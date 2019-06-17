Сына генерала ФСБ приговорили к десяти годам по делу о наркотикахРБК 13:41

Здановича задержали летом прошлого года. РЕН-ТВ сообщал, что он является сыном бывшего главы Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, генерал-лейтенанта в отставке Александра Здановича. Сыном генерала его также называют ТАСС и «РИА Новости».

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