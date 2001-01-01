Футбол

Сёмин: «Динамо» провело великолепный матч со «Спартаком»Евро-футбол.ру 07:08

Динамо — Локомотив
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арена Химки»
Тони Шуньич
24′
Евгений Марков
51′
54′
Игорь Денисов
Khvicha Kvaratskhelia
Евгений Марков
Кирилл Панченко
60′
64′
Антон Миранчук
Вячеслав Грулев
Даниил Липовой
69′
Григорий Морозов
Константин Рауш
76′
81′
Федор Смолов
Эдер
Абдул Азиз Тетте
86′
90′
Алексей Миранчук
Рифат Жемалетдинов
Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин поделился ожиданиями от матча с "Динамо" в эфире канала "Матч Премьер".
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Сёмин: «Динамо» провело великолепный матч со «Спартаком»

Евро-футбол.ру07:08

Юрий Семин: «„Динамо“ здорово играет в последних матчах. Игра будет тяжелой»

Матч ТВ07:06

Юрий Семин: «Динамо провело великолепный матч со „Спартаком“»

Спорт-Экспресс06:56

Юрий Семин: «„Динамо“ здорово играет в последних матчах. Игра будет тяжелой»

Sportbox.RU07:06
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