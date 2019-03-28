Сын Киркорова поступил в академию «Барселоны»Спорт-Экспресс вчера в 11:37

Сын известного российского певца Филиппа Киркорова Мартин прошел просмотр в академию "Барселоны" в Москве.

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Армия и оружие СБУ обвинила Россию в создании военных формирований УНА и УПА Согласно версии следствия, российские спецслужбы завербовали украинских националистов "Украинской повстанческой армии" и создали боевые группировки "Украинской национальной армии", подчиняющиеся напрямую Москве.

Политика Reuters: США угрожают нефтекомпаниям санкциями за сделки с Венесуэлой Компании, которые не согласятся на условия Вашингтона, могут подпасть под американские санкции, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Происшествия СМИ сообщили о вынужденном обращении Норвегии к России в случае ЧС В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.

Финансы Рубль растет на открытии торгов Рубль растет на открытии торгов. Это следует из данных Московской биржи.

Происшествия WSJ узнал о сбое в бортовой системе Boeing перед катастрофой в Эфиопии Специалисты, ведущие расследование причин катастрофы Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии, пришли к выводу, что ее причиной мог стать сбой в работе системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System).

Технологии VyprVPN отказался подключаться к реестру запрещенных сайтов Сервис VyprVPN не станет подключаться к реестру запрещенной в РФ информации для ограничения доступа своих пользователей к сайтам, которые в нём указаны, заявил "Интерфаксу" гендиректор компании-разработчика "Golden Frog" Сандей Йокубайтис (Sunday Yokubaitis).

Политика Минобороны отказалось передавать операторам частоты для 5G Минобороны считает, что сотовым операторам рано передавать в пользование частоты для развертывания связи пятого поколения (диапазон 3,4–3,8 ГГц).

Армия и оружие Атомная подводная лодка произвела успешный пуск ракеты «Калибр» «Совершенно секретно»: Атомная подводная лодка «Северодвинск», пришвартованная к пирсу, провела успешный запуск крылатой ракеты «Калибр», сообщает газета «Известия».

Экономика Виталий Солдатских о том, как банки следуют рекомендациям ЦБ Прошло два месяца с тех пор, как ЦБ рекомендовал банкам сообщать клиентам так называемую минимальную гарантированную ставку по вкладам, и можно подвести первые итоги.

Общество Великобритания повысит стоимость виз Великобритания с 29 марта повысит стоимость многократных въездных виз для туристических и бизнес-поездок, сообщил в четверг, 28 марта, департамент иммиграционного контроля правительства Соединенного Королевства.

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Общество OCCRP рассказал об испанской недвижимости окружения главы «Ростеха» Одними из обладателей двух вилл в СʼАгаро, по данным журналистов, стали Дмитрий и Юлия Артяковы — сын и невестка бывшего губернатора Самарской области Владимира Артяков, который сейчас работает заместителем Чемезова.

Политика Владимир Путин выступил против строительства ВСМ Москва—Казань Президент России Владимир Путин не одобрил проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Нижний Новгород, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва—Казань.

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Происшествия РБК: ФСБ два года прослушивала Михаила Абызова ФСБ прослушивала бывшего министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова как минимум два года до его ареста, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Происшествия Сына мэра Назрани ранили при нападении на администрацию города В Назрани неизвестные проникли в здание администрации города и ранили из травматических пистолетов трех человек.