Футбол
Семин: в матче за Суперкубок победит тот, у кого больше характераРИА Новости 04:22
В матче за Суперкубок России по футболу, где сыграют московский "Локомотив" и петербургский "Зенит", победит та команда, у которой больше характера, считает главный тренер железнодорожников Юрий Семин. "Локомотив" сыграет с "Зенитом" 6 июля.
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 14:10, Вашингтон
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