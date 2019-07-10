Футбол
Сёмин: Гилерме — это «Локомотив», он нужен команде. Человек предан клубуЧемпионат 16:19
Человек предан клубу, это лучший вратарь страны. Я, как тренер, хочу, чтобы в моей команде играли только самые лучшие футболисты.
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Семин: поговорить с Гилерме по новому контракту? У нас с руководством разные обязанности
Bookmaker-ratings.ru13:16
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 21:54, Вашингтон
Энергетика
СМИ сообщили о спаде доходов «Газпрома» от экспорта газа на 38%
Компания «Газпром» получила на 38% меньше доходов во втором квартале 2019 года от экспорта газа, сообщили «Открытые медиа» на основе статистики платежного баланса России, опубликованной ЦБ.
Обновлено в 17:20
Политика
Меркель сделала заявление после приступа
Обновлено в 07:40
Армия и оружие
Автоколонна главы Донецкой области попала под обстрел
Обновлено в 12:49
Музыка
Дима Билан показал свой новый клип «Про белые розы»
Обновлено в 05:59
Футбол
«Локомотив» отпустит Гилерме в «Спартак» за €5 млн
Существует вероятность, что Гилерме сам выкупит свой контракт, однако в таком случае доход вратаря составит €7 млн за три года.
Обновлено в 21:25
Политика
Советник Зеленского предложил переименовать русский язык
Советник президента Украины Владимира Зеленского, кандидат в депутаты от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев предложил переименовать русский язык в "российский".
Обновлено в 19:38
Авто
Российские автомобили оборудуют «умными» тормозами
В первую очередь автобусы и грузовики оснастят "умными" системами экстренного торможения.
Обновлено в 20:50
Политика
Зеленский открыл Чернобыль для туристов
Обновлено в 08:43
Общество
В работе «ВКонтакте» произошел сбой
Пользователи со всей России информируют о сбое в социальной сети "ВКонтакте".
Обновлено в 08:54
Политика
Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя
Президент Украины Владимир Зеленский устроил перепалку с секретарем Бориспольского горсовета Ярославом Годунком и, назвав чиновника "разбойником", выгнал его из зала, где проходило совещание по вопросам развития Киевской области.
Обновлено в 07:54
Политика
Цискаридзе возмутился нецензурной бранью в адрес Путина
Российский артист балета и ректор Вагановской академии Николай Цискаридзе резко осудил выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, который в эфире телеканала «Рустави 2» нецензурно оскорбил российского президента Владимира Путина и память его покойных родителей.
Обновлено в 12:59
Армия и оружие
Пять катеров пытались остановить британский танкер у берегов Ирана
Пять катеров, предположительно принадлежащих армии Ирана, попытались остановить британский танкер в Ормузском проливе.
Обновлено в 20:30
Происшествия
Россияне погибли из-за шторма в Греции
Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
Обновлено в 20:13
Политика
В Закарпатье жители прогнали Порошенко с предвыборного митинга
Жители города Свалява в Закарпатской области прогнали с предвыборного митинга экс-президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко.
Обновлено в 18:15
Авто
В Hyundai рассказали о новом пикапе
Вице-президент указанной компании по корпоративному и цифровому планированию Майкл О'Брайен в ходе общения с представителями СМИ сообщил, что бренд планирует наладить сборку нового пикапа в США, что позволит избежать 25-процентного налога на ввоз импортных машин.
Обновлено в 06:44
Авто
Bugatti выпустила двухсотый Chiron
«Юбилейный» Chiron 110 Ans Bugatti вскоре отправится к своему владельцу в Швейцарию.
Обновлено в 09:18
Общество
В России водителей скоро смогут штрафовать на 2 тысячи рублей в день
Заметим, что выявлять нарушителей власти намерены с помощью камер, поэтому оговорка, что наказать водителя можно один раз в стуки, целесообразна: ведь за день нарушитель может набрать несколько подобных штрафов.
Обновлено в 01:25
Шоу-бизнес
Скандалист Макаревич оправдался за обидные слова о русских
Андрей Макаревич считает, что его соотечественники плохо переносят критику.
Обновлено в 11:00
Политика
Медведев встретился с Бойко и Медведчуком
В московском офисе "Единой России" началась встреча Медведева с главой стратегического совета, председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктором Медведчуком, сопредседателями партии Вадимом Рабиновичем и Юрием Бойко и с членом политсовета партии Тарасом Козаком.
Обновлено в 09:38
Музыка
Макаревич рассказал Собчак о своих миллионах
В ходе интервью Ксении Собчак для YouTube-проекта «Осторожно, Собчак» Макаревич признался, что на его счету лежит миллион.
Обновлено в 13:35
Здоровье
Больницу обязали найти отсутствующее медоборудование
Еланский районный суд признал бездействие по вопросу оснащения больницы незаконным и обязал учреждение в течении 6 месяцев обеспечить отделения необходимым оборудованием.
Обновлено в 06:36
Экономика
Переводы с карты на карту подорожают
По данным «Коммерсанта», «Сбербанк», ВТБ, «Альфа-банк» и «Райффайзенбанк» требуют установить комиссию в размере 1%. Если ЦБ примет позицию банков, то комиссия за расчет с юрлицом через СБП станет сопоставимой с проведением безналичного расчета по картам.
Обновлено в 21:45
Политика
Медведчук назвал сроки освобождения Вышинского
Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал РИА Новости, что главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского могут освободить после выборов в Верховную Раду.
Обновлено в 20:22
Политика
Болтон и Данилюк обсудили «мирное восстановление» территории Украины
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк обсудили в среду в Вашингтоне "мирное восстановление" территории Украины.
Обновлено в 20:07
Финансы
Рубль укрепился на новостях от главы ФРС США
Российский рубль к концу торгового дня на Московской бирже 10 июля укрепил свои позиции после заявления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла об имеющихся рисках для мировой экономики.
Обновлено в 15:54
Шоу-бизнес
Разошедшегося с Собчак Виторгана увидели с актрисой Нинидзе
Максим Виторган, расставшийся в этом году с Ксенией Собчак, был замечен с 27-летней актрисой Нино Нинидзе.
Обновлено в 10:40
Армия и оружие
Китайский J-20 побил рекорд боевой крейсерской скорости
Конструкция J-20 является чрезвычайно успешной, что свидетельствует о том, что Китай в области разработки боевых самолетов полностью вышел из положения, вынуждавшего гнаться за передовыми зарубежными технологиями - делает вывод Sohu.
Обновлено в 04:10