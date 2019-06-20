Происшествия

Сына генерала ФСБ приговорили к десяти годам по делу о наркотикахРБК вчера в 13:41

Здановича задержали летом прошлого года. РЕН-ТВ сообщал, что он является сыном бывшего главы Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, генерал-лейтенанта в отставке Александра Здановича. Сыном генерала его также называют ТАСС и «РИА Новости».
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Суд вынес приговор сыну генерала ФСБ по делу о наркотиках

Никулинский суд Москвы приговорил к 10 годам колонии строгого режима сына экс-главы Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ генерал-лейтенанта в отставке Александра Здановича по делу о наркотиках, сообщил РИА Новости адвокат Александр Иванов.
РИА Новостивчера в 09:53

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Суд в Москве вынес приговор сыну генерала ФСБ по делу о наркотиках

Говорит Москвавчера в 11:18

Сына генерала ФСБ приговорили к десяти годам по делу о наркотиках

РБКвчера в 13:41

Сына генерала ФСБ приговорили к 10 годам колонии по делу о продаже наркотиков

Дождьвчера в 11:36

Сына генерала ФСБ посадили на 10 лет из-за наркотиков

Газета.Ruвчера в 15:27

Суд приговорил к 10 годам колонии сына экс-главы ЦОС ФСБ за сбыт наркотиков

ТАССвчера в 11:01

Суд приговорил сына экс-главы ЦОС ФСБ к 10 годам колонии за сбыт наркотиков

Известиявчера в 10:53

Суд вынес приговор сыну генерала ФСБ по делу о наркотиках

РИА Новостивчера в 09:53
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Политика

Президент Грузии прокомментировала призыв Саакашвили к неподчинению

Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила заявление экс-главы страны Михаила Саакашвили, в котором тот призвал присутствующих на митинге в Тбилиси правоохранителей не подчиняться властям.
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Здоровье

Назван самый смертельный вид рака в России

Самый высокий показатель летальности (частоты смертей среди всех пациентов) от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы, сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год.
Обновлено вчера в 23:34
Политика

Минобороны предложило принять меры в отношении оскверняющих памятники

Министерство обороны РФ предлагает принять ряд мер по отношению к оскверняющим памятники российским военачальникам и значимым событиям истории, соответствующий законопроект опубликован в базе федерального портала проектов нормативно-правовых актов.
Обновлено вчера в 13:47
Общество

В Екатеринбурге выпускница школы впервые набрала 300 баллов по ЕГЭ

Обновлено вчера в 08:29
Политика

Путин ответил на предложение сделать Грудинина главой правительства

Президент России Владимир Путин во время прямой линии ответил на предложение сделать директора подмосковного АО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина премьер-министром.
Обновлено вчера в 10:39
Происшествия

В Москве однополую пару подозревают в сексуальном насилии над сыном

Поступивший в столичную больницу 12-летний мальчик сообщил, что много лет проживает в однополой семье.
Обновлено вчера в 05:31
Политика

В Раде заявили о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным

Команда Зеленского работает над подготовкой встречи с президентом России Владимиром Путиным, заявил депутат Верховной рады Украины Михаил Поплавский в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 21:22
Армия и оружие

Кировские силовики освободили «захваченную террористами» школу

По замыслу, вооруженные террористы захватили заложников в общеобразовательной школе ЗАТО Первомайский и выдвинули требования к органам власти.
Обновлено вчера в 09:26
Общество

День летнего солнцестояния придется на 21 июня

Обновлено вчера в 07:10
Транспорт

В России могут ввести новый штраф для автомобилистов

В России могут ввести новый штраф для автомобилистов. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Обновлено вчера в 03:20
Общество

Местами дожди и тепло — прогноз погоды в Сахалинской области на 20 июня

Местами пройдут небольшие дожди. В южной части региона ожидается туман, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на ФГБУ "Сахалинское УГМС".
Обновлено 19 июня в 06:30
Политика

Симоньян прокомментировала штурм парламента в Тбилиси

Главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян прокомментировала протесты в Грузии.
Обновлено вчера в 19:32
Армия и оружие

15 летательных аппаратов за неделю разведали обстановку у границ РФ

За семь дней у российских границ были замечены 15 летательных аппаратов, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 21:27
Наука

Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска

Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено вчера в 05:17
Спорт

Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным после критики фанатов

Обновлено вчера в 13:42
Политика

Студенты лишили экс-заместителя главы Администрации президента Януковича должности в киевском университете

Напомним, Портнов занимал должность профессора кафедры конституционного права юридического факультета.
Обновлено вчера в 15:47
Здоровье

Баталину возмутили платные консилиумы в онкодиспансере Саратова

Депутат Государственной думы России от Саратовской области Ольга Баталина опубликовала в своем Facebook пост о «новой платной услуге в онкодиспансере».
Обновлено вчера в 10:35
Космос

Проект Breakthrough Listen не обнаружил никаких признаков инопланетян

Обновлено 19 июня в 12:56
Происшествия

В Петербурге за взятку в 10 млн арестован оперативник ФСБ

19 июня оперативника задержала Служба собственной безопасности ФСБ России при передаче 10 миллионов рублей, пишет «Фонтанка».
Обновлено вчера в 16:30
Политика

Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады

Конституционный суд Украины признал законным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, передает УНИАН.
Обновлено вчера в 09:29
Происшествия

У Бари Алибасова взяли анализы на психотропные вещества

Обновлено вчера в 11:55
Политика

Зеленский заявил, что украинские олигархи согласились помочь стране

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с украинскими олигархами о том, что они будут вкладывать в развитие экономики и социальной сферы.
Обновлено вчера в 09:45
Здоровье

Медики рассказали, как по пальцам и ногтям распознать рак легких

Медики из Великобритании рассказали, как распознать рак легких по пальцам и ногтям.
Обновлено вчера в 07:20
Происшествия

СМИ сообщили о госпитализации медиамагната Руперта Мердока

Медиамагната, владельца медиахолдингов 21st Century Fox и News Corporation Руперта Мердока госпитализировали из-за пневмонии.
Обновлено вчера в 19:36
Экономика

Умер владелец «Уралсиба» Владимир Коган

В результате санации Коган стал владельцем почти 82% акций банка, а его прежний владелец Николай Цветков сохранил миноритарную долю - около 12%.
Обновлено вчера в 09:14
Политика

Лидеры ЕС не смогли выбрать нового главу Еврокомиссии

Нового главу Еврокомиссии не удалось избрать на саммите Европейского совета 20 июня, говорится в заявлении председателя Евросовета Дональда Туска.
Обновлено вчера в 22:20
Экономика

Орешкин призвал остановить рост «пузыря» на рынке потребкредитов

Ранее в июне Орешкин на ПМЭФ заявил, что темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в России в ближайшие годы.
Обновлено вчера в 13:57
Технологии

Обнаружен новый способ хищения банковских данных россиян

Злоумышленники освоили новый способ слива персональных данных.
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Технологии

Новая криптовалютная биржа откроется в Японии

В случае успешного запуска новой криптовалюты пользователи мессенджера смогут мгновенно переводить ее на счета своих контактов.
Обновлено вчера в 23:03
Шоу-бизнес

Оскар Кучера объяснил, почему его супруга будет рожать в Майами

Многие обвиняют звезду и его супругу в том, что они предатели родины, потому что решили рожать ребенка в Майами, а не в родной России.
Обновлено вчера в 05:39
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Александр Александрович Зданович
Историк
Советский и российский деятель спецслужб и историк. Доктор исторических наук, профессор. Генерал-лейтенант в отставке. Руководитель Центра общественных связей и управления программ содействия ФСБ.
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