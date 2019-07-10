Человек предан клубу, это лучший вратарь страны. Я, как тренер, хочу, чтобы в моей команде играли только самые лучшие футболисты.

Сёмин: Гилерме — это «Локомотив», он нужен команде. Человек предан клубу

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Футбол «Спартак» объявил о трансфере футболиста «Вольфсбурга» Московский «Спартак» объявил на официальном сайте о подписании контракта с немецким полузащитником Малкольмом Баду.

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