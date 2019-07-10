Нападающий румынского "Вииторула" Янис Хаджи перейдет в московский "Спартак", сообщает Sports.ru. Ожидается, что красно-белые отдадут за 20-летнего футболиста € 11 млн Так же на форварда претендовали бельгийский "Генк" и испанская "Севилья".

Спорт день за днем

Сын легендарного Георге Хаджи будет получать €2 млн в «Спартаке»

Спорт день за днем

Армия и оружие Армия Хафтара направила под Триполи подкрепление Армия Хафтара направила под Триполи подкрепление для решающего штурма Командующий ЛНА Халифа Хафтар ранее объявил о наступлении на столицу Ливии Триполи.

Происшествия Полиция считает, что муж кассирши из Башкирии помогал ей красть деньги Полиция считает, что супруг Луизы Хайруллиной, которую подозревают в хищении более 20 миллионов рублей у банка, причастен к кражам, мужчина задержан, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Шоу-бизнес Костенко и Тарасов празднуют первый день рождения дочери Миланы Год назад знаменитости стали счастливыми родителями, отметив это событие в узком семейном кругу.

Финансы Рубль подорожал после заявления главы ФРС США Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич пояснил, что на курсе американской валюты негативно сказалось выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.

Политика Выгнанный с совещания чиновник пообещал подать на Зеленского в суд Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого Владимир Зеленский на рабочем совещании выгнал из зала заседания, в интервью «Комсомольской правде в Украине» пообещал подать на президента в суд.

Происшествия Интерпол задержал россиян в Уругвае Местная полиция совместно с сотрудниками Интерпола поймала и задержала двух россиян, которые подозреваются в помощи итальянскому мафиози Рокко Морабито.

Экономика Сотрудник Росстата уволился из-за публикации данных об инфляции Глава межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Росстата Евгений Сычев уволился из-за досрочной публикации данных об инфляции.

Общество Алибасов после разоблачения с позором бежал с Первого канала СМИ сообщили о наличии доказательств того, что история с отравлением продюсера Бари Алибасова была тщательным образом спланирована.

Экономика Основатель «Рольфа» заявил о предложении «Авилона» о продаже бизнеса Основатель «Рольфа» Сергей Петров в интервью The Bell заявил, что совладелец «Авилона» Александр Варшавский предлагал ему продать бизнес.

Общество В Вашингтоне после Дня независимости кончились деньги на безопасность На празднование Дня независимости, во время которого проходило мероприятие «Салют Америке», администрация Вашингтона потратила $1,7 млн.

Интернет Программа-шпион научилась читать секретные чаты на устройствах с iOS «Лаборатория Касперского» описала новую версию программы-шпиона FinSpy – она, как и прежде, собирает информацию из памяти гаджета, например переписку, контакты, файлы и программы, но теперь FinSpy научена еще и читать чаты, в том числе секретные, в мессенджерах Telegram, WhatsApp, Signal и Threema на гаджетах со старыми версиями iOS.

Общество Христиане обвинили «Историю игрушек 4» в гей-пропаганде Христианская организация «Миллион матерей» обвинила студию Pixar в пропаганде гомосексуализма мультфильме «История игрушек 4». По мнению активистов, темы сексуальной ориентации «совершенно недопустимы в проекте, рассчитанном на детскую аудиторию».

Экономика Автодилеры назвали желаемую комиссию при покупке машин с помощью карты Российская ассоциация автодилеров предлагает установить максимальную сумму комиссии, которая оплачивается при покупке машины с помощью банковской карты, на уровне 1–1,5 тыс. рублей.

Технологии Более 450 000 логинов и паролей пользователей Ozon попали в интернет В сеть попала база с адресами электронной почты и паролями от аккаунтов более 450 000 пользователей интернет-магазина Ozon, сообщает РБК.

Происшествия Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.

Экономика В Нью-Йорке суд отклонил иск Лебедева к Блаватнику и Вексельбергу Миллиардеры Леонард Блаватник и Виктор Вексельберг выиграли судебный процесс по иску бизнесмена Леонида Лебедева, требовавшего от них выплаты около $2 млрд в качестве доли от продажи ТНК-BP, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на постановление суда.

Армия и оружие Китайский J-20 побил рекорд боевой крейсерской скорости Конструкция J-20 является чрезвычайно успешной, что свидетельствует о том, что Китай в области разработки боевых самолетов полностью вышел из положения, вынуждавшего гнаться за передовыми зарубежными технологиями - делает вывод Sohu.

Общество Роскомнадзор составил список жалоб на операторов связи Специалисты Роскомнадзора составили список жалоб на российских операторов сотовой связи, которыми больше всего недовольны жители страны.

Происшествия ФСБ задержала мужа обвиняемой в госизмене жительницы Калининграда Муж жительницы Калининграда Антонины Зиминой, обвиняемой в госизмене, Константин Антонец задержан при посещении следственного управления ФСБ в Москве.