Происшествия
Сын владельца колбасных заводов разбился на мотоцикле в ДТП в МосквеИзвестия 06:21
Сын известного бизнесмена Владимира Маругова Александр погиб в ночь на 8 июля в центре Москвы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Авария произошла на Фрунзенской набережной.
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В больнице после жуткой аварии скончался сын известного российского бизнесмена
Комсомольская правда04:59
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Политика
Зеленский назвал телемост с Россией провокацией и «дешевым пиар-ходом»
Президент Украины Владимир Зеленский назвал намерение телеканалов NewsOne и «Россия 1» провести телемост «Надо поговорить» провокацией и дешевым предвыборным пиар-ходом.
Обновлено в 06:04
Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено вчера в 08:45
Путешествия
Из Турции экстренно эвакуировали двух заболевших российских туристок
Две россиянки, туристки из Москвы и Нижневартовска, заболевшие во время отдыха в Турции, были экстренно эвакуированы спецбортом в медицинские учреждения на родине.
Обновлено в 05:05
Политика
Басилашвили оценил поведение телеведущего «Рустави 2»
Народный артист СССР Олег Басилашвили в беседе с телеканалом «360» оценил поведение ведущего Георгия Габунии на грузинском оппозиционном канале «Рустави 2».
Обновлено в 08:33
Политика
Симоньян напомнила грузинам слова, превращающие человека в «существо»
Грузинский телеведущий Георгий Габуния перестал быть не только мужчиной, но и человеком, когда позволил себе оскорбить покойных родителей президента РФ.
Обновлено в 07:21
Политика
Васильев доложил Путину о жизни рядового жителя Дагестана
Обновлено в 08:05
Происшествия
Журналистов «МБХ медиа» задержали возле резиденции Путина
Журналистов «МБХ медиа» Анастасию Кулагину, Марию Погребняк и Андрея Золотова задержали около резиденции Владимира Путина на Рублево-Успенском шоссе.
Обновлено в 07:58
Игры
Игроки Mortal Kombat 11 используют баг, чтобы снимать потрясающие скриншоты
Несколько месяцев назад игроки Mortal Kombat 11 обнаружили баг, который, в отличие от большинства багов, не ухудшает, а улучшает игру.
Обновлено в 03:12
Авто
GM-АвтоВАЗ перезапустил конвейер
Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия, пятидневный простой завода был плановым.
Обновлено в 05:45
Общество
Собянин открыл переход с траволаторами для посетителей «Острова мечты»
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по надземному переходу через проспект Андропова, который соединил бизнес-инкубатор, станцию метро "Технопарк" и строящийся парк развлечений "Остров Мечты".
Обновлено в 08:22
Музыка
Алла Пугачева подарила Сергею Шнурову «песню про мужиков»
Примадонна советской и российской эстрады Алла Пугачева подарила фронтмену группировки "Ленинград" Сергею Шнурову песню.
Обновлено в 07:42
Общество
В Башкирии пытались фальсифицировать результаты сдачи ЕГЭ
О попытке фальсификации на одном из пунктов сдачи ЕГЭ в Балтачевском районе Башкирии сообщил сегодня, 8 июля, врио главы Башкирии Радий Хабиров на правительственном совещании.
Обновлено в 08:49
Происшествия
Гандболистка сборной России утонула в Польше
Член сборной РФ по пляжному гандболу Екатерина Королева утонула в Польше после окончания чемпионата Европы.
Обновлено в 08:19
Политика
Путин назначил Евкурова замминистра обороны
Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен заместителем министра обороны.
Обновлено в 07:34
Авто
Названы самые популярные иномарки в РФ до 1 млн рублей
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-5 самых популярных иномарок на рынке РФ стоимостью от 800 тысяч до 1 млн рублей.
Обновлено в 01:16
Общество
Название станции на русском языке убрали в тбилисском метро
Название станции "Делиси" на русском языке убрали со стены в метров Тбилиси, сообщил грузинский Первый канал со ссылкой на Тбилисскую транспортную компанию.
Обновлено в 06:36
Происшествия
Рейс «Москва — Берлин» совершил экстренную посадку во Внуково
«Самолет Boeing 737 (рейс UT705), развернувшийся в небе Литвы из-за неполадок в системе кондиционирования, благополучно приземлился», — заявили в пресс-службе аэропорта.
Обновлено в 07:30
Здоровье
Автомобили для доставки пожилых людей на медобследование закуплены в Воронежской области
Обновлено в 08:55
Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
Незадолго до крупного фейслифта LADA Largus, выход которого состоится не раньше 2020 года, «АвтоВАЗ» выпустит слегка обновленную версию модели.
Обновлено в 04:30
Политика
Комитет Госдумы поддержал предложение о запрете вина и воды из Грузии
Ранее во фракции «Единая Россия» заявили, что поднимут на совете палаты вопрос о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрете на денежные переводы.
Обновлено в 08:53
Происшествия
В Ярославской области завели дело из-за привязанного к столбу ребёнка
МВД России по Ярославской области возбудило уголовное дело после того, как во дворе дома в селе Юрьевском обнаружили пятилетнего мальчика из приёмной семьи, который был привязан к столбу.
Обновлено в 08:11
Культура
Шнуров стал ведущим шоу «Форт Боярд»
Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров стал ведущим новой версии телеигры "Форт Боярд", которая будет транслироваться на СТС.
Обновлено в 08:16
Экономика
Вице-премьер Борисов раскритиковал банки за высокие ставки по кредитам
Вице-премьер Юрий Борисов раскритиковал банки за высокие ставки по кредитам: по его словам, это приводит к тому, что оборонные предприятия тратят свои прибыли на уплату процентов по кредитам, а погасить тело кредита в принципе не представляется возможным.
Обновлено в 04:36
Политика
Медведев пошутил про отсутствующих на совещании вице-премьеров
На мероприятии присутствовали семь вице-премьеров из десяти: первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и заместители председателя правительства Максим Акимов, Татьяна Голикова, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Виталий Мутко и Юрий Трутнев.
Обновлено в 07:43
Общество
Россияне сегодня отмечают День семьи, любви и верности
Обновлено вчера в 23:11
Политика
Минск высказался по поводу предложения Зеленского Путину
Минск готов на высоком уровне обеспечить встречу президента Украины Владимира Зеленского и его российского коллеги Владимира Путина.
Обновлено в 08:44
Музыка
Швейцарские летчики промахнулись с фестивалем
Обновлено в 07:37
Политика
ПА ОБСЕ приняла итоговую декларацию с критикой России
Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) приняла итоговую декларацию, в которой содержатся тезисы о непризнании Крыма частью РФ, критика проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», а также призыв к Москве отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии.
Обновлено в 07:20
Общество
МЧС предупредило жителей Подмосковья о ветре и грозе с градом
В ГУ МЧС РФ по Московской области предупредили жителей Подмосковья о порывистом ветре до 15-ти метров в секунду и грозе с градом, которые ожидаются в ближайшие часы и продолжаться до вечера понедельника, 8 июля.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Полиция в Москве задержала угрожавшего взорвать гранату мужчину
Полиция задержала мужчину, который отказывался впускать судебных приставов и угрожал взорвать в квартире гранату.
Обновлено в 07:39