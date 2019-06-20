Происшествия
Сына генерала ФСБ приговорили к десяти годам по делу о наркотикахРБК вчера в 13:41
Здановича задержали летом прошлого года. РЕН-ТВ сообщал, что он является сыном бывшего главы Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, генерал-лейтенанта в отставке Александра Здановича. Сыном генерала его также называют ТАСС и «РИА Новости».
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с чего всё началось
Никулинский суд Москвы приговорил к 10 годам колонии строгого режима сына экс-главы Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ генерал-лейтенанта в отставке Александра Здановича по делу о наркотиках, сообщил РИА Новости адвокат Александр Иванов.РИА Новостивчера в 09:53
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 01:39, Вашингтон
Космос
РАН: Россия переориентировалась на Европу в проекте «Миллиметрон»
Пентагон внес РФ в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках.
Обновлено в 01:20
Политика
Путин назвал условие освобождения арестованных украинских моряков
Президент РФ Владимир Путин, отвечая в ходе прямой линии на поступивший с Украины вопрос про украинцев, находящихся в российских тюрьмах, и перспективы минских договоренностей, заявил, что вопросы освобождения пленных украинцев и россиян, узников украинских тюрем, должны решаться в комплексе.
Обновлено вчера в 07:27
Музыка
На XVI Конкурсе Чайковского начались прослушивания скрипачей
Первой по жеребьевке выступила в прослушиваниях конкурса скрипачей Ольга Волкова (концертмейстер Симфонического оркестра Мариинского театра), которая произвела на аудиторию впечатление зрелостью и убежденностью своих интерпретаций: особенно в прелюдиях Шостаковича и Третьей сонате Изаи.
Обновлено 19 июня в 03:40
Общество
Новую протечку в Тушинском тоннеле нашел «Коммерсантъ»
Обновлено в 00:46
Армия и оружие
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Американский лидер Дональд Трамп одобрил военные удары по Ирану после сообщений о сбитом беспилотнике Соединённых Штатов, но позже отменил операцию.
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Политика
Протестующих в Тбилиси начали разгонять водометами
Обновлено вчера в 18:27
Здоровье
Назван самый смертельный вид рака в России
Согласно статистике Минздрава РФ за 2018 год, чаще всего россияне умирают от рака поджелудочной железы.
Обновлено в 00:47
Политика
Четырех граждан РФ и Украины обвинили в крушении МН17 на Донбассе
В свою очередь Генеральная прокуратура Украины предъявила обвинение Харченко и трем россиянам в связи с причастностью к крушению МН17.
Обновлено 19 июня в 18:10
Технологии
«Роскачество» назвало худшие приложения по доставке еды на дом
В «Роскачестве» проверили 24 наиболее популярных мобильных приложения, с помощью которых граждане заказывают продукты онлайн с доставкой на дом.
Обновлено в 01:02
Политика
Симоньян отреагировала на штурм парламента в Тбилиси
Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян прокомментировала протесты в Грузии.
Обновлено в 01:29
Политика
Путин ответил на предложение сделать Грудинина главой правительства
Президент России Владимир Путин во время прямой линии ответил на предложение сделать директора подмосковного АО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина премьер-министром.
Обновлено вчера в 10:39
Спорт
После критики фанатов Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным
Обновлено вчера в 22:36
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко нашла у себя скрытое ожирение
В ответ Дайнеко нашла автора скандального снимка и заявила ей: «Лучше иметь целлюлит на бедрах, чем в мозгах!»
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
Суд арестовал Бойко-Великого по делу о растрате средств
Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест бизнесмена Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате средств банка "Кредитный экспресс", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено вчера в 13:43
Теннис
Маррей выиграл в своём первом матче за полгода после операции на бедре
Экс первая ракетка мира британец Энди Маррей провёл свой дебютный матч с января нынешнего года после травмы бедра и перенесённой операции.
Обновлено вчера в 15:47
Армия и оружие
На Дальнем Востоке впервые проводят комплексные мобилизационные учения
Комплексные мобилизационные учения впервые проводятся на Дальнем Востоке.
Обновлено в 00:35
Политика
Путин: Кудрин перековался и дрейфует в сторону Глазьева
Президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что единственным экономистом 90-х у власти в России является глава Счетной палаты Алексей Кудрин, да и тот «дрейфует в сторону советника президента России по экономическим вопросам Сергея Глазьева».
Обновлено вчера в 07:07
Политика
ВЭБ подал иск к Украине в арбитраж Стокгольма
ВЭБ направил в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине и потребовал компенсации потерь, которые понес его украинский дочерний Проминвенвестбанк.
Обновлено в 01:30
Происшествия
В Ленобласти мужчина погиб из-за дважды сбитого лося
60-летний мужчина сбил лося на автодороге. После происшествия водитель вышел на трассу, видимо, чтобы прийти в себя.
Обновлено в 00:25
Политика
Кто на самом деле виноват в Чернобыльской катастрофе, рассказал Кравчук
Бывший украинский лидер Украины Леонид Кравчук рассказал, кто на самом деле виноват в Чернобыльской катастрофе.
Обновлено в 01:08
Здоровье
Лежим и худеем: волгоградцам раскрыли пять известных мифов о массаже
Обновлено вчера в 15:23
Шоу-бизнес
СМИ заподозрили Кейт Миддлтон в беременности
Герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон заподозрили в четвертой беременности.
Обновлено в 01:19
Армия и оружие
На «Армии-2019» представят перспективные образцы вооружения
Корпорация «Уралвагонзавод» продемонстрирует военным специалистам перспективные образцы вооружения на международном военно-техническом форуме «Армия-2019».
Обновлено вчера в 23:56
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ
Самым радикальным предложением стал отказ от административных арестов Кроме того, инспекторам могут позволить ограничивать действие водительских прав без суда.
Обновлено вчера в 21:29
Шоу-бизнес
Дети Пугачевой и Галкина спели и станцевали «Калинку» для родителей
Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина с самого детства тяготеют к искусству. Они спели и станцевали «Калинку» для своих звездных родителей.
Обновлено вчера в 21:09
Здоровье
Медики рассказали, как по пальцам и ногтям распознать рак легких
Медики из Великобритании рассказали, как распознать рак легких по пальцам и ногтям.
Обновлено вчера в 07:20
Футбол
Сборная Уругвая по футболу сыграла вничью с Японией на Кубке Америки
Сборная Уругвая сыграла вничью с командой Японии во втором туре группового этапа Кубка Америки по футболу в Бразилии.
Обновлено в 01:15
Шоу-бизнес
Любовница экс-супруга Ирины Пеговой требует от него пять миллионов
Обновлено вчера в 12:00
Политика
В Литве назвали «Северный поток — 2» неуважением к политике ЕС
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в интервью Euractiv заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» является «примером неуважения» к политике Евросоюза.
Обновлено вчера в 22:56