Футбол
Сёмин: «Локомотиву» не хватило хитрости в матче с «Крыльями Советов»Чемпионат вчера в 11:04
Чемпионат России, вчера
Стадион «Локомотив»
|19′
Джано Ананидзе
Антон Миранчук
|23′
Игорь Денисов
|49′
Антон Миранчук
|54′
|55′
Агустин Рохель
Соломон Кверквелия
|55′
|56′
Агустин Рохель
Гильерме
|57′
|62′
Джано Ананидзе
Георгий Зотов
Михаил Лысов
Федор Смолов
|63′
Антон Миранчук
|65′
|69′
Рамиль Шейдаев
Игорь Денисов
|73′
Эдер
|77′
Алексей Миранчук
|84′
|85′
Пол Антон
Артем Тимофеев
|90′
Рамиль Шейдаев
Антон Зиньковский
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
1
Гилерме
20
Игнатьев
33
Кверквелия
5
Хёведес
9
Смолов
11
Миранчук
2 ×
6
Баринов
59
Миранчук
27
Денисов
8
Фарфан
24
Эдер
1
Рыжиков
49
Шишкин
44
Чичерин
90
Бурлак
18
Рохель
2
Полуяхтов
19
Самедов
40
Тимофеев
15
Зотов
99
Канунников
70
Зиньковский
Крылья Советов
Расстановка 5‑3‑2
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал результат домашнего матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с "Крыльями Советов" (2:2).
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Наставник «Локомотива» Сёмин высказался о ничьей с «Крыльями Советов» в 18-м туре РПЛ
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