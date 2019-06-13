Происшествия

Сын хоккеиста Соколова задержан по подозрению в убийстве материRT на русском 04:51

Младший сын бывшего вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова задержан по делу об убийстве его матери Ирины.
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Самая страшная история. Горе в семье вратаря Максима Соколова

Советский спорт07:29

В убийстве жены экс-вратаря сборной России подозревают его 18-летнего сына

РЕН ТВвчера в 12:23

Младший сын бывшего хоккеиста сборной России Соколова задержан по делу об убийстве матери

ТАСС04:20

Младший сын Соколова стал главным подозреваемым в убийстве матери

Чемпионат11:08

Раненый сын экс-вратаря СКА Максима Соколова пришел в себя и вскоре сможет давать показания

КП - Санкт-Петербург09:11

Задержан младший сын экс-вратаря «СКА» Соколова. Версия подростка в самообороне

47 новостей03:19

Сына экс-хоккеиста СКА задержали по подозрению в убийстве матери

РИА Новости04:34
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Транспорт

Сбой в движении электричек произошёл на Ярославском направлении МЖД

На Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) произошёл сбой в движении пригородных поездов, сообщили 14 июня в пресс-службе АО «Центральная пригородная пассажирская компания» (ЦППК).
Обновлено в 09:35
Футбол

Форвард «Зенита» Сердар Азмун может перейти в «Лацио»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун привлек внимание представителей «Лацио».
Обновлено в 07:48
Гаджеты

Xiaomi откроет 100 новых магазинов в России

Xiaomi откроет 100 новых магазинов в России, сообщает «Коммерсантъ». Партнером компании выступит «Марвел-Дистрибуция».
Обновлено в 03:55
Гаджеты

Redmi разрабатывает смартфон с 64-Мп камерой

Согласно ресурсу 91mobiles, компания Xiaomi работает над новым смартфоном, главной особенностью которого станет 64-мегапиксельный сенсор ISOCELL Bright GW1 от Samsung.
Обновлено в 08:48
Здоровье

Китаянка из-за неправильного питания заработала 8 тыс. желчных камней

Из 54-летней женщины, почти отказавшейся от потребления воды и пропускавшей завтраки, извлекли 7,8 тысячи желчных камней, передает Daily Mail.
Обновлено в 07:56
Политика

Имена ответственных за крушение МН17 раскроют в Нидерландах

Ранее сообщалось, что в Нидерландах будут судить виновных в крушении Boeing 777 компании "Малазийские авиалинии", который выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины.
Обновлено в 12:20
Общество

В Приморье отловщиков косаток оштрафовали на 56 миллионов рублей

Фрунзенский районный суд Владивостока оштрафовал на 56,4 миллиона рублей компанию ООО «Океанариум ДВ».
Обновлено в 07:27
Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

Обновлено в 12:09
Наука

Выявлена причина уплотнения стенок артерий и возможное лечение

Обновлено в 04:40
Политика

Украинский суд признал действия Порошенко неконституционными

Конституционный суд Украины (КСУ) признал не соответствующим Конституции страны принятое в 2014 году решение президента Петра Порошенко создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Обновлено в 08:06
Происшествия

МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ 100 в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчет (.pdf) по результатам расследования катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) в московском аэропорту Шереметьево 5 мая.
Обновлено в 07:34
Общество

Гроза с градом и сильным ветром надвигается на Москву

Обновлено в 02:30
Театры

В Петербурге голландские актёры проведут перформанс в метро

Сообщается, что данный вид мероприятия будет проведен актерами из Gajes (Нидерланды).
Обновлено 12 июня в 18:03
Политика

Новая украинская церковь пригрозила Филарету отлучением от церкви

Бывшего главу неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарета (в миру Михаил Денисенко) могут вновь отлучить от церкви в связи с его намерением созвать поместный православный собор 20 июня.
Обновлено в 11:52
Энергетика

Минэнерго РФ планирует пятикратный рост производства СПГ

Увеличить производство сжиженного природного газа (СПГ) в пять раз к 2035 году планирует российское Министерство энергетики.
Обновлено в 03:14
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку

Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено в 06:56
Политика

Володин поддержал идею изымать незаконные доходы чиновников

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал инициативу изымать у госслужащих деньги, если они не смогут подтвердить, что получили их на законных основаниях, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Обновлено в 08:56
Политика

МИД Украины: Киев не признает гражданство России для жителей Донбасса

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко заявила, что Киев никогда не признает российское гражданство, выданное жителям Донбасса.
Обновлено в 10:34
Происшествия

В Воронежской области загорелся полигон по утилизации боеприпасов

Обновлено в 10:15
Происшествия

Российские селяне устроили народный сход из-за «войны» с цыганами

Жители села Чемодановка Бессоновского района Пензенской области вышли на собрание для обсуждения конфликта с цыганами, сообщает агентство «ПензаИнформ».
Обновлено в 11:59
Политика

Правительство Филипа в Молдавии уйдет в отставку

Демократическая партия Молдавии сообщила, что правительство Павла Филипа, уволенное президентом Игорем Додоном, уйдет в отставку.
Обновлено в 12:44
Армия и оружие

Пентагон показал «доказательства» атаки Ирана на танкеры

Обновлено вчера в 23:16
Общество

СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова

О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Шоу-бизнес

Орнеллу Мути приговорили к тюремному заключению после ужина с Путиным

Кассационный суд Италии подтвердил приговор в виде полугода тюремного заключения и штрафа актрисе Орнелле Мути из-за неявки на спектакль, который должен был состояться 10 декабря 2010 года в городе Порденоне.
Обновлено в 03:25
Культура

Экстренно госпитализирован Ален Делон

Обновлено в 12:10
Происшествия

В Севастополе суд освободил капитана украинского судна Новицкого

Балаклавский районный суд Севастополя 14 июня оштрафовал обвиняемого в незаконном промысле рыбы у берегов Крыма капитана украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого на 550 тыс. рублей.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова рассказала, чем жертвует ради ребенка для Тимати

Возлюбленная известного рэп-исполнителя и бизнесмена Тимати – Анастасия Решетова, поделилась, чем ей нужно было жертвовать для того, чтобы выносить и родить здорового ребенка.
Обновлено в 10:47
Политика

Зеленский назначил нового командующего Нацгвардией Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Николая Балана командующим Национальной гвардией страны.
Обновлено в 10:47
Армия и оружие

СБУ заявила о виновности России в крушении Ил-76 в Донбассе

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о наличии "неопровержимых доказательств" вины России в крушении Ил-76 в Донбассе.
Обновлено в 05:24
Происшествия

Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение в убийстве отца

Обновлено в 07:27
КХЛ-2018/19Больше новостей по теме
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