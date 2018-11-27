Футбол

Сёмин: Просили РФС перенести матч, но нам не пошли навстречу
Нева Спорт
10:53

Сёмин заявил, что команда играет в очень тяжёлом графике, поэтому просила перенести один из матчей на резервный день, но в РФС отказались идти навстречу.
Нева Спорт10:53

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Юрий Семин: Терим - хитрый тренер и предугадать, какая у него будет тактика, невозможно

Советский спорт11:36

Юрий Семин: «У Фернандеша микротравма»

Матч ТВ10:28

Юрий Семин: «У Фернандеша микротравма»

Sportbox.RU10:28

Семин: РФС и РФПЛ отказали в переносе одного из матчей «Локомотива»

РИА Новости09:41

Семин: «„Локомотив“ просил перенести хотя бы одну игру РПЛ, но нам не пошли навстречу»

Sport24.ru09:36

Сёмин: у «Локомотива» тяжёлый график – 4 игры за 9 дней

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Юрий Семин: Фернандеш может сыграть, Смолову нужно прибавить в волевых усилиях

Спорт-Экспресс11:20
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Футбол

ЦСКА и «Виктория» назвали стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Обновлено в 12:44
Футбол

Ответный матч финала Кубка Либертадорес перенесли за пределы Аргентины

Ответный матч финала Кубка Либертадорес между клубами «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс» из Буэнос-Айреса пройдет за пределами Аргентины, сообщает пресс-служба Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).
Обновлено в 12:33
Футбол

Матч «Енисей» – «Ахмат» пройдет на Центральном стадионе

Руководство РПЛ постановило, что матч 16-го тура Чемпионата России должен пройти 1 декабря в 14 часов по московскому времени на Центральном стадионе.
Обновлено в 10:26
Футбол

Тренер «Челси» назвал газон на «Уэмбли» картофельным полем

Экс-голкипер «Челси», а ныне член тренерского штаба команды Карло Кудичини раскритиковал состояние газона на «Уэмбли», где свои домашние матчи проводит «Тоттенхэм», пока строится новый стадион «шпор».
Обновлено в 12:44
Футбол

Главный тренер «Краснодара» Мусаев стал отцом

У главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева родился сын.
Обновлено в 12:35
Футбол

Джикия поддержал травмированного Зобнина

Обновлено в 12:42
Футбол

Футболисты «Спартака» провели акцию в поддержку Глушакова

Обновлено в 12:21
Футбол

Бывший защитник «Арсенала» возглавил клуб четвертого дивизиона Англии

Бывший защитник «Арсенала» и сборной Англии Сол Кэмпбелл впервые в карьере стал главным тренером.
Обновлено в 11:06
Футбол

Нападающий «Зенита» Дриусси признан лучшим игроком 15-го тура РПЛ

Обновлено в 12:26
Футбол

Эквадорский защитник «Краснодара» рассказал, как изучал русский язык

Эквадорский защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес дал интервью клубной пресс-службе, в котором подробно рассказал об изучении русского языка.
Обновлено в 12:12
Футбол

Бускетс: «Думаю, я всю карьеру проведу в „Барселоне“»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс, на днях проведший свой 500-й матч за сине-гранатовых, заявил, что планирует выступать за каталонский клуб до конца карьеры.
Обновлено в 12:47
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«Милан»: Бонавентура выбыл на 8-9 месяцев

Обновлено в 12:47
Футбол

«Анжи» заключил контракт с 17-летним воспитанником «ПСЖ»

«Анжи» подписал контракт с грузинским нападающим Николозом Кутателадзе, сообщает официальный сайт команды.
Обновлено в 10:39
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Защитник ЦСКА Магнуссон мог стать игроком «Зенита»

Обновлено в 10:24
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Капелло: «„Реал“ расплачивается за самоуверенность»

На мой взгляд, мадридский клуб расплачивается за самоуверенность.
Обновлено в 09:48
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Юрий Сёмин
Футболист
Советский футболист, советский и российский тренер. Мастер спорта. Заслуженный тренер РСФСР. Заслуженный тренер Таджикской ССР. Главный тренер московского «Локомотива».
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Турецкий футбольный клуб
Турецкий футбольный клуб из Стамбула, входящий в состав спортивного общества «Галатасарай», выступающий в чемпионате Турции. Основан в 1905 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Тюрк Телеком Арена», вмещающем 55 147 зрителей. Один из самых успешных футбольных клубов страны, 21-кратный чемпион Турции, 17-кратный обладатель Кубка Турции, 15-кратный обладатель Суперкубка Турции, обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.
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