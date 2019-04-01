Сёмин: «Было бы интересно, если бы нам на базу провели свет»Евро-футбол.ру 08:01

Или если бы на базе свет провели. Чтобы мы могли вечером тренироваться.

Сёмин: «Было бы интересно, если бы нам на базу провели свет»

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