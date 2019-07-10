Футбол

Сын легендарного Георге Хаджи будет получать €2 млн в «Спартаке»Газета.Ru 03:28

Нападающий румынского "Вииторула" Янис Хаджи перейдет в московский "Спартак", сообщает Sports.ru. Ожидается, что красно-белые отдадут за 20-летнего футболиста € 11 млн Так же на форварда претендовали бельгийский "Генк" и испанская "Севилья".
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