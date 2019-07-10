Футбол
Сёмин: Гилерме — это «Локомотив», он нужен команде. Человек предан клубуЧемпионат вчера в 16:19
Человек предан клубу, это лучший вратарь страны. Я, как тренер, хочу, чтобы в моей команде играли только самые лучшие футболисты.
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В «Локо» закоротило: Кикнадзе три часа спорил с фанатами, Гильерме близок к уходу
Sports.ruвчера в 14:43
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 05:28, Вашингтон
Происшествия
В Мытищах произошел пожар на территории ТЭЦ
Обновлено в 04:26
Космос
Пуск «Протона‐М» снова могут отложить из‐за найденной неисправности
«Протон-М» сняли со стартового комплекса, чтобы решить проблему с неисправностью. Затем ракету-носитель установили обратно 9 июля.
Обновлено в 05:08
Экономика
Быстрым платежам накручивают процент
«Крайне важно для развития и поддержки сервиса платежей по СБП ритейлерами, чтобы комиссии были ощутимо ниже, чем приходится платить банкам за эквайринг при карточных расчетах»,— указывает президент АКИТ Артем Соколов.
Обновлено вчера в 19:07
Религия
В Москву привезут мощи Петра и Февронии
В Москву из Мурома привезут для поклонения мощи святых Петра и Февронии, которых считают покровителями брака, сообщила в четверг пресс-служба патриархии.
Обновлено в 04:01
Происшествия
В Москве прогремел взрыв в жилом доме
На северо-востоке Москвы прогремел взрыв в жилом доме, передает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.
Обновлено в 03:29
Финансы
Эксперт рассчитал обвал доллара в случае дефолта в США
Если дефолт США произойдет, первоначальная реакция доллара будет выражена ростом курса.
Обновлено вчера в 21:00
Общество
Выживание людей в Индии поставлено под угрозу
Климатические изменения в ближайшем будущем поставят под угрозу выживание более 1 миллиарда человек на полуострове Индостан.
Обновлено в 05:01
Политика
Парад состоится: украинский генерал пошел против Зеленского
Командующий десантно-штурмовыми войсками ВС Украины Михаил Забродский заявил, что военный парад в День независимости Украины состоится, несмотря на решение президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:02
Происшествия
В Уругвае задержаны россияне по подозрению в помощи сбежавшему мафиози
Сотрудники уругвайской полиции и Интерпола задержали двух россиян по подозрению в оказании помощи итальянскому мафиози Рокко Морабито, сбежавшему из тюрьмы.
Обновлено вчера в 19:44
Общество
У задекларировавшего три копейки депутата нашли скрытые доходы
У депутата законодательного собрания Амурской области Сергея Труша, который задекларировал три копейки, нашли скрытые доходы.
Обновлено в 03:27
Политика
Верховная Рада приняла новый Избирательный кодекс Украины
Трансляцию заседания вел телеканал "112 Украина" Напомним, 29 мая комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал парламенту одобрить проект нового Избирательного кодекса во втором чтении перед внеочередными выборами в Раду.
Обновлено в 05:12
Авто
Toyota готовит к выпуску новый кроссовер
Компания Toyota объявила об изменении производственных планов на совместном предприятии с Mazda в США, чтобы собирать на заводе новый, еще не анонсированный кроссовер.
Обновлено в 04:01
Экономика
ФНС доначислила табачным компаниям 60 млрд рублей налогов
Федеральная налоговая служба начала выездные проверки российских отделений табачных компаний и уже доначислила 60 млрд рублей налогов без учета пеней и штрафов, пишут "Ведомости" со ссылкой на федерального чиновника.
Обновлено в 02:24
Здоровье
Глава алтайского Минздрава рассказал о мерах против дефицита врачей
Депутаты требуют от алтайского Минздрава проверить реальные зарплаты врачей В Мурманской области такая проверка закончилась увольнением заместителя губернатора, курирующего сферу здравоохранения 3326 30 В частности, уменьшать отток кадров планируется через работу с опытными специалистами, которые готовы уйти на заслуженный отдых из-за усталости.
Обновлено в 04:28
Общество
Синоптики предупредили о погодных аномалиях в августе
В августе в некоторых российских регионах ожидаются погодные аномалии, рассказал представитель Гидрометцентра Владимир Тищенко «Российской газете».
Обновлено вчера в 02:31
Политика
Арестованного Воробьева исключили из списка помощников полпреда
Арестованный по подозрению в государственной измене Александр Воробьев больше не значится среди помощников полпреда президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова.
Обновлено в 04:40
Политика
Жители Грузии предложили заткнуть рот гендиректору «Рустави 2»
Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 10 июля, генеральный директор телеканала «Рустави 2» Ника Гварамия в эмоциональной форме призвал предпринимателей Грузии отказаться от сотрудничества с Россией и лучше начать продавать вино и боржоми на Украину.
Обновлено в 01:42
Политика
В Кремле призвали к сдержанности всех игроков в Персидском заливе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва призывает к сдержанности всех игроков в Персидском заливе.
Обновлено в 05:22
Энергетика
Глава OMV заявил об интересе к мегапроекту «Газпром нефти» в Арктике
Австрийская OMV может стать партнером «Газпром нефти» в новом мегапроекте в Арктике по разработке ачимовских оторочек Ямбургского месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), рассказал в интервью РБК глава OMV Райнер Зеле.
Обновлено в 01:00
Экономика
Расходы на нацпроекты спрятали от россиян
Оперативный контроль за финансовым исполнением национальных проектов на сегодняшний день практически недоступен для россиян, сообщает принадлежащее Григорию Березкину агентство РБК.
Обновлено в 05:17
Происшествия
Двое российских туристов погибли при шторме в Греции
Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.
Обновлено вчера в 21:08
Происшествия
В Великобритании мужчина пытался пробраться в спальню королевы
Вероятно, мужчина вдохновился поступком Майкла Фагана, который в 1982 году смог дважды попасть в спальню Елизаветы II и даже немного с ней поговорить.
Обновлено в 02:54
Авто
Mini разработает электрокар по мотивам концепта Rocketman
Компания MINI запустит в серию электрокар, созданный по мотивам концепта Rocketman, показанного в 2011 году.
Обновлено вчера в 09:14
Политика
МИД РФ возмутился действиями Британии против Ирана
Риски прямой конфронтации вокруг Ирана увеличиваются, причиной тому — целенаправленная политика США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 05:05
Технологии
Логины и пароли пользователей Ozon попали в интернет
Эксперт отметил, что выложенные пароли могут быть уже неактуальны, так как компания должна была принять меры после выявления утечки.
Обновлено вчера в 11:47
Происшествия
Бывшего замглавкома внутренних войск России обвинили в новых взятках
Следователи Военного следственного управления (ВСУ) предъявили бывшему замглавкому новое обвинение по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») и части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий») УК РФ.
Обновлено в 04:42
Футбол
«Ростов» подписал контракт с футболистом «Спартака»
Обновлено в 04:57
Гаджеты
В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона
В Центре цифровой экспертизы Роскачества рассказали, как пользоваться смартфонами и другими устройствами с литий-йонными аккумуляторами, чтобы избежать их возгорания.
Обновлено в 03:03