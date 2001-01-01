Футбол
Сёмин: «Было бы интересно, если бы нам на базу провели свет»Евро-футбол.ру 08:01
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 08:25, Ашберн
Кино
Скончался режиссер Георгий Данелия
Обновлено в 07:53
Космос
Корабль «Прогресс МС-11» стартовал к МКС с Байконура
В ноябре ракета-носитель «Союз-ФГ» с грузовым кораблём «Прогресс МС-10» была запущена к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур.
Обновлено в 07:02
Хоккей
«Чикаго» по буллитам победил «Сент-Луис» в матче НХЛ
"Чикаго" в серии буллитов взял верх над "Сент-Луисом" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
Обновлено в 01:03
Происшествия
Очевидцы сообщили о прорыве аквариума на 1 млн литров в ТЦ в Москве
Аквариум в «Океании» представляет собой два прозрачных акриловых цилиндра высотой 24 м, в которых находится почти 1 млн л морской воды, говорится на сайте «Аква Лого Инжиниринг», — компании, которая занимается обслуживанием конструкции.
Обновлено в 06:59
Армия и оружие
В МИД России оценили слова генсека НАТО о Гитлере, Сталине и ИГ
Замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который поставил в один ряд руководителя Советского Союза генералиссимуса Иосифа Сталина, лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера и «Исламское государство» (ИГ — террористическая организация, запрещенная в России).
Обновлено в 06:40
Политика
В продажу запустили «куртку как у Путина»
Обновлено в 07:57
Армия и оружие
Россия передала Израилю останки погибшего в 1982 году сержанта Баумеля
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что останки погибшего в 1982 году израильского солдата Закарии Баумеля, считавшегося пропавшим без вести, скоро отправятся в Израиль.
Обновлено в 06:46
Общество
Галицкий назвал три причины продажи «Магнита»
Основатель торговой сети «Магнит» Сергей Галицкий рассказал, что у него было три главных причины, которые заставили его пойти на сделку с ВТБ.
Обновлено в 04:55
Шоу-бизнес
Бритни Спирс легла в психиатрическую больницу
Источники сообщают, что Бритни пробудет в больнице 30 дней. В первый раз в психиатрической клинике Спирс оказалась более десяти лет назад.
Обновлено в 04:14
Политика
Генсек Совета Европы призвал Россию сделать взнос в бюджет организации
Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд в четверг в ходе своего выступления перед парламентариями Конгресса местных и региональных властей СЕ призвал Россию заплатить взнос в бюджет организации.
Обновлено в 07:22
Хоккей
На матче «Салавата Юлаева» и «Авангарда» ожидается аншлаг
Как сообщает пресс-служба уфимского клуба, на матч проданы все билеты, в ледовом дворце ожидается аншлаг.
Обновлено в 07:32
Происшествия
В Якутске мать бросила трехмесячного младенца на четыре дня
В Якутске бдительные соседи и полицейские спасли трехмесячного малыша, которого мать бросила в квартире на четыре дня, сообщили в четверг в пресс-службе муниципального управления МВД России "Якутское".
Обновлено вчера в 23:02
Политика
Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море
Обновлено вчера в 07:02
Экономика
Керимов решил продать на бирже акции «Полюса» почти на $400 млн
Основной акционер «Полюса» Polyus Gold International Limited Саид Керимов (владеет 82,44% компании) решил продать на бирже 3,5% вторичных акций компании, сообщили РБК два источника, знакомые с условиями размещения.
Обновлено вчера в 13:34
Спорт
Биатлонист Тихонов обвинил Шипулина во лжи народу
Обновлено в 05:48
Экономика
Счетная палата проверит выполнение нацпроектов
СП проверит расходование средств и использование собственности в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года для выполнения целей Водной стратегии РФ на территории округа.
Обновлено в 05:16
Происшествия
В Японии снова арестован Карлос Гон
Обновлено вчера в 18:34
Политика
Европарламент утвердил поправки к Газовой директиве ЕС
Европарламент утвердил поправки в Газовую директиву Евросоюза, согласно которой на газопроводы третьих стран, проходящие через территорию государств — членов ЕС, будут распространяться действующие в союзе правила, сообщается на сайте законодательного органа.
Обновлено в 06:53
Общество
Рекордные 20% россиян хотят эмигрировать из России
Американская компания Gallup провела исследование, показавшее, что в прошлом году каждый пятый россиянин хотел бы эмигрировать с территории России.
Обновлено в 07:53
Футбол
Кейлор Навас: «Если тренер скажет мне уйти, я уйду»
Вратарь "Реала" Кейлор Навас признался, что покинет клуб, если его об этом попросят. Его нынешний контракт рассчитан до лета 2020 года.
Обновлено вчера в 21:46
Общество
Роскачество подвело итоги исследования минтая
Обновлено в 01:46
Кино
Эмма Робертс стала амбассадором бренда Tous
Эмма появилась в новой кампании бренда, которая называется Stay Tender.
Обновлено вчера в 11:53
Футбол
Защитник «Локомотива» Ротенберг повторно прооперирован
Обновлено в 05:21
Экономика
Россияне объяснили нежелание платить долги коллекторам
Главной причиной невыплаты долгов по кредитам оказались финансовые затруднения, на них сослались 47 процентов опрошенных.
Обновлено в 02:56
Авто
Стартовали продажи битопливной Lada Largus
4 апреля Largus CNG был представлен на Петербургском международном автомобильном салоне. В этот же день модель появилась в продаже.
Обновлено в 07:35
Происшествия
В Киеве взорвали авто офицера украинской разведки
Украинские СМИ сообщают, что взрыв прогремел в тот момент, когда неизвестный пытался закрепить взрывное устройство под принадлежащий украинскому разведчику автомобиль «Шевроле Авео».
Обновлено в 06:00
Политика
ЕС не признает решение о лишении Гуайдо депутатской неприкосновенности
Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что Евросоюз не признает решение властей Венесуэлы о лишении депутатской неприкосновенности лидера оппозиции Хуана Гуайдо.
Обновлено в 08:12
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье
Шесть человек погибли в результате ДТП с микроавтобусом в Подмосковье на трассе "Дон", еще двое пострадали.
Обновлено в 00:22
Экономика
Медведев: существующая система госзакупок зачастую мешает работать
Существующая контрактная система госзакупок в нынешнем виде зачастую мешает работать, особенно в условиях реализации национальных проектов, следует упростить ее, сократить время закупочных процедур, заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 06:05
Авто
Кроссовер Renault Arkana представят в Москве 11 апреля
Французский автомобильный бренд Renault объявил о намерении представит в Москве новую модель кроссовера Renault Arkana.
Обновлено вчера в 12:36