Футбол
Сёмин: Суперкубок выиграет тот, у кого больше характераЧемпионат 04:06
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о настрое команды перед матчем за Суперкубок России с «Зенитом». Встреча пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ-Арена» 6 июля.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 20:17, Вашингтон
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено в 11:16
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Обновлено вчера в 00:15
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Чтобы обезопасить будущих супругов от домашнего насилия, агрессии и случаев убийств во время совместной жизни Министерству здравоохранения предложили обязать их к тестированию на наличие психических расстройств.
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Роспотребнадзор предложил ввести маркировку минеральной воды в России
Роспотребнадзор предлагает использовать маркировку минеральной воды для предотвращения производства контрафактной продукции, заявил заместитель руководителя Роспотребнадзора Михаил Орлов.
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Общество
Госцентр современного искусства войдет в состав Пушкинского музея
ГЦСИ выстроена как сетевая структура с центрами в девяти городах России, государственный музей - иерархическая структура.
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Шоу-бизнес
Борис Корчевников набрал лишние килограммы после лечения
Обновлено в 20:02
Политика
Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми
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Обновлено в 15:47
Гаджеты
NVIDIA выпустила новые видеокарты серии RTX Super
NVIDIA официально представила ожидаемые игровые видеокарты GeForce RTX 2060 SUPER, RTX 2070 SUPER и RTX 2080 SUPER.
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Политика
Среди погибших на глубоководном аппарате были два героя России
Среди погибших на научно-исследовательском глубоководном аппарате моряков-подводников были два героя России и семь капитанов 1-го ранга.
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Вице-президент США Майк Пенс неожиданно отменил запланированный визит Нью-Гэмпшир. Его внезапно вызвали в Белый дом.
Обновлено в 18:51
Политика
Посольство РФ в Чехии прокомментировало проблемы в авиасообщении
Согласно заявлению, посольство поддерживает настрой чешской стороны на урегулирование проблем, которые возникли в авиасообщении между Россией и Чехией.
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Мощный взрыв прогремел в столице Туниса
Обновлено в 19:00
Общество
Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска
Губернатор Красноярского края Александр Усс позвонил по телефону жительнице Канска, которой резко ответил утром, и извинился перед ней.
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Гаджеты
Samsung назвала дату презентации Galaxy Note 10
Samsung представит 7 августа смартфон с увеличенным экраном Galaxy Note 10.
Обновлено в 08:04
Здоровье
В Тверской области продолжат развивать сельскую медицину
Обновлено в 02:23
Экономика
Минпромторг заключил СПИКи с несколькими автоконцернами
«Подписанные СПИКи помогут привлечь в экономику России свыше 100 млрд руб. частных инвестиций ведущих мировых автоконцернов и локализовать производство ключевых узлов»,— приводит «Интерфакс» выдержку из пресс-релиза министерства.
Обновлено в 17:22
Общество
Россиянка с отрубленными мужем руками снялась в откровенной фотосессии
Жительница подмосковного Серпухова Маргарита Грачева, которой ревнивый муж отрубил топором кисти рук, спустя полгода после трагедии решилась на откровенную фотосессию с бионическим протезом.
Обновлено в 13:03
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Шарапова получила травму в матче первого круга Уимблдона
Российская теннисистка Мария Шарапова получила травму руки в матче первого круга Уимблдона против представительницы Франции Полин Пармантье.
Обновлено в 13:01
Экономика
Промсвязьбанк взыщет с компаний братьев Ананьевых более 8 млрд рублей
Решение о взыскании более 8 млрд руб с компаний братьев Ананьевых в пользу Промсвязьбанка подтвердил девятый арбитражный апелляционный суд Москвы, 2 июля сообщает «Коммерсант».
Обновлено в 18:24
Политика
СМИ сообщили о массовых увольнениях топ-менеджеров «Ильюшина»
За последнее время из компании "Авиационный комплекс имени Ильюшина" уволились более 80 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ОПК.
Обновлено в 07:33
Шоу-бизнес
Селена Гомес показала фигуру в бикини на мексиканском пляже
Селена Гомес держится вдали от драмы, развернувшейся между ее подругой Тейлор Свифт и бывшим бойфрендом Джастином Бибером: певица не дает комментариев относительно скандала.
Обновлено в 09:59
Транспорт
ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения
Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено в 19:18
Политика
Зеленский анонсировал инвестфорум по восстановлению Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение осенью инвестиционного форума по восстановлению Донбасса в Мариуполе.
Обновлено в 17:34
Экономика
Российские компании уходят от налогов с помощью самозанятых
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Обновлено в 20:06
Политика
Канада отказалась впускать жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами
Власти Канады намерены не впускать в страну жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР с российскими паспортами, заявила на пресс-конференции глава МИД страны Христя Фриланд.
Обновлено в 17:48