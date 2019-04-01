Футбол
Сёмин: «Было бы интересно, если бы нам на базу провели свет»Евро-футбол.ру 08:01
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Кино
Кардиохирург раскрыл возможные причины смерти Алексея Булдакова
Обновлено в 04:57
Происшествия
В ТЦ «Океания» на западе Москвы треснул гигантский аквариум
В торговом центре «Океания» на Славянском бульваре в Москве треснул аквариум, в результате чего из него полилась вода.
Обновлено в 09:42
Армия и оружие
Грузия получила все закупленные в США ПТРК Javelin
Обновлено в 06:52
Происшествия
В iTunes и Play Market нашли пропагандирующие криминал приложения
Прокурор Юрьянского района Кировской области через суд добился блокировки доступа к приложениям онлайн-магазинов "iTunes" и "Play Market", содержащих пропаганду криминала, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.
Обновлено в 09:11
Армия и оружие
В США назвали сроки отказа от российских ракетных двигателей РД-180
Обновлено вчера в 17:05
Футбол
«Ливерпуль» потратил за год на агентов больше всех среди клубов АПЛ
Ливерпуль за год потратил больше всех денег на услуги агентов в чемпионате Англии с февраля 2018 года по январь 2019-го.
Обновлено в 09:15
Политика
В Совфеде оценили заявление эстонского политика об отмене санкций
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление экс-мэра Таллина Эдгара Сависаара, который призвал обсудить отмену антироссийских санкций и ответных мер Москвы.
Обновлено в 08:03
Экономика
Главный страховщик ОСАГО в четвертый раз поменял тарифы
«Альфастрахование» меняет базовые ставки тарифов в четвертый раз с начала 2019 года.
Обновлено в 08:43
Шоу-бизнес
Милана Тюльпанова трогательно обратилась к покойному отцу
Уже два года прошло с тех пор как у Миланы Тюльпановой скончался отец.
Обновлено в 09:17
Политика
Европарламент разрешил британцам безвизовый въезд в ЕС после Brexit
Согласно проекту закона, после Brexit британцы, прибывающие в Шенгенскую зону на короткое время (90 дней в течение любых 180 дней), получат безвизовую поездку В документе уточняется, что граждане Великобритании не будут нуждаться в визе для краткосрочных поездок в ЕС только в том случае, если аналогичные правила будут действовать для граждан стран союза в Соединенном Королевстве.
Обновлено в 09:44
Армия и оружие
Над Петербургом и Ленобластью пролетел шведский военный самолет
Самолет пролетел над западными районами Ленинградской области, граничащими с Эстонией и Петербургом, а также вблизи границы РФ с Финляндией.
Обновлено в 09:28
Кино
Скончался режиссер Георгий Данелия
Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено в 07:53
Политика
Представитель Норкина назвал причину плохого самочувствия телеведущего
Калашников подчеркнул, что на самочувствие журналиста также повлияли "нервы", поскольку он вынужден был "в сотый раз" опровергать "злобную, откровенную чушь" некоторых гостей в студии и игнорировать агрессию.
Обновлено в 07:18
Авто
В России насчитали около 3 млн премиальных автомобилей
По состоянию на 1 января 2019 года в России насчитывалось 2,9 млн легковых автомобилей премиум-класса.
Обновлено в 03:52
Общество
Заслуженный врач РФ не добился извинений от Елены Малышевой
Елена Малышева не стала приносить извинения врачам-остеопатам, как того требовал заслуженный врач России Дмитрий Мохов.
Обновлено в 07:35
Хоккей
Кейн обновил личный рекорд по очкам за сезон в НХЛ
Ранее достижением Кейна было 106 очков, которые он набрал в сезоне-2015/16. Вдобавок Кейн был признан первой звездой матча.
Обновлено в 00:10
Политика
Конституционный суд признал повышение пенсионного возраста законным
Запрос подвергал сомнению факт соответствия Конституции некоторых законодательных положений о повышении пенсионного возраста на основании того, что они «не отвечают общепризнанным критериям социального государства», а также приняты без соответствующих социально-экономических и демографических исследований и допускают негативные социально-экономические и политические последствия.
Обновлено вчера в 19:16
Экономика
Кабмин одобрил упрощение контрактной системы в сфере госзакупок
Кабинет министров на заседании в четверг одобрил законопроект, упрощающий контрактную систему в сфере государственных и муниципальных закупок.
Обновлено в 06:27
Общество
Издание «7 Дней» выдвинуло версию о квартирной афере Юлии Началовой
Как сообщает «7 Дней», певица не могла быть не в курсе аферы вокруг своей недвижимости.
Обновлено в 04:39
Политика
Гендиректор «Ил» Алексей Рогозин уйдет из ОАК
Обновлено в 04:40
Политика
Порошенко согласился сдать анализы на алкоголь и наркотики
«В рамках подготовки к дебатам Пётр Порошенко завтра в 9:00 ждёт Владимира Зеленского в медицинском пункте стадиона «Олимпийский», который Зеленский сам выбрал для проведения дебатов, для сдачи всех необходимых анализов, в том числе на предмет употребления алкоголя и наркотиков», — сказал он.
Обновлено в 08:36
Космос
Ракета с самым быстрым кораблем «Прогресс МС-11» стартовала к МКС
Ракета-носитель "Союз-2.1а" отправилась к МКС в четверг, 4 апреля, с Байконура. Она стартовала с грузовым кораблем "Прогресс МС-11".
Обновлено в 07:17
Политика
Европарламент утвердил поправки к Газовой директиве ЕС
Члены Европарламента одобрили поправки к Газовой директиве ЕС.
Обновлено в 08:40
Общество
Галицкий назвал три причины продажи «Магнита»
Основатель торговой сети «Магнит» Сергей Галицкий рассказал, что у него было три главных причины, которые заставили его пойти на сделку с ВТБ.
Обновлено в 04:55
Авто
«Мустанг-кросс» на батарее получил официальное название
Компания Ford зарегистрировала в Европейском Бюро по интеллектуальной собственности новое торговое название продукта — Mustang Mach-E.
Обновлено в 07:30
Экономика
Путин поручил кабмину и ФСБ бороться с теневым оборотом на рынках
Президент России Владимир Путин поручил правительству и ФСБ бороться с теневым оборотом наличных на рынках.
Обновлено в 03:44
Хоккей
Голышев подписал новый контракт с «Автомобилистом» на 4 года
Обновлено в 08:14
Армия и оружие
Слова генсека НАТО о Гитлере, Сталине и ИГ вызвали реакцию в МИД РФ
В российском МИДе прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую группировку "Исламское государство" (запрещена в РФ).
Обновлено в 09:46
Спорт
Турсынбаева призналась, что ей снилась Тутберидзе
Обновлено в 08:10
Авто
Российский авторынок в марте вернулся к росту
Российский рынок новых легковых автомобилей, который в феврале впервые упал за 22 месяца, в марте снова вернулся к росту.
Обновлено в 06:27