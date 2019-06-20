Происшествия
Сына генерала ФСБ приговорили к десяти годам по делу о наркотикахРБК вчера в 13:41
Здановича задержали летом прошлого года. РЕН-ТВ сообщал, что он является сыном бывшего главы Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, генерал-лейтенанта в отставке Александра Здановича. Сыном генерала его также называют ТАСС и «РИА Новости».
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с чего всё началось
Никулинский суд Москвы приговорил к 10 годам колонии строгого режима сына экс-главы Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ генерал-лейтенанта в отставке Александра Здановича по делу о наркотиках, сообщил РИА Новости адвокат Александр Иванов.РИА Новостивчера в 09:53
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Политика
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Самый высокий показатель летальности (частоты смертей среди всех пациентов) от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы, сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год.
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Политика
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Обновлено вчера в 13:47
Общество
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Политика
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Политика
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Обновлено вчера в 21:22
Армия и оружие
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По замыслу, вооруженные террористы захватили заложников в общеобразовательной школе ЗАТО Первомайский и выдвинули требования к органам власти.
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Общество
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Обновлено вчера в 07:10
Транспорт
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов. Об этом сообщает «Парламентская газета».
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Общество
Местами дожди и тепло — прогноз погоды в Сахалинской области на 20 июня
Местами пройдут небольшие дожди. В южной части региона ожидается туман, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на ФГБУ "Сахалинское УГМС".
Обновлено 19 июня в 06:30
Политика
Симоньян прокомментировала штурм парламента в Тбилиси
Главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян прокомментировала протесты в Грузии.
Обновлено вчера в 19:32
Армия и оружие
15 летательных аппаратов за неделю разведали обстановку у границ РФ
За семь дней у российских границ были замечены 15 летательных аппаратов, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 21:27
Наука
Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска
Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено вчера в 05:17
Спорт
Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным после критики фанатов
Обновлено вчера в 13:42
Политика
Студенты лишили экс-заместителя главы Администрации президента Януковича должности в киевском университете
Напомним, Портнов занимал должность профессора кафедры конституционного права юридического факультета.
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Депутат Государственной думы России от Саратовской области Ольга Баталина опубликовала в своем Facebook пост о «новой платной услуге в онкодиспансере».
Обновлено вчера в 10:35
Космос
Проект Breakthrough Listen не обнаружил никаких признаков инопланетян
Обновлено 19 июня в 12:56
Происшествия
В Петербурге за взятку в 10 млн арестован оперативник ФСБ
19 июня оперативника задержала Служба собственной безопасности ФСБ России при передаче 10 миллионов рублей, пишет «Фонтанка».
Обновлено вчера в 16:30
Политика
Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады
Конституционный суд Украины признал законным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, передает УНИАН.
Обновлено вчера в 09:29
Происшествия
У Бари Алибасова взяли анализы на психотропные вещества
Обновлено вчера в 11:55
Политика
Зеленский заявил, что украинские олигархи согласились помочь стране
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с украинскими олигархами о том, что они будут вкладывать в развитие экономики и социальной сферы.
Обновлено вчера в 09:45
Здоровье
Медики рассказали, как по пальцам и ногтям распознать рак легких
Медики из Великобритании рассказали, как распознать рак легких по пальцам и ногтям.
Обновлено вчера в 07:20
Происшествия
СМИ сообщили о госпитализации медиамагната Руперта Мердока
Медиамагната, владельца медиахолдингов 21st Century Fox и News Corporation Руперта Мердока госпитализировали из-за пневмонии.
Обновлено вчера в 19:36
Экономика
Умер владелец «Уралсиба» Владимир Коган
В результате санации Коган стал владельцем почти 82% акций банка, а его прежний владелец Николай Цветков сохранил миноритарную долю - около 12%.
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Политика
Лидеры ЕС не смогли выбрать нового главу Еврокомиссии
Нового главу Еврокомиссии не удалось избрать на саммите Европейского совета 20 июня, говорится в заявлении председателя Евросовета Дональда Туска.
Обновлено вчера в 22:20
Экономика
Орешкин призвал остановить рост «пузыря» на рынке потребкредитов
Ранее в июне Орешкин на ПМЭФ заявил, что темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в России в ближайшие годы.
Обновлено вчера в 13:57
Технологии
Обнаружен новый способ хищения банковских данных россиян
Злоумышленники освоили новый способ слива персональных данных.
Обновлено вчера в 21:15
Технологии
Новая криптовалютная биржа откроется в Японии
В случае успешного запуска новой криптовалюты пользователи мессенджера смогут мгновенно переводить ее на счета своих контактов.
Обновлено вчера в 23:03
Шоу-бизнес
Оскар Кучера объяснил, почему его супруга будет рожать в Майами
Многие обвиняют звезду и его супругу в том, что они предатели родины, потому что решили рожать ребенка в Майами, а не в родной России.
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