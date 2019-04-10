Футбол

Сёмин: «Фарфана готовим к матчу с „Ахматом“»Евро-футбол.ру 06:00

Ахмат — Локомотив
13 апреля
в 12:30
Чемпионат России
Стадион «Ахмат-Арена»
Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин рассказал о последних новостях из стана своей команды. Его слова приводит корреспондент портала "Евро-футбол.ру" Елена Григорьевская.
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