Футбол
Сёмин: «Локомотиву» не хватило хитрости в матче с «Крыльями Советов»Чемпионат 11:04
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Локомотив»
|19′
Джано Ананидзе
Антон Миранчук
|23′
Игорь Денисов
|49′
Антон Миранчук
|54′
|55′
Агустин Рохель
Соломон Кверквелия
|55′
|56′
Агустин Рохель
Гильерме
|57′
|62′
Джано Ананидзе
Георгий Зотов
Михаил Лысов
Федор Смолов
|63′
Антон Миранчук
|65′
|69′
Рамиль Шейдаев
Игорь Денисов
|73′
Эдер
|77′
Алексей Миранчук
|84′
|85′
Пол Антон
Артем Тимофеев
|90′
Рамиль Шейдаев
Антон Зиньковский
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
1
Гилерме
20
Игнатьев
33
Кверквелия
5
Хёведес
9
Смолов
11
Миранчук
2 ×
6
Баринов
59
Миранчук
27
Денисов
8
Фарфан
24
Эдер
1
Рыжиков
49
Шишкин
44
Чичерин
90
Бурлак
18
Рохель
2
Полуяхтов
19
Самедов
40
Тимофеев
15
Зотов
99
Канунников
70
Зиньковский
Крылья Советов
Расстановка 5‑3‑2
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал результат домашнего матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с "Крыльями Советов" (2:2).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 20:08, Ашберн
Политика
Соратника убитого главы ДНР Захарченко задержали в России
Бывший министр был близким соратником погибшего при взрыве в кафе Донецка главы ДНР Александра Захарченко.
Обновлено в 16:49
Происшествия
Суд арестовал бойца Александра Емельяненко на 10 суток
Суд в Кисловодске арестовал на 10 суток бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко по административному делу о неповиновении сотруднику полиции, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 11:57
Происшествия
В «Пулково» самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
Самолет, следовавший по маршруту Ташкент — Санкт-Петербург, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту "Пулково".
Обновлено в 17:45
Происшествия
В Иркутской области нашли мертвой адвоката, чей подзащитный обвинил полицейских в избиении
В Иркутской области нашли мертвой адвоката Галину Музыку, сообщил «Медиазоне» член региональной Общественной наблюдательной комиссии Павел Глущенко.
Обновлено в 13:22
Политика
В Раде назвали способ возвращения Донбасса Украине
В свою очередь, первый президент Украины Леонид Кравчук назвал Донбасс «другой страной».
Обновлено в 19:47
Футбол
Пике показал болельщикам «Реала» жест рукой «бла-бла-бла»
Защитник "Барселоны" Жерар Пике во время игры с "Реалом" обратился к трибунам "Сантьяго Бернабеу" с жестом, который можно интерпретировать как "бла-бла-бла".
Обновлено в 16:05
Кино
Серебряков ответил на обвинения в русофобии
Российский актер Алексей Серебряков подчеркнул, что считает себя "абсолютно русским человеком", тем самым ответив на множественные обвинения в русофобии.
Обновлено в 14:40
Происшествия
Во Владивостоке сгорел знаменитый ресторан
Во Владивостоке пожарные потушили известный ресторан. Пламя объяло здание по улице Никифорова утром воскресенья.
Обновлено в 19:37
Политика
Меркель заявила, что доработает канцлером до 2021 года
«Раскрываю свои планы: я готова оставаться канцлером ФРГ до 2021 года», – цитирует 13 февраля заявление Меркель на встрече с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем издание Chronicle.
Обновлено 28 февраля в 19:03
Политика
«Бухарестская девятка» заявила о геополитической роли Крымского моста
По итогам саммита была принята декларация, в которой говорится об угрозе со стороны России и геополитическом значении Крымского моста, сообщает румынское агентство Actmedia.
Обновлено в 03:55
Политика
Украинские националисты потребовали посадить Порошенко
Представители украинского Национального корпуса вывесили на майдане Незалежности в Киеве баннер с призывом посадить в тюрьму президента Украины Петра Порошенко, передает "Страна.ua".
Обновлено в 16:42
Общество
В Санкт-Петебурге началась зимняя гроза
Обновлено в 16:30
Армия и оружие
В ЛНР заявили об «атаках» украинских военных на беспилотники ОБСЕ
Официальный представитель народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинские военные используют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), чтобы блокировать работу беспилотников ОБСЕ в регионе.
Обновлено в 19:46
Шоу-бизнес
Вдова Децла рассказала об объявленной ей войне
Вдова Кирилла Толмацкого (Децл) Юлия рассказала, что его родители объявили ей войну за наследие музыканта.
Обновлено в 19:43
Политика
Тимошенко пообещала клиентам Сбербанка вернуть вклады времён СССР
Лидер партии «Батькивщина» и кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко в ходе встречи с избирателями дала обещание вернуть вкладчикам Сбербанка времён СССР их сбережения.
Обновлено в 17:47
Политика
Трамп выразил надежду на переизбрание в 2020 году
Американский президент вновь заявил, что никакого сговора с Россией у его предвыборного штаба не было.
Обновлено в 16:01
Политика
Алферов перед смертью написал письмо Путину
За несколько дней до смерти 88-летний Алферов написал письмо президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 06:33
Политика
В Греции по запросу Украины задержан россиянин
Россиянин Евгений Калинин задержан в четверг в афинском аэропорту по запросу Украины, сообщил «РИА Новости» адвокат Яннис Рахиотис.
Обновлено в 11:25
Экономика
Названы периоды трудового стажа, позволяющие увеличить пенсию
Согласно последним изменениям в пенсионном законодательстве, в 2020 году гражданин РФ, чтобы выйти на пенсию по возрасту, должен будет иметь минимум 11 лет трудового стажа.
Обновлено вчера в 23:51
Политика
Лавров и Помпео обсудили ситуацию в Венесуэле
Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Венесуэле.
Обновлено в 13:34
Футбол
Каррера заявил, что ничего не имеет против Глушакова и готов пожать ему руку при встрече
Ничего не имею против Глушакова.
Обновлено в 18:10
Армия и оружие
Опубликованы кадры встречи российского фрегата с американским эсминцем
Турецкое издание Aydinlik опубликовало кадры встречи американского эсминца "Дональд Кук" и российского фрегата "Адмирал Эссен" в районе турецкого пролива Босфор.
Обновлено в 06:27
Космос
Место заправки ракет «Союз» оснастят видеокамерами
"Все необходимые места оборудуют", - сказали РИА Новости в госкорпорации "Роскосмос", отвечая на вопрос, будет ли оборудовано видеокамерами место заправки окислителем и горючим третьей ступени ракет "Союз".
Обновлено в 19:08
Шоу-бизнес
Экс-супруга депутата отрицает слова о «нищебродах»
Бывшая жена экс-депутата Госдумы Виталия Южилина певица Илона Столье заявила, что данные о её посте с предложением изолировать «нищебродов» являются ложью.
Обновлено в 07:44
Политика
В Посольстве РФ прокомментировали секретность вокруг дела Скрипалей
Секретность, которая была создана вокруг инцидента в британском Солсбери, подкрепляет мысль о мощной антироссийской провокации, которая проводится властями Британии.
Обновлено в 12:03
Армия и оружие
Stern: западные эксперты недооценили ракету «Циркон»
Обновлено в 07:02