Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин объявил, что клуб завершил предсезонный сбор в Австрии, передает Sport24.

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