Футбол

Сын легендарного Георге Хаджи будет получать €2 млн в «Спартаке»Газета.Ru 03:28

Нападающий румынского "Вииторула" Янис Хаджи перейдет в московский "Спартак", сообщает Sports.ru. Ожидается, что красно-белые отдадут за 20-летнего футболиста € 11 млн Так же на форварда претендовали бельгийский "Генк" и испанская "Севилья".
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Георге Хаджи — о трансфере сына: «Янис на днях примет окончательное решение»

Sport24.ru18:44

Г. Хаджи: Янис рассматривал 3-4 варианта, решение он примет 11-12 июля

Чемпионат18:04

Попеску: «Если бы Хаджи выбирал деньги, то уже был бы в „Спартаке“»

Soccer.ru18:21

Президент «Вииторула»: «Зарплата Хаджи в „Спартаке“ может стать огромной и превысить 2 млн евро»

Sports.ru17:17

Георге Хаджи: Янис примет решение о новом клубе до пятницы

Спорт день за днем18:45

Хаджи выберет свой новый клуб до пятницы

Спорт-Экспресс16:11

Сын легендарного Георге Хаджи будет получать €2 млн в «Спартаке»

Газета.Ru03:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 21:54, Ашберн
Музыка

Макаревич рассказал Собчак о своих миллионах

В ходе интервью Ксении Собчак для YouTube-проекта «Осторожно, Собчак» Макаревич признался, что на его счету лежит миллион.
Обновлено в 13:35
Происшествия

Раскрыты неожиданные способы подработок женщин-полицейских в России

Женщинам, служащим в российской полиции, приходится идти на подработки, поскольку официальной зарплаты не хватает, хотя это прямо запрещено законом.
Обновлено в 17:35
Политика

Медведчук назвал сроки освобождения Вышинского

Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал РИА Новости, что главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского могут освободить после выборов в Верховную Раду.
Обновлено в 20:22
Армия и оружие

Пять катеров пытались остановить британский танкер у берегов Ирана

Пять катеров, предположительно принадлежащих армии Ирана, попытались остановить британский танкер в Ормузском проливе.
Обновлено в 20:30
Политика

Советник Зеленского предложил переименовать русский язык

Советник президента Украины Владимира Зеленского, кандидат в депутаты от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев предложил переименовать русский язык в "российский".
Обновлено в 19:38
Гаджеты

Стали известны цены на iPhone следующего поколения

Цены на смартфоны iPhone нового поколения будут стартовать с $989, пишет Wccftech со ссылкой на китайские источники.
Обновлено в 07:16
Финансы

Рубль укрепился на новостях от главы ФРС США

Российский рубль к концу торгового дня на Московской бирже 10 июля укрепил свои позиции после заявления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла об имеющихся рисках для мировой экономики.
Обновлено в 15:54
Происшествия

Пожар в многоэтажном доме в Барнауле ликвидирован

Возгорание в многоэтажном доме в Барнауле на площади 1 тыс. кв. м ликвидировано. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Обновлено в 12:34
Общество

Спасшего детей от мусульман россиянина отказались отдавать под суд

Обновлено в 10:53
Происшествия

Самолёт из Черногории сел в Калуге из-за потерявшего сознание пилота

Самолёт авиакомпании Montenegro Airlines, летевший из черногорского города Тиват в Москву, совершил экстренную посадку в Калуге, после того как один из пилотов потерял сознание из-за сердечного приступа.
Обновлено в 09:02
Общество

Роскомнадзор составил список жалоб на операторов связи

Специалисты Роскомнадзора составили список жалоб на российских операторов сотовой связи, которыми больше всего недовольны жители страны.
Обновлено в 17:51
Шоу-бизнес

Меган Маркл раскритиковали за первое публичное появление с сыном

Супруга принца Гарри нарушила очередную негласную традицию королевской семьи, показав публике двухмесячного сына Арчи.
Обновлено в 20:22
Экономика

Первый замглавы АСВ Мирошников уйдет в отставку

Первый заместитель генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Валерий Мирошников покидает свой пост.
Обновлено в 13:35
Политика

Болтон и Данилюк обсудили «мирное восстановление» территории Украины

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк обсудили в среду в Вашингтоне "мирное восстановление" территории Украины.
Обновлено в 20:07
Происшествия

Интерпол задержал россиян в Уругвае

Сотрудники Интерпола и полиции Уругвая задержали трех граждан России, сообщили 10 июля в посольстве России в Уругвае.
Обновлено в 20:38
Политика

Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя

Президент Украины Владимир Зеленский устроил перепалку с секретарем Бориспольского горсовета Ярославом Годунком и, назвав чиновника "разбойником", выгнал его из зала, где проходило совещание по вопросам развития Киевской области.
Обновлено в 07:54
Футбол

«Локомотив» отпустит Гилерме в «Спартак» за €5 млн

Существует вероятность, что Гилерме сам выкупит свой контракт, однако в таком случае доход вратаря составит €7 млн за три года.
Обновлено в 21:25
Происшествия

МВД раскрыло тайну пропавших денег сбежавшей кассирши из Башкирии

Кассирша Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении 24,5 миллиона рублей из банка, крала деньги частями и постепенно передавала их мужу, Марату Хайруллину.
Обновлено в 09:16
Гаджеты

Xiaomi снизила стоимость смартфона Xiaomi Mi 9 SE

Обновлено в 13:42
Музыка

Слепой музыкант сыграл на горящем пианино на берегу Финского залива

В Санкт-Петербурге слепой музыкант Данила Большаков сыграл на горящем пианино, пишет 78.ru.
Обновлено в 02:35
Космос

В РАН рассказали, когда во Вселенной найдут «полного двойника» Земли

В ближайшие 10-15 лет ученые найдут "полного двойника" Земли, рассказал в интервью РИА Новости директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.
Обновлено в 20:27
Происшествия

Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»

Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".
Обновлено вчера в 09:27
Политика

В бундестаге прокомментировали призыв снести памятник под Прохоровкой

Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Хердт прокомментировал призыв немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхофа снести памятник Победы, возведенный в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.
Обновлено в 10:49
Шоу-бизнес

Звезда «Властелина колец» Элайджа Вуд впервые станет отцом

Американский актёр Элайджа Вуд впервые станет отцом.
Обновлено в 05:14
Футбол

Футболист расплакался на поле из-за расистских оскорблений

Обновлено в 18:10
Хоккей

Третьяк объяснил смену главного тренера в сборной России по хоккею

10 июля было объявлено об уходе Ильи Воробьева с поста главного тренера сборной России. Вместо него команду возглавил Алексей Кудашов.
Обновлено в 17:36
Космос

Американцы используют технологии «Берешита» для своего зонда

9 июля стало известно, что концерн Israel Aerospace Industries, второй разработчик «Берешита», подписал с американской компанией соглашение об интеллектуальной собственности и технической поддержке в отношении технологий «Берешита».
Обновлено вчера в 13:15
Экономика

В Нью-Йорке суд отклонил иск Лебедева к Блаватнику и Вексельбергу

Миллиардеры Леонард Блаватник и Виктор Вексельберг выиграли судебный процесс по иску бизнесмена Леонида Лебедева, требовавшего от них выплаты около $2 млрд в качестве доли от продажи ТНК-BP, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на постановление суда.
Обновлено в 17:41
Общество

Стрельцы вспомнят о старых заботах, а Близнецы исправят чужие ошибки

Близнецы В течение дня придётся исправлять чужие ошибки, на что уйдёт большое количество времени.
Обновлено в 13:00
Общество

Некоторые регионы Земли вскоре могут стать непригодными для жизни

Последние тенденции повышения температур на Земле говорят о том, что некоторые регионы планеты вскоре могут стать непригодными для жизни, пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger.
Обновлено в 19:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Янис Хаджи
Румынский футболист
Румынский футболист, полузащитник румынского клуба «Вииторул». Сын футболиста и тренера Георге Хаджи.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Вииторул
Румынский футбольный клуб
Румынский футбольный клуб из города Констанца, жудец Констанца. Основан в 2009 году. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Вииторул» в городе Овидиу общей вместимостью около 4 500 зрителей. В настоящее время в Овидиу располагается база футбольного клуба. С 2012 года выступает в Лиге I, высшем дивизионе чемпионата Румынии по футболу.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное