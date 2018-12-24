Происшествия

Сын владельца «Уралкалия» пошел на вечеринку после трагедии в Соликамске
Известия
05:19

Сын владельца «Уралкалия» Никита Мазепин после трагедии на шахте в Соликамске пошел на вечеринку в московский клуб Secret Room. Посты об этом появились на страницах соцсетей молодого человека и его приятеля с ником @daurt в Instagram.
Известия05:19
с чего всё началось

Сын владельца «Уралкалия» оторвался в клубе после трагедии в Соликамске

Сын владельца «Уралкалия» Никита Мазепин после трагедии в Соликамске провел ночь в московском клубе Secret Room.
URA.Ru03:30

Подробнее о событии

Во время трагедии в Соликамске появилось видео, на котором сын владельца «Уралкалия» отрывается на вечеринке

КП - Пермь07:28

Сын совладельца предприятия, где погибли девять шахтеров, в ночь траура развлекался в клубе

Pro Город Пермь06:00

Сын владельца «Уралкалия» устроил шумную вечеринку после трагедии в Соликамске

Znak.com05:37

Сын совладельца «Уралкалия» устроил вечеринку на фоне гибели рабочих в шахте

Lenta.ru05:25

Сын владельца «Уралкалия» устроил вечеринку с мисс Россия после гибели горняков в шахте

Екатеринбург Онлайн07:40

Сын владельца шахты в Соликамске устроил бурную вечеринку после трагедии

Московский Комсомолец05:16

Сын владельца «Уралкалия» оторвался в клубе после трагедии в Соликамске

URA.Ru03:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7166 источников, обновлено в 09:43, Ашберн
Происшествия

На Бурейской ГЭС опровергли падение метеорита в Хабаровском крае

Обновлено в 07:51
Происшествия

ФСИН подтвердила использование рабского труда в колонии Толоконниковой

Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН) России заявила об использовании рабского труда осужденных женщин в исправительной колонии № 14 по УФСИН Мордовии, об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал замдиректора службы Валерий Максименко.
Обновлено в 08:53
Происшествия

Опознаны все погибшие в шахте в Соликамске

Процедура опознания тел погибших в шахте "Уралкалия" строителей завершилась в Пермском крае, сообщил в понедельник "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 01:58
Происшествия

В Москве насмерть замерз почетный член FIDE Эдуард Дубов

Почетный член Международной шахматной федерации 80-летний Эдуард Дубов насмерть замерз на улице на юго-западе Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.
Обновлено в 06:02
Происшествия

В Брюсселе мужчина обстрелял ресторан из автомата

Неизвестный обстрелял из автомата ресторан в центре Брюсселя, никто не пострадал, сообщает телеканал RTBF со ссылкой на заявление городской прокуратуры.
Обновлено в 06:45
Происшествия

В Хабаровском крае трехлетний мальчик сам выбрался из тайги

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю, мужчина и мальчик катались на снегоходе по льду реки.
Обновлено в 02:55
Происшествия

Под Туапсе сошла с рельсов электричка

Электричка сошла с рельсов на Кубани. Это произошло под Туапсе, на станции Навагинская, в результате схода селя.
Обновлено в 01:44
Происшествия

Четыре человека пострадали в аварии с маршруткой под Петербургом

Обновлено в 09:02
Происшествия

Совфед предложит ограничить содержание под стражей в ходе следствия

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о разработке законопроекта, ограничивающего время содержания под стражей в ходе следствия.
Обновлено в 05:52
Происшествия

Подростки избили школьницу в Ростовской области

В Шахтах Ростовской области следователи проверяют информацию об избиении девочки, сообщает региональный следком.
Обновлено в 09:07
Происшествия

В бывшем особняке князя Черкасского в Петербурге произошёл пожар

В бывшем особняке князя Алексея Черкасского в Санкт-Петербурге произошёл пожар, сообщает kp.ru.
Обновлено в 07:27
Происшествия

В ДТП на Киевском шоссе пострадали шесть человек

В московском управлении ГИБДД проинформировали о ДТП на Киевском шоссе, в котором пострадали шесть человек.
Обновлено в 03:22
Происшествия

Воровка пробралась на почту и украла пенсионные деньги

Потом подобрала ключи еще к трем дверям, пробралась в помещение кассы и открыла ящики с наличными, ключи от которых были на месте.
Обновлено в 06:37
Происшествия

Госдеп предупредил о возможных терактах в Барселоне

Госдепартамент США предупредил о возможности терактов в столице испанской Каталонии Барселоне.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия

В Кабуле рядом с правительственным зданием прогремел взрыв

Обновлено в 06:38
ещё по теме
Никита Мазепин
Российский автоспорт
Российский автогонщик в чемпионате GP3 в составе команды Hitech Racing. Участник программы развития команды «Форс Индия» Формулы-1. Сын российского бизнесмена Дмитрия Мазепина.
В НовостяхВ поиске Яндекса
София Никитчук
Российская модель
Фотомодель, актриса, победительница конкурса красоты «Мисс Россия 2015», 1-я вице-мисс Мира 2015.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное