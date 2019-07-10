Футбол
Сёмин: Гилерме — это «Локомотив», он нужен команде. Человек предан клубуЧемпионат вчера в 16:19
Человек предан клубу, это лучший вратарь страны. Я, как тренер, хочу, чтобы в моей команде играли только самые лучшие футболисты.
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Семин: поговорить с Гилерме по новому контракту? У нас с руководством разные обязанности
Bookmaker-ratings.ruвчера в 13:16
В «Локо» закоротило: Кикнадзе три часа спорил с фанатами, Гильерме близок к уходу
Sports.ruвчера в 14:43
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Происшествия
В Москве в жилом доме взорвался баллон с газом
Обновлено в 03:28
Происшествия
В Балашихе 18-летний подросток забил до смерти сына-младенца
Правоохранительные органы расследуют смерть 2-месячного ребенка в подмосковной Балашихе. По подозрению в убийстве задержан его отец.
Обновлено в 02:11
Спорт
Глава Минспорта Северной Осетии Габулов покинул свой пост
Владимира Габулова назначили министром физической культуры и спорта по Северной Осетии в ноябре прошлого года.
Обновлено вчера в 23:47
Финансы
Рубль подорожал после заявления главы ФРС США
Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич пояснил, что на курсе американской валюты негативно сказалось выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.
Обновлено вчера в 16:10
Здоровье
Врачи рассказали, кому вредно есть крыжовник
Именно поэтому врачи рассказали, кому вредно есть ягоду.В крыжовнике содержится большое количество полезных витаминов и минералов.
Обновлено в 03:34
Игры
Хакеры взломали Denuvo 6.0 в Total War: Three Kingdoms
Сообщается, что обновление Total War: Three Kingdoms до версии 1.1.0 уже взломано.
Обновлено в 02:01
Гаджеты
В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона
В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать.
Обновлено в 01:01
Общество
У задекларировавшего три копейки депутата нашли скрытые доходы
У депутата законодательного собрания Амурской области Сергея Труша, который задекларировал три копейки, нашли скрытые доходы.
Обновлено в 03:27
Экономика
Подрядчика «Росавтодора» подозревают в растрате
Руководителя подрядной компании Росавтодора заподозрили в нецелевом расходовании бюджетных средств, сообщает DEITA.
Обновлено в 01:45
Армия и оружие
СК возбудил дело после обстрела в Донбассе журналистов «Звезды»
Следственный комитет возбудил уголовное дело о "запрещенных методах ведения войны" в связи с обстрелом съемочной группы телеканала "Звезда" в Донецкой народной республике, сообщает ведомство.
Обновлено в 03:27
Политика
Бюст Жукова восстановили в Харькове
Обновлено в 02:01
Политика
Советник Зеленского предложил переименовать Россию
Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык.
Обновлено вчера в 21:28
Музыка
Макаревич признался Собчак, что он миллионер
Певец Андрей Макаревич в интервью для телеведущей Ксении Собчак рассказал, что является миллионером.
Обновлено в 02:49
Политика
Цискаридзе отреагировал на мат грузинского журналиста Габунии
Народный артист России Николай Цискаридзе заявил, что грузинский журналист Георгий Габуния, позволивший себя мат в прямом эфире канала «Рустави 2», оскорбил в первую очередь себя.
Обновлено в 01:44
Футбол
Футболистам «Краснодара» вручили бронзовые медали РПЛ
10 июля ФК "Краснодар" провел традиционную открытую тренировку, в ходе которой команде были вручены бронзовые медали за 3-е место в Российской Премьер-Лиге сезона-18/19.
Обновлено в 03:16
Политика
Туск назвал распад СССР счастливым событием для России и Европы
Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что распад СССР был счастливым событием для русских, украинцев, грузин, поляков, а также для Европы.
Обновлено в 03:50
Происшествия
Офицер ФСБ арестован по делу о фиктивной работе в адыгейском вузе
По версии следствия, директор Белореченского филиала Адыгейского госуниверситета Лариса Вицюк, опасаясь негативных последствий, по требованию начальника белореченского отделения ФСБ Константина Николинко вынуждена была фиктивно трудоустроить его преподавателем, за что офицеру с 2011 по 2018 годы была начислена зарплата на сумму 733 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 23:17
Экономика
ФНС не может собрать налоги с 800 тысяч объектов недвижимости
Федеральная налоговая служба (ФНС) России не может собрать налоги с 800 тысяч объектов недвижимости в России из-за отсутствия необходимых данных об их правообладателях, говорится в сообщении Счетной палаты (СП) РФ по итогам проверки администрирования имущественных налогов на примере Смоленской и Ивановской областей и их административных центров.
Обновлено в 02:05
Авто
Kia подняла стоимость на 4 модели в России
Обновлено в 03:02
Шоу-бизнес
Наташа Королева вдохновилась Лободой и оголилась перед страной
Певица Наташа Королева, вдохновившись фотографией коллеги Светланы Лободы, которая якобы обнаженная стояла на голове, решила повторить фотоснимок на свой лад.
Обновлено вчера в 17:43
Авто
Опубликован рендер нового поколения Skoda Octavia
Компания Skoda планирует представить новое поколение своей популярной модели Octavia осенью 2019 года на автосалоне во Франкфурте (Германия), но журналисты индийского портала IAB не готовы дожидаться этой даты.
Обновлено в 01:15
Авто
Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь
У аудиторов Счетной палаты возникли вопросы с начислением транспортного налога с повышающим коэффициентом, который действует для автомобилей стоимостью от 3 млн рублей.
Обновлено в 03:00
Авто
АвтоВАЗ рассказал о забытой Lada «Сахара»
Уникальный ВАЗ-2121 «Сахара» был создан практически из остатков прототипа отечественного внедорожника 4x4.
Обновлено вчера в 14:36
Происшествия
Россияне погибли из-за шторма в Греции
Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:13
Игры
Psychonauts 2 перенесли на 2020 год
Обновлено в 03:14
Общество
Названа безвредная доза шоколада
По данным экспертов, половину плитки темного шоколада можно есть каждый день.
Обновлено в 01:53
Здоровье
Врачи назвали три признака серьезных проблем с печенью
Специалисты назвали признаки, которые сигнализируют о серьёзных проблемах и разрушении печени.
Обновлено в 02:19
Экономика
Россияне стали больше тратить за один поход в магазин
Средний чек за один поход в магазин в июне составил 556 рублей.
Обновлено в 01:57
Армия и оружие
Вес транспортника Ил-112 снизят за счет штурмана
Масса перспективного военно-транспортного самолета Ил-112 будет снижена как минимум на две тонны.
Обновлено в 02:49