Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о настрое команды перед матчем за Суперкубок России с «Зенитом». Встреча пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ-Арена» 6 июля.

Сёмин: Суперкубок выиграет тот, у кого больше характера

Политика Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.

Здоровье Будущих супругов предложили обязать к посещению психиатра Чтобы обезопасить будущих супругов от домашнего насилия, агрессии и случаев убийств во время совместной жизни Министерству здравоохранения предложили обязать их к тестированию на наличие психических расстройств.

Экономика Роспотребнадзор предложил ввести маркировку минеральной воды в России Роспотребнадзор предлагает использовать маркировку минеральной воды для предотвращения производства контрафактной продукции, заявил заместитель руководителя Роспотребнадзора Михаил Орлов.

Общество Госцентр современного искусства войдет в состав Пушкинского музея ГЦСИ выстроена как сетевая структура с центрами в девяти городах России, государственный музей - иерархическая структура.

Политика Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми Президент России Владимир Путин составил перечень поручений по итогам прямой линии.

Гаджеты NVIDIA выпустила новые видеокарты серии RTX Super NVIDIA официально представила ожидаемые игровые видеокарты GeForce RTX 2060 SUPER, RTX 2070 SUPER и RTX 2080 SUPER.

Политика Среди погибших на глубоководном аппарате были два героя России Среди погибших на научно-исследовательском глубоководном аппарате моряков-подводников были два героя России и семь капитанов 1-го ранга.

Политика Американский вице-президент неожиданно отменил визит в Нью-Гэмпшир Вице-президент США Майк Пенс неожиданно отменил запланированный визит Нью-Гэмпшир. Его внезапно вызвали в Белый дом.

Политика Посольство РФ в Чехии прокомментировало проблемы в авиасообщении Согласно заявлению, посольство поддерживает настрой чешской стороны на урегулирование проблем, которые возникли в авиасообщении между Россией и Чехией.

Общество Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска Губернатор Красноярского края Александр Усс позвонил по телефону жительнице Канска, которой резко ответил утром, и извинился перед ней.

Гаджеты Samsung назвала дату презентации Galaxy Note 10 Samsung представит 7 августа смартфон с увеличенным экраном Galaxy Note 10.

Экономика Минпромторг заключил СПИКи с несколькими автоконцернами «Подписанные СПИКи помогут привлечь в экономику России свыше 100 млрд руб. частных инвестиций ведущих мировых автоконцернов и локализовать производство ключевых узлов»,— приводит «Интерфакс» выдержку из пресс-релиза министерства.

Общество Россиянка с отрубленными мужем руками снялась в откровенной фотосессии Жительница подмосковного Серпухова Маргарита Грачева, которой ревнивый муж отрубил топором кисти рук, спустя полгода после трагедии решилась на откровенную фотосессию с бионическим протезом.

Теннис Шарапова получила травму в матче первого круга Уимблдона Российская теннисистка Мария Шарапова получила травму руки в матче первого круга Уимблдона против представительницы Франции Полин Пармантье.

Экономика Промсвязьбанк взыщет с компаний братьев Ананьевых более 8 млрд рублей Решение о взыскании более 8 млрд руб с компаний братьев Ананьевых в пользу Промсвязьбанка подтвердил девятый арбитражный апелляционный суд Москвы, 2 июля сообщает «Коммерсант».

Политика СМИ сообщили о массовых увольнениях топ-менеджеров «Ильюшина» За последнее время из компании "Авиационный комплекс имени Ильюшина" уволились более 80 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ОПК.

Шоу-бизнес Селена Гомес показала фигуру в бикини на мексиканском пляже Селена Гомес держится вдали от драмы, развернувшейся между ее подругой Тейлор Свифт и бывшим бойфрендом Джастином Бибером: певица не дает комментариев относительно скандала.

Транспорт ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).

Политика Зеленский анонсировал инвестфорум по восстановлению Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение осенью инвестиционного форума по восстановлению Донбасса в Мариуполе.

Экономика Российские компании уходят от налогов с помощью самозанятых Отдельные российские компании нашли возможность экономить на страховых взносах и стандартных ставках подоходного налога.