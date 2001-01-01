Футбол

Сёмин: «Было бы интересно, если бы нам на базу провели свет»Евро-футбол.ру 08:01

Или если бы на базе свет провели. Чтобы мы могли вечером тренироваться.
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Юрий Семин: «Что нового привнес Геркус? Разрисованная площадь? Лучше бы свет провел на базе»

Матч ТВ08:08

Юрий Семин: «Что нового привнес Геркус? Разрисованная площадь? Лучше бы свет провел на базе»

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Сёмин: «Было бы интересно, если бы нам на базу провели свет»

Евро-футбол.ру08:01

Семин пожаловался, что на базе «Локо» нет света

Спорт-Экспресс07:22

Семин: «Хорошо, если бы на базе „Локомотива“ провели свет, чтобы мы могли тренироваться вечером»

Бомбардир.ру08:19
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Корабль «Прогресс МС-11» стартовал к МКС с Байконура

В ноябре ракета-носитель «Союз-ФГ» с грузовым кораблём «Прогресс МС-10» была запущена к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур.
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«Чикаго» по буллитам победил «Сент-Луис» в матче НХЛ

"Чикаго" в серии буллитов взял верх над "Сент-Луисом" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
Обновлено в 01:03
Происшествия

Очевидцы сообщили о прорыве аквариума на 1 млн литров в ТЦ в Москве

Аквариум в «Океании» представляет собой два прозрачных акриловых цилиндра высотой 24 м, в которых находится почти 1 млн л морской воды, говорится на сайте «Аква Лого Инжиниринг», — компании, которая занимается обслуживанием конструкции.
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Армия и оружие

В МИД России оценили слова генсека НАТО о Гитлере, Сталине и ИГ

Замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который поставил в один ряд руководителя Советского Союза генералиссимуса Иосифа Сталина, лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера и «Исламское государство» (ИГ — террористическая организация, запрещенная в России).
Обновлено в 06:40
Политика

В продажу запустили «куртку как у Путина»

Обновлено в 07:57
Армия и оружие

Россия передала Израилю останки погибшего в 1982 году сержанта Баумеля

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что останки погибшего в 1982 году израильского солдата Закарии Баумеля, считавшегося пропавшим без вести, скоро отправятся в Израиль.
Обновлено в 06:46
Общество

Галицкий назвал три причины продажи «Магнита»

Основатель торговой сети «Магнит» Сергей Галицкий рассказал, что у него было три главных причины, которые заставили его пойти на сделку с ВТБ.
Обновлено в 04:55
Шоу-бизнес

Бритни Спирс легла в психиатрическую больницу

Источники сообщают, что Бритни пробудет в больнице 30 дней. В первый раз в психиатрической клинике Спирс оказалась более десяти лет назад.
Обновлено в 04:14
Политика

Генсек Совета Европы призвал Россию сделать взнос в бюджет организации

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд в четверг в ходе своего выступления перед парламентариями Конгресса местных и региональных властей СЕ призвал Россию заплатить взнос в бюджет организации.
Обновлено в 07:22
Хоккей

На матче «Салавата Юлаева» и «Авангарда» ожидается аншлаг

Как сообщает пресс-служба уфимского клуба, на матч проданы все билеты, в ледовом дворце ожидается аншлаг.
Обновлено в 07:32
Происшествия

В Якутске мать бросила трехмесячного младенца на четыре дня

В Якутске бдительные соседи и полицейские спасли трехмесячного малыша, которого мать бросила в квартире на четыре дня, сообщили в четверг в пресс-службе муниципального управления МВД России "Якутское".
Обновлено вчера в 23:02
Политика

Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море

Обновлено вчера в 07:02
Экономика

Керимов решил продать на бирже акции «Полюса» почти на $400 млн

Основной акционер «Полюса» Polyus Gold International Limited Саид Керимов (владеет 82,44% компании) решил продать на бирже 3,5% вторичных акций компании, сообщили РБК два источника, знакомые с условиями размещения.
Обновлено вчера в 13:34
Спорт

Биатлонист Тихонов обвинил Шипулина во лжи народу

Обновлено в 05:48
Экономика

Счетная палата проверит выполнение нацпроектов

СП проверит расходование средств и использование собственности в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года для выполнения целей Водной стратегии РФ на территории округа.
Обновлено в 05:16
Происшествия

В Японии снова арестован Карлос Гон

Обновлено вчера в 18:34
Политика

Европарламент утвердил поправки к Газовой директиве ЕС

Европарламент утвердил поправки в Газовую директиву Евросоюза, согласно которой на газопроводы третьих стран, проходящие через территорию государств — членов ЕС, будут распространяться действующие в союзе правила, сообщается на сайте законодательного органа.
Обновлено в 06:53
Общество

Рекордные 20% россиян хотят эмигрировать из России

Американская компания Gallup провела исследование, показавшее, что в прошлом году каждый пятый россиянин хотел бы эмигрировать с территории России.
Обновлено в 07:53
Футбол

Кейлор Навас: «Если тренер скажет мне уйти, я уйду»

Вратарь "Реала" Кейлор Навас признался, что покинет клуб, если его об этом попросят. Его нынешний контракт рассчитан до лета 2020 года.
Обновлено вчера в 21:46
Общество

Роскачество подвело итоги исследования минтая

Обновлено в 01:46
Кино

Эмма Робертс стала амбассадором бренда Tous

Эмма появилась в новой кампании бренда, которая называется Stay Tender.
Обновлено вчера в 11:53
Футбол

Защитник «Локомотива» Ротенберг повторно прооперирован

Обновлено в 05:21
Экономика

Россияне объяснили нежелание платить долги коллекторам

Главной причиной невыплаты долгов по кредитам оказались финансовые затруднения, на них сослались 47 процентов опрошенных.
Обновлено в 02:56
Авто

Стартовали продажи битопливной Lada Largus

4 апреля Largus CNG был представлен на Петербургском международном автомобильном салоне. В этот же день модель появилась в продаже.
Обновлено в 07:35
Происшествия

В Киеве взорвали авто офицера украинской разведки

Украинские СМИ сообщают, что взрыв прогремел в тот момент, когда неизвестный пытался закрепить взрывное устройство под принадлежащий украинскому разведчику автомобиль «Шевроле Авео».
Обновлено в 06:00
Политика

ЕС не признает решение о лишении Гуайдо депутатской неприкосновенности

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что Евросоюз не признает решение властей Венесуэлы о лишении депутатской неприкосновенности лидера оппозиции Хуана Гуайдо.
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Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье

Шесть человек погибли в результате ДТП с микроавтобусом в Подмосковье на трассе "Дон", еще двое пострадали.
Обновлено в 00:22
Экономика

Медведев: существующая система госзакупок зачастую мешает работать

Существующая контрактная система госзакупок в нынешнем виде зачастую мешает работать, особенно в условиях реализации национальных проектов, следует упростить ее, сократить время закупочных процедур, заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 06:05
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Кроссовер Renault Arkana представят в Москве 11 апреля

Французский автомобильный бренд Renault объявил о намерении представит в Москве новую модель кроссовера Renault Arkana.
Обновлено вчера в 12:36
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Илья Леонидович Геркус
Российский предприниматель
Российский предприниматель и спортивный менеджер. С лета 2016 по декабрь 2018 года - президент футбольного клуба «Локомотив».
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Юрий Сёмин
Футболист
Советский футболист, советский и российский тренер. Мастер спорта. Заслуженный тренер РСФСР. Заслуженный тренер Таджикской ССР. Главный тренер московского «Локомотива».
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