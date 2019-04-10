Сёмин: «Фарфана готовим к матчу с „Ахматом“»Евро-футбол.ру 06:00

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин рассказал о последних новостях из стана своей команды. Его слова приводит корреспондент портала "Евро-футбол.ру" Елена Григорьевская.

Сёмин: «Фарфана готовим к матчу с „Ахматом“»

Авто Названы самые популярные на рынке России новые иномарки Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» опубликовали рейтинг ТОП-10 самых продаваемых новых иномарок в России за 1 квартал 2019 года.

Политика В Кремле рассказали о встрече Путина с Медведчуком В Кремле подтвердили факт встречи президента России Владимира Путина с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.

Общество Сбербанк устранил сбой в работе приложения Сбербанк устранил сбой в работе онлайн-сервисов и банкоматов, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы кредитной организации.

Общество ГИБДД предложила поднять штраф за превышение скорости в 6 раз В России могут сразу в шесть раз увеличить штраф за превышение допустимой скорости в пределах от 20 до 40 километров.

Шоу-бизнес Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали «Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.

Политика Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".

Армия и оружие Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.

Происшествия Развязное поведение компании Кокорина и Мамаева описал сотрудник кафе Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прибыли в кафе «Кофемания» в компании ещё восьми человек, вели себя развязно: громко разговаривали, целовались с девушками и не реагировали на замечания.

Происшествия В Анапе пятилетний мальчик погиб, упав в канализационный колодец Пятилетний мальчик в среду погиб, упав в канализационный колодец в селе Супсех в Анапе.

Авто Новый пикап Tiger 9 от JMC официально рассекречен до дебюта В Сети появились официальные фотографии флагманского пикапа Tiger 9 от JMC.

Политика Украинская пропагандистка вызвала Скабееву на дебаты Украинская пропагандистка Соколова вызвала российского журналиста и телеведущую Ольгу Скабееву на дебаты и дала ей 24 часа на размышления.

Происшествия Задержан подозреваемый в убийстве женщины на Кутузовском проспекте Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, которого подозревают в убийстве женщины на Кутузовском проспекте Москвы.

Политика В Петербурге появилось новое «надгробие» с Путиным Напомним, что суд в Петербурге арестовал на 9 суток жителя города, который несколько дней назад установил "надгробие" Путина возле Исаакиевского собора без какого-либо согласования.

Экономика «Русал» может разместить облигации на российском рынке Эмитентом выступил «РусАл Братск», разместивший облигации объемом 10 млрд рублей с офертой через три года по ставке 12,85% годовых.

Космос Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.

Наука Белок может сигнализировать о проблемах с печенью Исследователи выяснили, что белок, задействованный в работе печени, может сигнализировать о проблемах жизненно важного органа еще на самой ранней стадии.

Футбол Сердар Азмун - про снег в апреле: «Очень жарко» Реакция футболистов на апрельский снегопад ❄🌨😂 pic.twitter.com/8vjQj6NUso – ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 10 апреля 2019 г. Напомним, Азмун перешел в "Зенит" 1 февраля 2019 года.

Финансы Минфин разместил ОФЗ на 86,76 млрд рублей Минфин России разместил Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26224 на сумму 86,76 млрд рублей.

Гаджеты Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой Samsung представила новую модель смартфона Galaxy A80, трансляция мероприятия велась на официальном сайте компании.

Происшествия Помощник прокурора метрополитена Петербурга задержан ФСБ В Санкт-Петербурге при получении предполагаемой взятки сотрудниками ФСБ задержан помощник прокурора Петербургского метрополитена Григорий Боровко.

Политика Путин назвал поправившего его переводчика «бандитом» Президент Владимир Путин назвал переводчика, который поправил его обращение к шведским бизнесменам, «бандитом».

Происшествия Суд продлил арест фигурантов дела Baring Vostok до 14 июля 11 апреля суд решит вопрос о переводе из СИЗО под домашний арест основателя Baring Vostok Майкла Калви и бывшего главу правления банка «Восточный» Алексея Кордичева.

Наука Сингапурская таможня задержала рекордные 28 тонн чешуи панголинов Сингапурская таможня 3 апреля обнаружила в контейнерах с замороженной говядиной, следовавших из Нигерии во Вьетнам, 14,2 тонны чешуи панголинов — это стало национальным рекордом для страны.

Происшествия Суд арестовал счета Абызова на 437 млн рублей Басманный суд наложил арест на счета бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, на которых хранилось 437 млн рублей, а также на его дома и участки в Подмосковье.

Происшествия Беглый российский банкир задержан в Белоруссии с поддельным паспортом Находящийся в розыске на территории России мужчина пытался пересечь белорусско-польскую границу по поддельному паспорту гражданина Словении Правоохранители задержали бывшего владельца екатеринбургского Плато-банка Андрея Лазарева, который в РФ приговорен к 6 годам и скрывается от правосудия, при попытке пересечь белорусско-польскую границу.