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Сын владельца «Уралкалия» пошел на вечеринку после трагедии в Соликамске
Сын владельца «Уралкалия» пошел на вечеринку после трагедии в СоликамскеИзвестия05:19
Сын владельца «Уралкалия» Никита Мазепин после трагедии на шахте в Соликамске пошел на вечеринку в московский клуб Secret Room. Посты об этом появились на страницах соцсетей молодого человека и его приятеля с ником @daurt в Instagram.
Известия05:19
с чего всё началось
Сын владельца «Уралкалия» Никита Мазепин после трагедии в Соликамске провел ночь в московском клубе Secret Room.URA.Ru03:30
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