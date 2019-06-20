Происшествия

Сына генерала ФСБ приговорили к десяти годам по делу о наркотикахРБК вчера в 13:41

Здановича задержали летом прошлого года. РЕН-ТВ сообщал, что он является сыном бывшего главы Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, генерал-лейтенанта в отставке Александра Здановича. Сыном генерала его также называют ТАСС и «РИА Новости».
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Суд вынес приговор сыну генерала ФСБ по делу о наркотиках

Никулинский суд Москвы приговорил к 10 годам колонии строгого режима сына экс-главы Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ генерал-лейтенанта в отставке Александра Здановича по делу о наркотиках, сообщил РИА Новости адвокат Александр Иванов.
РИА Новостивчера в 09:53

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Сына генерала ФСБ посадили на 10 лет из-за наркотиков

Газета.Ruвчера в 15:27

Суд приговорил сына экс-главы ЦОС ФСБ к 10 годам колонии за сбыт наркотиков

Известиявчера в 10:53

Сына генерала ФСБ приговорили к 10 годам колонии по делу о продаже наркотиков

Дождьвчера в 11:36

Суд в Москве вынес приговор сыну генерала ФСБ по делу о наркотиках

Говорит Москвавчера в 11:18

Суд приговорил к 10 годам колонии сына экс-главы ЦОС ФСБ за сбыт наркотиков

ТАССвчера в 11:01

Сына генерала ФСБ приговорили к десяти годам по делу о наркотиках

РБКвчера в 13:41

Суд вынес приговор сыну генерала ФСБ по делу о наркотиках

РИА Новостивчера в 09:53
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Космос

РАН: Россия переориентировалась на Европу в проекте «Миллиметрон»

Пентагон внес РФ в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках.
Обновлено в 01:20
Политика

Путин назвал условие освобождения арестованных украинских моряков

Президент РФ Владимир Путин, отвечая в ходе прямой линии на поступивший с Украины вопрос про украинцев, находящихся в российских тюрьмах, и перспективы минских договоренностей, заявил, что вопросы освобождения пленных украинцев и россиян, узников украинских тюрем, должны решаться в комплексе.
Обновлено вчера в 07:27
Музыка

На XVI Конкурсе Чайковского начались прослушивания скрипачей

Первой по жеребьевке выступила в прослушиваниях конкурса скрипачей Ольга Волкова (концертмейстер Симфонического оркестра Мариинского театра), которая произвела на аудиторию впечатление зрелостью и убежденностью своих интерпретаций: особенно в прелюдиях Шостаковича и Третьей сонате Изаи.
Обновлено 19 июня в 03:40
Общество

Новую протечку в Тушинском тоннеле нашел «Коммерсантъ»

Обновлено в 00:46
Армия и оружие

NYT: Трамп одобрил удары по Ирану, но затем отменил решение

Американский лидер Дональд Трамп одобрил военные удары по Ирану после сообщений о сбитом беспилотнике Соединённых Штатов, но позже отменил операцию.
Обновлено вчера в 23:25
Политика

Протестующих в Тбилиси начали разгонять водометами

Обновлено вчера в 18:27
Здоровье

Назван самый смертельный вид рака в России

Согласно статистике Минздрава РФ за 2018 год, чаще всего россияне умирают от рака поджелудочной железы.
Обновлено в 00:47
Политика

Четырех граждан РФ и Украины обвинили в крушении МН17 на Донбассе

В свою очередь Генеральная прокуратура Украины предъявила обвинение Харченко и трем россиянам в связи с причастностью к крушению МН17.
Обновлено 19 июня в 18:10
Технологии

«Роскачество» назвало худшие приложения по доставке еды на дом

В «Роскачестве» проверили 24 наиболее популярных мобильных приложения, с помощью которых граждане заказывают продукты онлайн с доставкой на дом.
Обновлено в 01:02
Политика

Симоньян отреагировала на штурм парламента в Тбилиси

Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян прокомментировала протесты в Грузии.
Обновлено в 01:29
Политика

Путин ответил на предложение сделать Грудинина главой правительства

Президент России Владимир Путин во время прямой линии ответил на предложение сделать директора подмосковного АО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина премьер-министром.
Обновлено вчера в 10:39
Спорт

После критики фанатов Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным

Обновлено вчера в 22:36
Шоу-бизнес

Виктория Дайнеко нашла у себя скрытое ожирение

В ответ Дайнеко нашла автора скандального снимка и заявила ей: «Лучше иметь целлюлит на бедрах, чем в мозгах!»
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия

Суд арестовал Бойко-Великого по делу о растрате средств

Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест бизнесмена Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате средств банка "Кредитный экспресс", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено вчера в 13:43
Теннис

Маррей выиграл в своём первом матче за полгода после операции на бедре

Экс первая ракетка мира британец Энди Маррей провёл свой дебютный матч с января нынешнего года после травмы бедра и перенесённой операции.
Обновлено вчера в 15:47
Армия и оружие

На Дальнем Востоке впервые проводят комплексные мобилизационные учения

Комплексные мобилизационные учения впервые проводятся на Дальнем Востоке.
Обновлено в 00:35
Политика

Путин: Кудрин перековался и дрейфует в сторону Глазьева

Президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что единственным экономистом 90-х у власти в России является глава Счетной палаты Алексей Кудрин, да и тот «дрейфует в сторону советника президента России по экономическим вопросам Сергея Глазьева».
Обновлено вчера в 07:07
Политика

ВЭБ подал иск к Украине в арбитраж Стокгольма

ВЭБ направил в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине и потребовал компенсации потерь, которые понес его украинский дочерний Проминвенвестбанк.
Обновлено в 01:30
Происшествия

В Ленобласти мужчина погиб из-за дважды сбитого лося

60-летний мужчина сбил лося на автодороге. После происшествия водитель вышел на трассу, видимо, чтобы прийти в себя.
Обновлено в 00:25
Политика

Кто на самом деле виноват в Чернобыльской катастрофе, рассказал Кравчук

Бывший украинский лидер Украины Леонид Кравчук рассказал, кто на самом деле виноват в Чернобыльской катастрофе.
Обновлено в 01:08
Здоровье

Лежим и худеем: волгоградцам раскрыли пять известных мифов о массаже

Обновлено вчера в 15:23
Происшествия

Бетонная плита упала на трехлетнего ребенка в Челябинской области

Обновлено в 01:29
Шоу-бизнес

СМИ заподозрили Кейт Миддлтон в беременности

Герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон заподозрили в четвертой беременности.
Обновлено в 01:19
Армия и оружие

На «Армии-2019» представят перспективные образцы вооружения

Корпорация «Уралвагонзавод» продемонстрирует военным специалистам перспективные образцы вооружения на международном военно-техническом форуме «Армия-2019».
Обновлено вчера в 23:56
Общество

МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ

Самым радикальным предложением стал отказ от административных арестов Кроме того, инспекторам могут позволить ограничивать действие водительских прав без суда.
Обновлено вчера в 21:29
Шоу-бизнес

Дети Пугачевой и Галкина спели и станцевали «Калинку» для родителей

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина с самого детства тяготеют к искусству. Они спели и станцевали «Калинку» для своих звездных родителей.
Обновлено вчера в 21:09
Здоровье

Медики рассказали, как по пальцам и ногтям распознать рак легких

Медики из Великобритании рассказали, как распознать рак легких по пальцам и ногтям.
Обновлено вчера в 07:20
Футбол

Сборная Уругвая по футболу сыграла вничью с Японией на Кубке Америки

Сборная Уругвая сыграла вничью с командой Японии во втором туре группового этапа Кубка Америки по футболу в Бразилии.
Обновлено в 01:15
Шоу-бизнес

Любовница экс-супруга Ирины Пеговой требует от него пять миллионов

Обновлено вчера в 12:00
Политика

В Литве назвали «Северный поток — 2» неуважением к политике ЕС

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в интервью Euractiv заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» является «примером неуважения» к политике Евросоюза.
Обновлено вчера в 22:56
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Александр Александрович Зданович
Историк
Советский и российский деятель спецслужб и историк. Доктор исторических наук, профессор. Генерал-лейтенант в отставке. Руководитель Центра общественных связей и управления программ содействия ФСБ.
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