Футбол

Семин подвел итоги сборов «Локомотива»Газета.Ru 04:44

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин объявил, что клуб завершил предсезонный сбор в Австрии, передает Sport24.
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Юрий Семин: «Ребята проделали хорошую работу на сборах»

Матч ТВ03:49

Семин подвел итоги сборов «Локомотива»

Газета.Ru04:44

Сёмин: «Сборы закончились, ребята проделали хорошую работу»

Евро-футбол.ру04:31

Семин: «Сборы закончились! Едем в Москву»

Sport24.ru03:30

Сёмин: сборы закончились! Ребята проделали хорошую работу

Чемпионат03:40

«Локомотиву» не предлагали провести тренировку на стадионе «Динамо»

Спорт-Экспресс04:17

«Локомотив» встал на путь «Спартака». Раздрай в клубе может дорого обойтись «железнодорожникам»

Спорт день за днемвчера в 13:26
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 05:29, Вашингтон
Армия и оружие

Минобороны России и КНДР активизировали взаимодействие

Отмечаем, что межведомственное взаимодействие в последнее время активизировалось, в том числе на высоком уровне, — приводит РИА "Новости" слова Фомина.
Обновлено вчера в 23:59
Политика

Зеленский анонсировал «большую приватизацию» на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о «большой приватизации», готовящейся в стране.
Обновлено в 03:34
Финансы

В ЦБ заявили о дополнительных мерах для ограничения потребкредитов

Меры, о которых идет речь, по словам Юдаевой, будут связаны с тем, какое влияние окажет введение показателя предельной долговой нагрузки.
Обновлено в 05:15
Происшествия

Кассирша обменника сбежала с 41 миллионом рублей

В обменном пункте, который находится в столичном Елисеевском переулке, у бизнесмена похитили 41 миллион рублей.
Обновлено в 02:15
Происшествия

14 российских подводников погибли при пожаре на глубоководном аппарате

Во время батиметрических измерений загорелся глубоководный аппарат, погибли 14 моряков-подводников, сообщает 2 июля пресс-служба Минобороны.
Обновлено вчера в 10:08
Происшествия

Пятеро пропавших при паводке в Иркутской области найдены живыми

Успехом увенчалась поисково-спасательная операция в зоне подтопления в Иркутской области - пятеро жителей, числившихся пропавшими без вести, оказались живы, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 02:15
Политика

Пушков объяснил, почему слова Зеленского вызвали смех в Канаде

Слова президента Украины Владимира Зеленского вызвали смех в Канаде, так как он занимается не тем, чем стоило бы.
Обновлено в 03:25
Политика

Боливия заинтересовалась закупкой российского оружия

Президент Боливии Эво Моралес заявил, что заинтересован в закупке оружия из России и рассматривает возможность замены американских учебных самолетов Т-33 на российские.
Обновлено в 03:35
Происшествия

В Ленобласти утонул директор Rock Star Cafe Андрей Скурихин

Обновлено в 04:38
Политика

Дерипаска признался в контактах с ФБР

Российский бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что в сентябре 2016 года общался с сотрудниками Федерального бюро расследований (ФБР) США по поводу его вмешательства в американские выборы.
Обновлено в 05:06
Экономика

Набиуллина рассказала о сценариях использования средств ФНБ

Регулятор рассматривает несколько сценариев того, как могут быть использованы средства ФНБ, рассказала Набиуллина.
Обновлено в 03:11
Происшествия

Криминалисты считают, что семья пропавшего кассира из Башкирии может быть мертва

Обновлено в 02:18
Финансы

Минфин снизит покупки иностранной валюты в июле

Минфин в июле снизит общий объем покупок иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу, направив на это 231 миллиард рублей, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 05:25
Технологии

«Дочка» Росатома получила лицензию на производство оборудования для китайских АЭС

Компания "АЭМ-технологии" (входит в АО "Атомэнергомаш" - дивизион Росатома) получила лицензию Национального управления по ядерной безопасности Китая на проектирование и производство оборудования для китайских АЭС, сообщили в среду в пресс-службе АО "АЭМ-технологий".
Обновлено в 04:44
Армия и оружие

«Уралвагонзавод» модернизировал пушку для «Арматы»

Завершены работы по модернизации пушки для танка Т-14 «Армата». Об этом сообщает «Уралвагонзавод» на своем сайте.
Обновлено в 04:28
Происшествия

Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре

Как ранее сообщила Потяева РИА Новости, у Кокорина давно проблемы с коленом, футболист может пройти полный курс реабилитации в одном из московских медицинских центров до отправки в колонию.
Обновлено вчера в 08:52
Политика

Видео нападения на российскую семью в Грузии появилось в Сети

В интернете появилось видео нападения на автомобиль с путешествующей по Грузии российской семьи.
Обновлено в 00:50
Происшествия

В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона

Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено в 03:55
Происшествия

Заслуженный преподаватель МГУ найден мертвым

«В понедельник, 1 июля, в квартире на Ленинском проспекте обнаружено тело 80-летнего Г. Судьина с гнилостными изменениями», — сказал источник правоохранительных органах агентству городских новостей «Москва».
Обновлено в 05:17
Общество

Названы города России с самым высоким ростом зарплат

Самые высокие зарплаты в России во втором квартале текущего года были зафиксированы в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.
Обновлено в 00:20
Футбол

Реакция Месси на очередное поражение сборной Аргентины попала на видео

Обновлено в 02:48
Политика

Обратившаяся к Путину семья с Донбасса начала получать гражданство РФ

Переселившаяся в Татарстан с Донбасса семья Люлькевичей после обращения на прямой линии к президенту РФ Владимиру Путину начала получать российские паспорта.
Обновлено в 05:10
Политика

Протестующие на Майдане потребовали «не пускать сепаратистов в Раду»

На площадь вышли также несколько депутатов Рады, в дискуссию с которым вступили протестующие.
Обновлено вчера в 19:38
Гаджеты

Китайские спецслужбы устанавливают в телефоны туристов шпионское ПО

В Сети появилась информация о том, что китайские пограничники начали шпионить за туристами, пересекающими границу в районе Синьцзян (Xinjiang).
Обновлено в 02:30
Экономика

ЦБ завершил санацию банка «ФК Открытие»

Совет директоров Центробанка России решил завершить санацию банка «ФК Открытие».
Обновлено вчера в 12:51
Авто

В США скончался создатель Ford Mustang Ли Якокка

В США в 94-летнем возрасте из жизни ушел экс-глава компании Chrysler Ли Якокка, известный также как создатель легендарной модели Ford Mustang.
Обновлено в 05:19
Наука

Работу новосибирских ученых включили в учебник США по криминалистике

Исследование новосибирских нейробиологов и генетиков, которое посвящено проблеме совершения жестоких преступлений, включили в издание классического американского учебника по криминалистике для студентов Criminology: Explaining Crime and its Context.
Обновлено в 01:00
Здоровье

Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Шоу-бизнес

Начальника Рижского вокзала не уволят из-за машины Пугачевой

Обновлено вчера в 09:58
Авто

Новый Renault Duster показали на тизерном изображении

На опубликованном изображении видно, что серьезных перемен в экстерьере нового «Дастера» не произойдет, даже несмотря на то, что показана только передняя фара и часть решетки радиатора кроссовера.
Обновлено вчера в 00:45
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Юрий Сёмин
Футболист
Советский футболист, советский и российский тренер. Мастер спорта. Заслуженный тренер РСФСР. Заслуженный тренер Таджикской ССР. Главный тренер московского «Локомотива».
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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