Происшествия

Сын владельца колбасных заводов разбился на мотоцикле в ДТП в МосквеИзвестия 06:21

Сын известного бизнесмена Владимира Маругова Александр погиб в ночь на 8 июля в центре Москвы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Авария произошла на Фрунзенской набережной.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Огненное ДТП в Москве попало на видео. СМИ пишут, что погиб сын «колбасного короля»

Фонтанка.Ру04:47

В Москве в ДТП с участием мотоцикла погиб сын владельца колбасных заводов

РБК05:59

В Москве умер мотоциклист, столкнувшийся с такси

ТАСС05:11

В больнице после жуткой аварии скончался сын известного российского бизнесмена

Комсомольская правда04:59

Сын «колбасного короля» погиб, врезавшись в такси на мотоцикле

Вести.Ru07:51

Появилось видео аварии, в которой погиб Александр Маругов

Вечерняя Москва04:27

Сын поэтессы и миллионера погиб в жутком ДТП в центре Москвы

РЕН ТВ03:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 09:16, Ашберн
Политика

Зеленский назвал телемост с Россией провокацией и «дешевым пиар-ходом»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал намерение телеканалов NewsOne и «Россия 1» провести телемост «Надо поговорить» провокацией и дешевым предвыборным пиар-ходом.
Обновлено в 06:04
Происшествия

Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено вчера в 08:45
Путешествия

Из Турции экстренно эвакуировали двух заболевших российских туристок

Две россиянки, туристки из Москвы и Нижневартовска, заболевшие во время отдыха в Турции, были экстренно эвакуированы спецбортом в медицинские учреждения на родине.
Обновлено в 05:05
Политика

Басилашвили оценил поведение телеведущего «Рустави 2»

Народный артист СССР Олег Басилашвили в беседе с телеканалом «360» оценил поведение ведущего Георгия Габунии на грузинском оппозиционном канале «Рустави 2».
Обновлено в 08:33
Политика

Симоньян напомнила грузинам слова, превращающие человека в «существо»

Грузинский телеведущий Георгий Габуния перестал быть не только мужчиной, но и человеком, когда позволил себе оскорбить покойных родителей президента РФ.
Обновлено в 07:21
Политика

Васильев доложил Путину о жизни рядового жителя Дагестана

Обновлено в 08:05
Происшествия

Журналистов «МБХ медиа» задержали возле резиденции Путина

Журналистов «МБХ медиа» Анастасию Кулагину, Марию Погребняк и Андрея Золотова задержали около резиденции Владимира Путина на Рублево-Успенском шоссе.
Обновлено в 07:58
Игры

Игроки Mortal Kombat 11 используют баг, чтобы снимать потрясающие скриншоты

Несколько месяцев назад игроки Mortal Kombat 11 обнаружили баг, который, в отличие от большинства багов, не ухудшает, а улучшает игру.
Обновлено в 03:12
Авто

GM-АвтоВАЗ перезапустил конвейер

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия, пятидневный простой завода был плановым.
Обновлено в 05:45
Общество

Собянин открыл переход с траволаторами для посетителей «Острова мечты»

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по надземному переходу через проспект Андропова, который соединил бизнес-инкубатор, станцию метро "Технопарк" и строящийся парк развлечений "Остров Мечты".
Обновлено в 08:22
Музыка

Алла Пугачева подарила Сергею Шнурову «песню про мужиков»

Примадонна советской и российской эстрады Алла Пугачева подарила фронтмену группировки "Ленинград" Сергею Шнурову песню.
Обновлено в 07:42
Общество

В Башкирии пытались фальсифицировать результаты сдачи ЕГЭ

О попытке фальсификации на одном из пунктов сдачи ЕГЭ в Балтачевском районе Башкирии сообщил сегодня, 8 июля, врио главы Башкирии Радий Хабиров на правительственном совещании.
Обновлено в 08:49
Происшествия

Гандболистка сборной России утонула в Польше

Член сборной РФ по пляжному гандболу Екатерина Королева утонула в Польше после окончания чемпионата Европы.
Обновлено в 08:19
Политика

Путин назначил Евкурова замминистра обороны

Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен заместителем министра обороны.
Обновлено в 07:34
Авто

Названы самые популярные иномарки в РФ до 1 млн рублей

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-5 самых популярных иномарок на рынке РФ стоимостью от 800 тысяч до 1 млн рублей.
Обновлено в 01:16
Общество

Название станции на русском языке убрали в тбилисском метро

Название станции "Делиси" на русском языке убрали со стены в метров Тбилиси, сообщил грузинский Первый канал со ссылкой на Тбилисскую транспортную компанию.
Обновлено в 06:36
Происшествия

Рейс «Москва — Берлин» совершил экстренную посадку во Внуково

«Самолет Boeing 737 (рейс UT705), развернувшийся в небе Литвы из-за неполадок в системе кондиционирования, благополучно приземлился», — заявили в пресс-службе аэропорта.
Обновлено в 07:30
Здоровье

Автомобили для доставки пожилых людей на медобследование закуплены в Воронежской области

Обновлено в 08:55
Авто

Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus

Незадолго до крупного фейслифта LADA Largus, выход которого состоится не раньше 2020 года, «АвтоВАЗ» выпустит слегка обновленную версию модели.
Обновлено в 04:30
Политика

Комитет Госдумы поддержал предложение о запрете вина и воды из Грузии

Ранее во фракции «Единая Россия» заявили, что поднимут на совете палаты вопрос о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрете на денежные переводы.
Обновлено в 08:53
Происшествия

В Ярославской области завели дело из-за привязанного к столбу ребёнка

МВД России по Ярославской области возбудило уголовное дело после того, как во дворе дома в селе Юрьевском обнаружили пятилетнего мальчика из приёмной семьи, который был привязан к столбу.
Обновлено в 08:11
Культура

Шнуров стал ведущим шоу «Форт Боярд»

Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров стал ведущим новой версии телеигры "Форт Боярд", которая будет транслироваться на СТС.
Обновлено в 08:16
Экономика

Вице-премьер Борисов раскритиковал банки за высокие ставки по кредитам

Вице-премьер Юрий Борисов раскритиковал банки за высокие ставки по кредитам: по его словам, это приводит к тому, что оборонные предприятия тратят свои прибыли на уплату процентов по кредитам, а погасить тело кредита в принципе не представляется возможным.
Обновлено в 04:36
Политика

Медведев пошутил про отсутствующих на совещании вице-премьеров

На мероприятии присутствовали семь вице-премьеров из десяти: первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и заместители председателя правительства Максим Акимов, Татьяна Голикова, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Виталий Мутко и Юрий Трутнев.
Обновлено в 07:43
Общество

Россияне сегодня отмечают День семьи, любви и верности

Обновлено вчера в 23:11
Политика

Минск высказался по поводу предложения Зеленского Путину

Минск готов на высоком уровне обеспечить встречу президента Украины Владимира Зеленского и его российского коллеги Владимира Путина.
Обновлено в 08:44
Музыка

Швейцарские летчики промахнулись с фестивалем

Обновлено в 07:37
Политика

ПА ОБСЕ приняла итоговую декларацию с критикой России

Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) приняла итоговую декларацию, в которой содержатся тезисы о непризнании Крыма частью РФ, критика проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», а также призыв к Москве отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии.
Обновлено в 07:20
Общество

МЧС предупредило жителей Подмосковья о ветре и грозе с градом

В ГУ МЧС РФ по Московской области предупредили жителей Подмосковья о порывистом ветре до 15-ти метров в секунду и грозе с градом, которые ожидаются в ближайшие часы и продолжаться до вечера понедельника, 8 июля.
Обновлено в 05:29
Происшествия

Полиция в Москве задержала угрожавшего взорвать гранату мужчину

Полиция задержала мужчину, который отказывался впускать судебных приставов и угрожал взорвать в квартире гранату.
Обновлено в 07:39
Главное