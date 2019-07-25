Футбол
Сын легенды сборной Швеции может перейти в «Спартак»Газета.Ru 12:59
Нападающий "Норрчепинга" Йордан Ларссон может перейти в московский "Спартак", сообщает Expressen. По информации издания, руководство шведского клуба близко завершению сделки по переходу сына знаменитого нападающего сборной Швеции Хенрика Ларссона в один из российских клубов.
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