Происшествия

Сын владельца «Уралкалия» пошел на вечеринку после трагедии в Соликамске
Известия
05:19

Сын владельца «Уралкалия» Никита Мазепин после трагедии на шахте в Соликамске пошел на вечеринку в московский клуб Secret Room. Посты об этом появились на страницах соцсетей молодого человека и его приятеля с ником @daurt в Instagram.
Известия05:19
Никита Мазепин
Обращаюсь к мародерам, которые хотят нагреться на трагедии на шахте „Уралкалия“. Девять человек погибли, а вы их размениваете на деньги. Поясняю. Видео, которое сегодня распространено в ряде телеграм каналов, нарезано из моего инстаграма за последние 2 недели.
— Никита Мазепин, российский автоспортБИЗНЕС Online 10:18
с чего всё началось

Сын владельца «Уралкалия» оторвался в клубе после трагедии в Соликамске

Сын владельца «Уралкалия» Никита Мазепин после трагедии в Соликамске провел ночь в московском клубе Secret Room.
URA.Ru03:30

Подробнее о событии

Во время трагедии в Соликамске появилось видео, на котором сын владельца «Уралкалия» отрывается на вечеринке

КП - Пермь07:28

Сын владельца «Уралкалия» оторвался в клубе после трагедии в Соликамске

URA.Ru03:30

Сын совладельца «Уралкалия» устроил вечеринку на фоне гибели рабочих в шахте

Lenta.ru05:25

«Это ложь». Автогонщик отрицает, что закатил вечеринку во время траура по погибшим на шахте

Sport24.ru08:46

Сын владельца «Уралкалия» устроил вечеринку с мисс Россия после гибели горняков в шахте

Екатеринбург Онлайн07:40

Сын владельца шахты в Соликамске устроил бурную вечеринку после трагедии

Московский Комсомолец05:16

Сын совладельца предприятия, где погибли девять шахтеров, в ночь траура развлекался в клубе

Pro Город Пермь06:00
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Происшествия

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Обновлено в 01:17
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Армия и оружие

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Обновлено в 09:40
Армия и оружие

МИД допустил переход ВСУ к боевым действиям в Донбассе

Киев для продления военного положения в ближайшие дни может начать полномасштабные боевые действиям на юго-востоке страны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено в 09:17
Происшествия

Известный ученый Эдуард Дубов насмерть замерз в российской столице

В Москве насмерть замерз известный российский математик, почетный член ФИДЕ Эдуард Дубов.
Обновлено в 09:41
Происшествия

Сын владельца «Уралкалия» пошел на вечеринку после трагедии в Соликамске

Сын владельца «Уралкалия» Никита Мазепин после трагедии на шахте в Соликамске пошел на вечеринку в московский клуб Secret Room.
Обновлено в 05:19
Политика

В Финляндии началось строительство «Северного потока-2»

Обновлено вчера в 04:15
Происшествия

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Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН) России заявила об использовании рабского труда осужденных женщин в исправительной колонии № 14 по УФСИН Мордовии, об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал замдиректора службы Валерий Максименко.
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Происшествия

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В Индонезии число погибших увеличилось до 281 человека, число пострадавших превысило 1 тыс. человек, сообщил представитель Национального управления по стихийным бедствиям Сутопо Пурво Нугрохо.
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Политика

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В докладе «Осенний перелом в сознании россиян: мимолетный всплеск или новая тенденция», подготовленном группой исследователей во главе с экономистом Михаилом Дмитриевым, эксперты представили «три возможных сценария дальнейшего изменения массового сознания».
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Авто

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Армия и оружие

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Ступени главного храма Вооруженных сил России, который строится в подмосковной Кубинке, будут отлиты из трофейной техники вермахта, сообщил в понедельник на заседании общественного совета Минобороны России министр обороны Сергей Шойгу.
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Космос

Космонавт Артемьев рассказал следователям об отверстии в «Союзе»

Космонавт Олег Артемьев в ходе пресс-конференции сообщил, что следователи опросили его после возвращения с МКС по делу о повреждении «Союза МС-09».
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Общество

Вдова убитого в Турции посла вступилась за детей брянских чиновников

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Спорт

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Обновлено в 05:13
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Орешкин назвал начало 2019 года сложным периодом для экономики РФ

Начало 2019 года будет сложным периодом для российской экономики как из-за внешних, так и из-за внутренних факторов, заявил в интервью "Россия-24" министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
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Происшествия

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