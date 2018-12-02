Футбол

Сёмин: «Локомотив» взял и подарил «Спартаку» на праздник три очка
Чемпионат
13:25

Спартак — Локомотив
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Денис Глушаков
5′
14′
Игорь Денисов
Луис Адриано
38′
Фернандо
Артем Тимофеев
42′
45′
Ведран Чорлука
46′
Игорь Денисов
Дмитрий Баринов
58′
Дмитрий Баринов
Денис Глушаков
62′
62′
Ведран Чорлука
Мануэл Фернандеш
Лоренсо Мельгарехо
Александр Ломовицкий
66′
Николай Рассказов
67′
Софьян Ханни
Марко Петкович
73′
77′
Антон Миранчук
Эдер
79′
Джефферсон Фарфан
90′+2′
Соломон Кверквелия
Разочарованы тем, что взяли и подарили «Спартаку» на праздник три очка. А действиями игроков я очень доволен.
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