Футбол

Сёмин: «Локомотив» провёл один из лучших матчей в сезонеЧемпионат 11:52

Локомотив — Краснодар
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Локомотив»
Бенедикт Хеведес
Брайан Идову
46′
57′
Кристиан Рамирес
Вандерсон Соуза
58′
Дмитрий Скопинцев
Маурисио Перейра
63′
Шарль Каборе
68′
Шарль Каборе
Антон Миранчук
69′
71′
Кристоффер Ольссон
Магомед Сулейманов
Федор Смолов
Эдер
90′
Алексей Миранчук
Рифат Жемалетдинов
90′+5′
Главный тренер «Локомотив» Юрий Сёмин прокомментировал результат матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
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Юрий Сёмин
Футболист
Советский футболист, советский и российский тренер. Мастер спорта. Заслуженный тренер РСФСР. Заслуженный тренер Таджикской ССР. Главный тренер московского «Локомотива».
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