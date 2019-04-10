Футбол

Сёмин: «Фарфана готовим к матчу с „Ахматом“»Евро-футбол.ру 06:00

Ахмат — Локомотив
13 апреля
в 12:30
Чемпионат России
Стадион «Ахмат-Арена»
Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин рассказал о последних новостях из стана своей команды. Его слова приводит корреспондент портала "Евро-футбол.ру" Елена Григорьевская.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Открытая тренировка «Локо»: Пейчинович вернулся, Эдер говорит по-русски, Семин — о Гинере и «Зените»

Sport24.ru08:48

Юрий Семин: «Миранчуки должны быть лидерами „Локомотива“»

Спорт-Экспресс08:45

Семин: футболист «Локомотива» Фарфан должен быть готов к матчу с «Ахматом»

ТАСС06:05

Юрий Семин: «Фарфан приехал из сборной с травмой, мы не хотели им рисковать»

Матч ТВ06:06

Юрий Семин: Гинера смущают пенальти в нашу пользу? Не хочу это комментировать

Советский спорт07:27

Сёмин: не хочу говорить о словах Гинера про пенальти в ворота соперников «Локо»

Чемпионат05:35

Сёмин: «Фарфана готовим к матчу с „Ахматом“»

Евро-футбол.ру06:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 13:44, Ашберн
Политика

Украинская журналистка вызывала Скабееву на дебаты

Обновлено в 11:43
Армия и оружие

Армия Хафтара отправила подкрепление на запад Ливии

Обновлено в 09:42
Политика

В Госдуму внесли законопроект о неуважении чиновников к народу

Депутаты Госдумы от КПРФ внесли в нижнюю палату парламента законопроект о неуважении власти к народу.
Обновлено в 12:24
Происшествия

Суд заслушал показания первых свидетелей по делу Кокорина и Мамаева

Обновлено в 04:36
Шоу-бизнес

Меган Маркл намерена рожать первенца дома

Герцогиня Сассекская Меган Маркл сообщила общественности, что рожать ребенка она будет дома.
Обновлено в 04:52
Наука

В РАН с печалью отреагировали на появление фото черной дыры

Россия оказалась «на обочине научного праздника», заявили в Российской академии наук, комментируя получение первого снимка черной дыры благодаря европейскому Телескопу горизонта событий.
Обновлено в 12:50
Шоу-бизнес

Молодая супруга Цекало Дарина Эрвин опубликовала снимок топлес

Молодая супруга Александра Цекало Дарина Эрвин опубликовала в социальной сети откровенное изображение.
Обновлено в 13:23
Происшествия

Адвокат Кокорина: все свидетели показывают позицию наших доверителей

Все свидетели показывают позицию наших доверителей.
Обновлено в 13:11
Политика

Помпео: США не убедили Европу отказаться от «Северного потока — 2»

Соединённые Штаты не добились успеха в попытках убедить страны Европы не принимать участие в строительстве «Северного потока — 2», заявил госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в конгрессе.
Обновлено в 11:43
Шоу-бизнес

Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали

«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Общество

ГИБДД предложила поднять штраф за превышение скорости в 6 раз

В России могут сразу в шесть раз увеличить штраф за превышение допустимой скорости в пределах от 20 до 40 километров.
Обновлено в 09:59
Шоу-бизнес

«Мама спит с моим мужчиной»: вскрывшийся любовный треугольник закончился скандалом у Шепелева

Модель Элина Ковальская подозревает, что возлюбленный – актер Станислав Эрдлей крутит роман с ее матерью Мариной Рыльцовой.
Обновлено в 10:54
Происшествия

Источник сообщил о задержании главы представительства ДНР во Франции

Представительство ДНР торжественно открылось в городе Марселе на юге страны 25 сентября 2017 года.
Обновлено в 12:07
Происшествия

В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек

Обновлено в 12:36
Политика

Трамп назвал расследование Мюллера попыткой госпереворота в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна пережила попытку государственного переворота после решения начать расследование о возможном сговоре его предвыборного штаба с Россией.
Обновлено в 12:11
Политика

Береза: в ПАСЕ уже спокойно воспринимают слова о российском Крыме

Береза отметил, что со стороны Парламентской ассамблеи не последовало никакой реакции.
Обновлено в 13:14
Технологии

Польский очень легкий реактивный самолет совершил первый полет

Польский очень легкий реактивный самолет Flaris LAR01, разработка которого ведется компанией Metal Master с 2013 года, совершил первый полет.
Обновлено в 08:01
Армия и оружие

75 лет назад советские войска очистили Одессу от немцев и румын

Обновлено в 01:59
Политика

Депутат Ольга Алимова не откажется от мата после критики Володина

Использование обсценной лексики порой необходимо, заявила депутат Госдумы от фракции КПРФ Ольга Алимова в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 05:58
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов заявил, что жена не просит у него денег

Недавно Дмитрий Тарасов рассказал, что его супруга пока не работает.
Обновлено в 10:36
Общество

Путин одобрил инициативу о сборе для иностранных туристов в Петербурге

Сегодня в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин провел встречу с главой города Александром Бегловым, на которой обсуждалось введение туристического сбора в городе.
Обновлено в 09:43
Спорт

СБР хочет создать экспериментальную команду лыжников в биатлоне

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал о желании сформировать экспериментальную команду, состоящую из спортсменов, занимающихся лыжным спортом.
Обновлено в 08:40
Авто

Названы самые популярные на рынке России новые иномарки

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» опубликовали рейтинг ТОП-10 самых продаваемых новых иномарок в России за 1 квартал 2019 года.
Обновлено в 08:37
Происшествия

В Госдуму внесли законопроект, приравнивающий пьяное ДТП к убийству

В Госдуму в среду внесен законопроект, приравнивающий пьяное ДТП со смертельным исходом к умышленному убийству, сообщает официальный сайт Госдумы в среду.
Обновлено в 11:21
Футбол

РПЛ перенесла матч ЦСКА – «Оренбург» из-за Кубка Гагарина

13 апреля хоккейный ЦСКА примет омский "Авангард" в 17:00 по московскому времени. предлагает поставить на победу "армейцев" в матче с оренбуржцами с.
Обновлено в 12:25
Футбол

СМИ назвали самых дорогих молодых российских футболистов

Самыми дорогими игроками сборной стали два футболиста ЦСКА — нападающий Федор Чалов, стоимость которого оценивается в €10 млн, и полузащитник Иван Обляков (€5 млн).
Обновлено в 13:19
Технологии

Первый канал показал 3D-графику в новостном сюжете. Она словно из старой компьютерной игры

В программе «Время» показали новостной сюжет, посвященный законопроекту о крабовых аукционах и распределении квот на вылов крабов.
Обновлено в 06:39
Политика

Сергей Шойгу не позволил подрывать веру военнослужащих в руководство

Обновлено в 08:11
Финансы

Минфин побил рекорд по продаже ОФЗ

На первом аукционе Минфин продал десятилетние ОФЗ на 86,77 млрд руб. Средневзвешенная доходность составила 8,34% годовых – столько же, сколько и на Московской бирже в начале торгов.
Обновлено в 12:53
Политика

СМИ сообщили о смерти матери Ангелы Меркель

Герлинда Каснер, мать канцлера ФРГ Ангелы Меркель, скончалась на 91-м году жизни, передаёт журнал SUPERillu со ссылкой на официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта.
Обновлено в 13:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Юрий Сёмин
Футболист
Советский футболист, советский и российский тренер. Мастер спорта. Заслуженный тренер РСФСР. Заслуженный тренер Таджикской ССР. Главный тренер московского «Локомотива».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Джефферсон Фарфан
Перуанский футболист
Перуанский футболист, игрок московского «Локомотива». Может сыграть как в полузащите, так и в нападении. Один из лидеров национальной сборной Перу.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное