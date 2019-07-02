Футбол

Сёмин: Суперкубок выиграет тот, у кого больше характераЧемпионат 04:06

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о настрое команды перед матчем за Суперкубок России с «Зенитом». Встреча пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ-Арена» 6 июля.
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Медведев – о Суперкубке России: «Стоит задача начать сезон с завоевания трофея»

Бомбардир.ру15:05

Семин: «Суперкубок России выиграет тот, у кого характера будет больше»

Sport24.ru03:47

Семин отметил, что «Локомотив» серьезно относится к Суперкубку России

Спорт-Экспресс03:47

Сёмин: Суперкубок выиграет тот, у кого больше характера

Чемпионат04:06

Юрий Семин: «Суперкубок России выиграет тот, у кого характера больше»

Sportbox.RU03:54

Юрий Семин: «Суперкубок России выиграет тот, у кого характера больше»

Матч ТВ03:54

Семин: в матче за Суперкубок победит тот, у кого больше характера

РИА Новости04:22
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«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок

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Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено вчера в 00:15
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Будущих супругов предложили обязать к посещению психиатра

Чтобы обезопасить будущих супругов от домашнего насилия, агрессии и случаев убийств во время совместной жизни Министерству здравоохранения предложили обязать их к тестированию на наличие психических расстройств.
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Роспотребнадзор предложил ввести маркировку минеральной воды в России

Роспотребнадзор предлагает использовать маркировку минеральной воды для предотвращения производства контрафактной продукции, заявил заместитель руководителя Роспотребнадзора Михаил Орлов.
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Общество

Госцентр современного искусства войдет в состав Пушкинского музея

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РЖД провели беседу с сотрудниками вокзала после инцидента с Пугачевой

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NVIDIA выпустила новые видеокарты серии RTX Super

NVIDIA официально представила ожидаемые игровые видеокарты GeForce RTX 2060 SUPER, RTX 2070 SUPER и RTX 2080 SUPER.
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Минобороны рассекретило документы об освобождении Минска

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Политика

Среди погибших на глубоководном аппарате были два героя России

Среди погибших на научно-исследовательском глубоководном аппарате моряков-подводников были два героя России и семь капитанов 1-го ранга.
Обновлено в 13:59
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Иркутские эксперты назвали причины паводка в Иркутской области

Обновлено в 10:31
Политика

Американский вице-президент неожиданно отменил визит в Нью-Гэмпшир

Вице-президент США Майк Пенс неожиданно отменил запланированный визит Нью-Гэмпшир. Его внезапно вызвали в Белый дом.
Обновлено в 18:51
Политика

Зеленский договорился с Канадой о поставках оружия на Украину

Обновлено в 18:30
Политика

Посольство РФ в Чехии прокомментировало проблемы в авиасообщении

Согласно заявлению, посольство поддерживает настрой чешской стороны на урегулирование проблем, которые возникли в авиасообщении между Россией и Чехией.
Обновлено в 17:56
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Мощный взрыв прогремел в столице Туниса

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Общество

Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска

Губернатор Красноярского края Александр Усс позвонил по телефону жительнице Канска, которой резко ответил утром, и извинился перед ней.
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Samsung назвала дату презентации Galaxy Note 10

Samsung представит 7 августа смартфон с увеличенным экраном Galaxy Note 10.
Обновлено в 08:04
Здоровье

В Тверской области продолжат развивать сельскую медицину

Обновлено в 02:23
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Минпромторг заключил СПИКи с несколькими автоконцернами

«Подписанные СПИКи помогут привлечь в экономику России свыше 100 млрд руб. частных инвестиций ведущих мировых автоконцернов и локализовать производство ключевых узлов»,— приводит «Интерфакс» выдержку из пресс-релиза министерства.
Обновлено в 17:22
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Российская теннисистка Мария Шарапова получила травму руки в матче первого круга Уимблдона против представительницы Франции Полин Пармантье.
Обновлено в 13:01
Экономика

Промсвязьбанк взыщет с компаний братьев Ананьевых более 8 млрд рублей

Решение о взыскании более 8 млрд руб с компаний братьев Ананьевых в пользу Промсвязьбанка подтвердил девятый арбитражный апелляционный суд Москвы, 2 июля сообщает «Коммерсант».
Обновлено в 18:24
Политика

СМИ сообщили о массовых увольнениях топ-менеджеров «Ильюшина»

За последнее время из компании "Авиационный комплекс имени Ильюшина" уволились более 80 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ОПК.
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Селена Гомес показала фигуру в бикини на мексиканском пляже

Селена Гомес держится вдали от драмы, развернувшейся между ее подругой Тейлор Свифт и бывшим бойфрендом Джастином Бибером: певица не дает комментариев относительно скандала.
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Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено в 19:18
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Обновлено в 17:34
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Российские компании уходят от налогов с помощью самозанятых

Отдельные российские компании нашли возможность экономить на страховых взносах и стандартных ставках подоходного налога.
Обновлено в 20:06
Политика

Канада отказалась впускать жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами

Власти Канады намерены не впускать в страну жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР с российскими паспортами, заявила на пресс-конференции глава МИД страны Христя Фриланд.
Обновлено в 17:48
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