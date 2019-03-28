Футбол
Сын Киркорова поступил в академию «Барселоны»Спорт-Экспресс вчера в 11:37
Сын известного российского певца Филиппа Киркорова Мартин прошел просмотр в академию "Барселоны" в Москве.
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Тренер академии «Барселоны» в России оценил футбольные качества сына Киркорова
Sport24.ruвчера в 14:25
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 04:56, Ашберн
Армия и оружие
СБУ обвинила Россию в создании военных формирований УНА и УПА
Согласно версии следствия, российские спецслужбы завербовали украинских националистов "Украинской повстанческой армии" и создали боевые группировки "Украинской национальной армии", подчиняющиеся напрямую Москве.
Обновлено в 04:41
Политика
Reuters: США угрожают нефтекомпаниям санкциями за сделки с Венесуэлой
Компании, которые не согласятся на условия Вашингтона, могут подпасть под американские санкции, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 19:59
Происшествия
СМИ сообщили о вынужденном обращении Норвегии к России в случае ЧС
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.
Обновлено в 00:24
Спорт
Доходы СБР в 2019 году составят 128 миллионов рублей
Расходы СБР в этом году составят 116,24 миллиона рублей.
Обновлено в 04:23
Финансы
Рубль растет на открытии торгов
Рубль растет на открытии торгов. Это следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 03:17
Наука
Коллайдер для очарованных кварков построят в Новосибирске
Обновлено 26 марта в 08:07
Происшествия
WSJ узнал о сбое в бортовой системе Boeing перед катастрофой в Эфиопии
Специалисты, ведущие расследование причин катастрофы Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии, пришли к выводу, что ее причиной мог стать сбой в работе системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System).
Обновлено в 04:18
Технологии
VyprVPN отказался подключаться к реестру запрещенных сайтов
Сервис VyprVPN не станет подключаться к реестру запрещенной в РФ информации для ограничения доступа своих пользователей к сайтам, которые в нём указаны, заявил "Интерфаксу" гендиректор компании-разработчика "Golden Frog" Сандей Йокубайтис (Sunday Yokubaitis).
Обновлено вчера в 17:24
Политика
Минобороны отказалось передавать операторам частоты для 5G
Минобороны считает, что сотовым операторам рано передавать в пользование частоты для развертывания связи пятого поколения (диапазон 3,4–3,8 ГГц).
Обновлено вчера в 15:40
Армия и оружие
Атомная подводная лодка произвела успешный пуск ракеты «Калибр»
«Совершенно секретно»: Атомная подводная лодка «Северодвинск», пришвартованная к пирсу, провела успешный запуск крылатой ракеты «Калибр», сообщает газета «Известия».
Обновлено в 04:06
Политика
Стало известно, зачем президент Эстонии приедет в Москву
Обновлено вчера в 11:10
Экономика
Виталий Солдатских о том, как банки следуют рекомендациям ЦБ
Прошло два месяца с тех пор, как ЦБ рекомендовал банкам сообщать клиентам так называемую минимальную гарантированную ставку по вкладам, и можно подвести первые итоги.
Обновлено 27 марта в 18:09
Общество
Великобритания повысит стоимость виз
Великобритания с 29 марта повысит стоимость многократных въездных виз для туристических и бизнес-поездок, сообщил в четверг, 28 марта, департамент иммиграционного контроля правительства Соединенного Королевства.
Обновлено вчера в 13:05
Шоу-бизнес
Алла Михеева взволновала поклонников чрезмерной худобой
Многие поклонники оценили стиль и внешний вид телеведущей, однако нашлось и немало тех, кто всерьез забеспокоился об излишней худобе Аллы Михеевой.
Обновлено вчера в 12:47
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Замглавы МИД РФ Александр Грушко подтвердил, что Голландия и Австралия провели встречу с РФ по катастрофе Boeing в Донбассе в июле 2014 году.
Обновлено 27 марта в 04:59
Армия и оружие
Корабли ЧФ сопровождают фрегаты НАТО в Черном море
Обновлено в 02:51
Футбол
Кейн готов увести сборную Англии с поля в случае проявлений расизма
Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Гарри Кейн заявил, что в случае очередного проявления расизма во время матчей он уведёт свою команду с поля.
Обновлено в 03:47
Шоу-бизнес
Кети Топурия призналась, почему рассталась с Гуфом
Грузинская и российская певица, вокалистка группы "А’Студио" Кети Топурия впервые после расставания с рэпером Гуфом (Алексеем Долматовым) рассказала, почему не сложился их союз.
Обновлено вчера в 19:44
Общество
OCCRP рассказал об испанской недвижимости окружения главы «Ростеха»
Одними из обладателей двух вилл в СʼАгаро, по данным журналистов, стали Дмитрий и Юлия Артяковы — сын и невестка бывшего губернатора Самарской области Владимира Артяков, который сейчас работает заместителем Чемезова.
Обновлено вчера в 13:27
Политика
Владимир Путин выступил против строительства ВСМ Москва—Казань
Президент России Владимир Путин не одобрил проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Нижний Новгород, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва—Казань.
Обновлено в 03:27
Авто
Renault анонсировала выход кросс-купе Renault Arkana
Купеобразный кроссовер Renault Arkana впервые был представлен в прошлом году на Московском автосалоне.
Обновлено 26 марта в 13:30
Происшествия
РБК: ФСБ два года прослушивала Михаила Абызова
ФСБ прослушивала бывшего министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова как минимум два года до его ареста, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 20:49
Происшествия
Сына мэра Назрани ранили при нападении на администрацию города
В Назрани неизвестные проникли в здание администрации города и ранили из травматических пистолетов трех человек.
Обновлено в 04:43
Авто
Volvo запустит сервис длительной аренды автомобилей в России
Обновлено вчера в 21:33
Кино
«Зеленая книга» собрала рекордную для лауреатов «Оскара» кассу в РФ
«Зеленая книга» стала самой коммерчески успешной из оскароносных лент в РФ. Ее сборы составили 544 миллиона рублей.
Обновлено в 03:07