Происшествия

Сына генерала ФСБ приговорили к десяти годам по делу о наркотикахРБК 13:41

Здановича задержали летом прошлого года. РЕН-ТВ сообщал, что он является сыном бывшего главы Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, генерал-лейтенанта в отставке Александра Здановича. Сыном генерала его также называют ТАСС и «РИА Новости».
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Суд вынес приговор сыну генерала ФСБ по делу о наркотиках

Никулинский суд Москвы приговорил к 10 годам колонии строгого режима сына экс-главы Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ генерал-лейтенанта в отставке Александра Здановича по делу о наркотиках, сообщил РИА Новости адвокат Александр Иванов.
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Александр Александрович Зданович
Историк
Советский и российский деятель спецслужб и историк. Доктор исторических наук, профессор. Генерал-лейтенант в отставке. Руководитель Центра общественных связей и управления программ содействия ФСБ.
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