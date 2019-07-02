Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о настрое команды перед матчем за Суперкубок России с «Зенитом». Встреча пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ-Арена» 6 июля.

Сёмин: Суперкубок выиграет тот, у кого больше характера

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