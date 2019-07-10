Футбол

Сёмин: Гилерме — это «Локомотив», он нужен команде. Человек предан клубуЧемпионат 16:19

Человек предан клубу, это лучший вратарь страны. Я, как тренер, хочу, чтобы в моей команде играли только самые лучшие футболисты.
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Семин озвучил свою позицию по поводу будущего Гилерме в «Локомотиве»

Sportbox.RU14:54

Сёмин: Гилерме — это «Локомотив», он нужен команде. Человек предан клубу

Чемпионат16:19

Семин озвучил свою позицию по поводу будущего Гилерме в «Локомотиве»

Матч ТВ14:54

Семин: «Гилерме — это „Локомотив“, он нужен команде»

Sport24.ru14:44

В «Локо» закоротило: Кикнадзе три часа спорил с фанатами, Гильерме близок к уходу

Sports.ru14:43

Семин: поговорить с Гилерме по новому контракту? У нас с руководством разные обязанности

Bookmaker-ratings.ru13:16

Юрий Семин: «Гильерме? Хочу, что бы в моей команде играли только лучшие»

Спорт-Экспресс14:08
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Энергетика

СМИ сообщили о спаде доходов «Газпрома» от экспорта газа на 38%

Компания «Газпром» получила на 38% меньше доходов во втором квартале 2019 года от экспорта газа, сообщили «Открытые медиа» на основе статистики платежного баланса России, опубликованной ЦБ.
Обновлено в 17:20
Политика

Меркель сделала заявление после приступа

Обновлено в 07:40
Армия и оружие

Зеленский поручил жестко реагировать на обстрелы в Донбассе

Обновлено в 14:57
Армия и оружие

Автоколонна главы Донецкой области попала под обстрел

Обновлено в 12:49
Происшествия

В московском ресторане продали в рабство 16-летнюю девочку

Обновлено в 12:32
Музыка

Дима Билан показал свой новый клип «Про белые розы»

Обновлено в 05:59
Футбол

«Локомотив» отпустит Гилерме в «Спартак» за €5 млн

Существует вероятность, что Гилерме сам выкупит свой контракт, однако в таком случае доход вратаря составит €7 млн за три года.
Обновлено в 21:25
Политика

Советник Зеленского предложил переименовать русский язык

Советник президента Украины Владимира Зеленского, кандидат в депутаты от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев предложил переименовать русский язык в "российский".
Обновлено в 19:38
Авто

Российские автомобили оборудуют «умными» тормозами

В первую очередь автобусы и грузовики оснастят "умными" системами экстренного торможения.
Обновлено в 20:50
Политика

Зеленский открыл Чернобыль для туристов

Обновлено в 08:43
Общество

В работе «ВКонтакте» произошел сбой

Пользователи со всей России информируют о сбое в социальной сети "ВКонтакте".
Обновлено в 08:54
Политика

Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя

Президент Украины Владимир Зеленский устроил перепалку с секретарем Бориспольского горсовета Ярославом Годунком и, назвав чиновника "разбойником", выгнал его из зала, где проходило совещание по вопросам развития Киевской области.
Обновлено в 07:54
Политика

Цискаридзе возмутился нецензурной бранью в адрес Путина

Российский артист балета и ректор Вагановской академии Николай Цискаридзе резко осудил выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, который в эфире телеканала «Рустави 2» нецензурно оскорбил российского президента Владимира Путина и память его покойных родителей.
Обновлено в 12:59
Армия и оружие

Пять катеров пытались остановить британский танкер у берегов Ирана

Пять катеров, предположительно принадлежащих армии Ирана, попытались остановить британский танкер в Ормузском проливе.
Обновлено в 20:30
Происшествия

Россияне погибли из-за шторма в Греции

Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
Обновлено в 20:13
Политика

В Закарпатье жители прогнали Порошенко с предвыборного митинга

Жители города Свалява в Закарпатской области прогнали с предвыборного митинга экс-президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко.
Обновлено в 18:15
Авто

В Hyundai рассказали о новом пикапе

Вице-президент указанной компании по корпоративному и цифровому планированию Майкл О'Брайен в ходе общения с представителями СМИ сообщил, что бренд планирует наладить сборку нового пикапа в США, что позволит избежать 25-процентного налога на ввоз импортных машин.
Обновлено в 06:44
Авто

Bugatti выпустила двухсотый Chiron

«Юбилейный» Chiron 110 Ans Bugatti вскоре отправится к своему владельцу в Швейцарию.
Обновлено в 09:18
Общество

В России водителей скоро смогут штрафовать на 2 тысячи рублей в день

Заметим, что выявлять нарушителей власти намерены с помощью камер, поэтому оговорка, что наказать водителя можно один раз в стуки, целесообразна: ведь за день нарушитель может набрать несколько подобных штрафов.
Обновлено в 01:25
Шоу-бизнес

Скандалист Макаревич оправдался за обидные слова о русских

Андрей Макаревич считает, что его соотечественники плохо переносят критику.
Обновлено в 11:00
Политика

Медведев встретился с Бойко и Медведчуком

В московском офисе "Единой России" началась встреча Медведева с главой стратегического совета, председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктором Медведчуком, сопредседателями партии Вадимом Рабиновичем и Юрием Бойко и с членом политсовета партии Тарасом Козаком.
Обновлено в 09:38
Музыка

Макаревич рассказал Собчак о своих миллионах

В ходе интервью Ксении Собчак для YouTube-проекта «Осторожно, Собчак» Макаревич признался, что на его счету лежит миллион.
Обновлено в 13:35
Здоровье

Больницу обязали найти отсутствующее медоборудование

Еланский районный суд признал бездействие по вопросу оснащения больницы незаконным и обязал учреждение в течении 6 месяцев обеспечить отделения необходимым оборудованием.
Обновлено в 06:36
Экономика

Переводы с карты на карту подорожают

По данным «Коммерсанта», «Сбербанк», ВТБ, «Альфа-банк» и «Райффайзенбанк» требуют установить комиссию в размере 1%. Если ЦБ примет позицию банков, то комиссия за расчет с юрлицом через СБП станет сопоставимой с проведением безналичного расчета по картам.
Обновлено в 21:45
Политика

Медведчук назвал сроки освобождения Вышинского

Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал РИА Новости, что главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского могут освободить после выборов в Верховную Раду.
Обновлено в 20:22
Политика

Болтон и Данилюк обсудили «мирное восстановление» территории Украины

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк обсудили в среду в Вашингтоне "мирное восстановление" территории Украины.
Обновлено в 20:07
Финансы

Рубль укрепился на новостях от главы ФРС США

Российский рубль к концу торгового дня на Московской бирже 10 июля укрепил свои позиции после заявления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла об имеющихся рисках для мировой экономики.
Обновлено в 15:54
Общество

Спасшего детей от мусульман россиянина отказались отдавать под суд

Обновлено в 10:53
Шоу-бизнес

Разошедшегося с Собчак Виторгана увидели с актрисой Нинидзе

Максим Виторган, расставшийся в этом году с Ксенией Собчак, был замечен с 27-летней актрисой Нино Нинидзе.
Обновлено в 10:40
Армия и оружие

Китайский J-20 побил рекорд боевой крейсерской скорости

Конструкция J-20 является чрезвычайно успешной, что свидетельствует о том, что Китай в области разработки боевых самолетов полностью вышел из положения, вынуждавшего гнаться за передовыми зарубежными технологиями - делает вывод Sohu.
Обновлено в 04:10
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Российский и бразильский футболист, вратарь и вице-капитан московского «Локомотива». Игрок сборной России. Член клуба Льва Яшина.
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Юрий Сёмин
Футболист
Советский футболист, советский и российский тренер. Мастер спорта. Заслуженный тренер РСФСР. Заслуженный тренер Таджикской ССР. Главный тренер московского «Локомотива».
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