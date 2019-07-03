Футбол
Семин подвел итоги сборов «Локомотива»Газета.Ru 04:44
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин объявил, что клуб завершил предсезонный сбор в Австрии, передает Sport24.
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«Локомотив» встал на путь «Спартака». Раздрай в клубе может дорого обойтись «железнодорожникам»
Спорт день за днемвчера в 13:26
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Как ранее сообщила Потяева РИА Новости, у Кокорина давно проблемы с коленом, футболист может пройти полный курс реабилитации в одном из московских медицинских центров до отправки в колонию.
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Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
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«В понедельник, 1 июля, в квартире на Ленинском проспекте обнаружено тело 80-летнего Г. Судьина с гнилостными изменениями», — сказал источник правоохранительных органах агентству городских новостей «Москва».
Обновлено в 05:17
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Самые высокие зарплаты в России во втором квартале текущего года были зафиксированы в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.
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Переселившаяся в Татарстан с Донбасса семья Люлькевичей после обращения на прямой линии к президенту РФ Владимиру Путину начала получать российские паспорта.
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В Сети появилась информация о том, что китайские пограничники начали шпионить за туристами, пересекающими границу в районе Синьцзян (Xinjiang).
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Совет директоров Центробанка России решил завершить санацию банка «ФК Открытие».
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На опубликованном изображении видно, что серьезных перемен в экстерьере нового «Дастера» не произойдет, даже несмотря на то, что показана только передняя фара и часть решетки радиатора кроссовера.
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