Футбол

Сёмин: «Локомотиву» не хватило хитрости в матче с «Крыльями Советов»Чемпионат 11:04

Локомотив — Крылья Советов
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Локомотив»
19′
Джано Ананидзе
Антон Миранчук
23′
Игорь Денисов
49′
Антон Миранчук
54′
55′
Агустин Рохель
Соломон Кверквелия
55′
56′
Агустин Рохель
Гильерме
57′
62′
Джано Ананидзе
Георгий Зотов
Михаил Лысов
Федор Смолов
63′
Антон Миранчук
65′
69′
Рамиль Шейдаев
Игорь Денисов
73′
Эдер
77′
Алексей Миранчук
84′
85′
Пол Антон
Артем Тимофеев
90′
Рамиль Шейдаев
Антон Зиньковский
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал результат домашнего матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с "Крыльями Советов" (2:2).
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Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
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