иномарка - седан Datsun on-DO, ставший вторым в общем зачете с показателем 529,9 тысячи рублей (7 598 продаж).
Обновлено в 03:37
Экономика
Счетная палата нашла 62 тысячи незавершенных бюджетных строек
На начало 2019 года в России числилось 62 тыс. незавершенных строек на 4 трлн руб. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты (СП) после проверки проектов, финансируемых из федерального и регионального бюджетов, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 04:27
Общество
В Госдуме прокомментировали слова красноярского губернатора в Канске
Депутат Государственной думы Евгений Ревенко заявил, что губернатору Красноярского края Александру Уссу нужно извиниться за резкий ответ в адрес жительницы Канска.
Обновлено в 04:51
Экономика
Программу субсидирования кредитов для легкой промышленности продлили
Правительство продлевает до конца 2019 года поддержку российской легкой промышленности, предусматривающую компенсацию расходов на выплаты процентов по кредитам.
Обновлено в 04:02
Шоу-бизнес
Максим Виторган развлекся с Ксенией Собчак в семейном центре
Максим и Ксения посетили семейный развлекательный центр. Они дружно играли со своим двухлетним сыном Платоном.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Суд объединил два дела по пожару в кемеровской «Зимней вишне» в одно
Всего по делу о пожаре расследовались три уголовных дела, фигурантами которых являются 15 человек, в том числе экс-глава главка МЧС по Кузбассу Александр Мамонтов, экс-глава кемеровского стройнадзора Танзиля Комкова, а также задержанный в Польше бывший футболист и руководитель "Кемеровского кондитерского комбината", на базе которого был построен сгоревший ТРЦ, Вячеслав Вишневский.
Обновлено в 00:49
Экономика
С 1 июля в России выросли тарифы ЖКХ
Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля выросла на 2,4%. Соответствующее постановление премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 12 ноября 2018 года.
Обновлено вчера в 04:27
Единоборства
Макгрегор бросил вызов Мейвезеру в Bottle Cap Challenge
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор поучаствовал в новом вирусному челлендже в социальных сетях - Bottle Cap Challenge.
Обновлено вчера в 22:45
Спорт
Екатеринбург выбрали столицей летней Универсиады-2023
Обновлено в 04:40
Транспорт
Жители УНЦ решили скинуться, чтобы самим построить дорогу
Обновлено в 04:13
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний новой ракеты российской системы ПРО
Минобороны опубликовало видео испытаний новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
Обновлено в 01:46
Происшествия
Охранник магазина задушил заподозренного в краже россиянина
По данным следствия, сотрудники торговой сети заподозрили покупателя в краже и вызвали охранника. Тот завел мужчину в подсобное помещение.
Обновлено в 04:38
Происшествия
Увезут и изнасилуют: почему садиться в такси небезопасно
На сутки в сексуальное рабство 24 июня 2019 года 21-летняя жительница Санкт-Петербурга села в машину к таксисту, который представился Игорем.
Обновлено 29 июня в 08:37
Политика
В центре Харькова установлены виселицы
Харьковские неонацисты установили импровизированные виселицы в центре города, на которых повесили чучела сторонников возвращения имени маршала Жукова проспекту.
Обновлено вчера в 13:32
Происшествия
Напуганный паяльником генерал ФСБ отдал бандитам спрятанные миллионы
Завершено расследование уголовного дела о похищении генерала ФСБ Александра Пастушкова, у которого были похищены пять миллионов долларов, закопанные в огороде.
Обновлено в 03:08
Происшествия
Кадыров прокомментировал убийство сотрудника МВД в Чечне
Глава Чечни добавил, что недруги России пытаются дестабилизировать ситуацию в стране.
Обновлено вчера в 13:52
Наука
На дне обмелевшего водохранилища в Ираке найден древний дворец
Древний дворец найден на восточном побережье Тигра в мухафазе Дахук, сообщается на сайте Тюбингенского университета.
Обновлено в 03:48
Футбол
Евгений Ловчев: «Опытные игроки „Спартака“ не хотят играть за клуб»
«Спартак» пока никак не укрепился, купили только одного нападающего.
Обновлено в 04:36
Транспорт
В Приозерске перекрыли движение по трассе «Сортавала»
Напоминаем также, что с сегодняшнего дня будет ограничено движение на трассе М-10 в районе поселка Ульяновка из-за работ по укреплению обочины.
Обновлено в 02:36
Общество
Базовый оклад учителей предложили приравнять к МРОТ
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил приравнять базовую часть зарплаты учителей к минимальному размеру месячной оплаты труда (МРОТ).
Обновлено в 02:18
Шоу-бизнес
Александр Ревва с женой и дочками отдыхает в Барселоне
Вместе с женой Анжеликой артист воспитывает двух дочерей Алису и Амели.
Обновлено вчера в 05:50
Шоу-бизнес
Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге
В Сети предположили, что Вайкуле оскандалившаяся с ремарками про Крым, куда, по ее словам, якобы запрещен въезд европейцам, решила не попадать в очередной раз под огонь критики со стороны россиян, которых унизил поступок Пугачевой.
Обновлено в 03:52
Общество
Роскачество проверило мультизерновой хлеб
По стандарту, разработанному специалистами, был проверен хлеб 11 брендов по цене от 38 до 196 рублей.
Обновлено в 01:00
Экономика
В Грузии подсчитали убытки от снижения турпотока из России
Ущерб экономики Грузии от введенного временного запрета на полеты из России и снижения турпотока может достичь 2,5 млрд лари.
Обновлено в 04:40
Политика
В США планируют ввести пошлины на товары из ЕС
В апреле торговое представительство уже предлагало ввести пошлины на товары из Евросоюза на сумму в 21 млрд долларов.
Обновлено вчера в 23:35