Происшествия
Сын хоккеиста Соколова задержан по подозрению в убийстве материRT на русском 04:51
Младший сын бывшего вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова задержан по делу об убийстве его матери Ирины.
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Раненый сын экс-вратаря СКА Максима Соколова пришел в себя и вскоре сможет давать показания
КП - Санкт-Петербург09:11
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Транспорт
Сбой в движении электричек произошёл на Ярославском направлении МЖД
На Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) произошёл сбой в движении пригородных поездов, сообщили 14 июня в пресс-службе АО «Центральная пригородная пассажирская компания» (ЦППК).
Обновлено в 09:35
Футбол
Форвард «Зенита» Сердар Азмун может перейти в «Лацио»
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун привлек внимание представителей «Лацио».
Обновлено в 07:48
Гаджеты
Xiaomi откроет 100 новых магазинов в России
Xiaomi откроет 100 новых магазинов в России, сообщает «Коммерсантъ». Партнером компании выступит «Марвел-Дистрибуция».
Обновлено в 03:55
Гаджеты
Redmi разрабатывает смартфон с 64-Мп камерой
Согласно ресурсу 91mobiles, компания Xiaomi работает над новым смартфоном, главной особенностью которого станет 64-мегапиксельный сенсор ISOCELL Bright GW1 от Samsung.
Обновлено в 08:48
Здоровье
Китаянка из-за неправильного питания заработала 8 тыс. желчных камней
Из 54-летней женщины, почти отказавшейся от потребления воды и пропускавшей завтраки, извлекли 7,8 тысячи желчных камней, передает Daily Mail.
Обновлено в 07:56
Политика
Имена ответственных за крушение МН17 раскроют в Нидерландах
Ранее сообщалось, что в Нидерландах будут судить виновных в крушении Boeing 777 компании "Малазийские авиалинии", который выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины.
Обновлено в 12:20
Общество
В Приморье отловщиков косаток оштрафовали на 56 миллионов рублей
Фрунзенский районный суд Владивостока оштрафовал на 56,4 миллиона рублей компанию ООО «Океанариум ДВ».
Обновлено в 07:27
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено в 12:09
Наука
Выявлена причина уплотнения стенок артерий и возможное лечение
Обновлено в 04:40
Политика
Украинский суд признал действия Порошенко неконституционными
Конституционный суд Украины (КСУ) признал не соответствующим Конституции страны принятое в 2014 году решение президента Петра Порошенко создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Обновлено в 08:06
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ 100 в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчет (.pdf) по результатам расследования катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) в московском аэропорту Шереметьево 5 мая.
Обновлено в 07:34
Общество
Гроза с градом и сильным ветром надвигается на Москву
Обновлено в 02:30
Театры
В Петербурге голландские актёры проведут перформанс в метро
Сообщается, что данный вид мероприятия будет проведен актерами из Gajes (Нидерланды).
Обновлено 12 июня в 18:03
Политика
Новая украинская церковь пригрозила Филарету отлучением от церкви
Бывшего главу неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарета (в миру Михаил Денисенко) могут вновь отлучить от церкви в связи с его намерением созвать поместный православный собор 20 июня.
Обновлено в 11:52
Энергетика
Минэнерго РФ планирует пятикратный рост производства СПГ
Увеличить производство сжиженного природного газа (СПГ) в пять раз к 2035 году планирует российское Министерство энергетики.
Обновлено в 03:14
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку
Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено в 06:56
Политика
Володин поддержал идею изымать незаконные доходы чиновников
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал инициативу изымать у госслужащих деньги, если они не смогут подтвердить, что получили их на законных основаниях, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Обновлено в 08:56
Политика
МИД Украины: Киев не признает гражданство России для жителей Донбасса
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко заявила, что Киев никогда не признает российское гражданство, выданное жителям Донбасса.
Обновлено в 10:34
Происшествия
Российские селяне устроили народный сход из-за «войны» с цыганами
Жители села Чемодановка Бессоновского района Пензенской области вышли на собрание для обсуждения конфликта с цыганами, сообщает агентство «ПензаИнформ».
Обновлено в 11:59
Политика
Правительство Филипа в Молдавии уйдет в отставку
Демократическая партия Молдавии сообщила, что правительство Павла Филипа, уволенное президентом Игорем Додоном, уйдет в отставку.
Обновлено в 12:44
Армия и оружие
Пентагон показал «доказательства» атаки Ирана на танкеры
Обновлено вчера в 23:16
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Шоу-бизнес
Орнеллу Мути приговорили к тюремному заключению после ужина с Путиным
Кассационный суд Италии подтвердил приговор в виде полугода тюремного заключения и штрафа актрисе Орнелле Мути из-за неявки на спектакль, который должен был состояться 10 декабря 2010 года в городе Порденоне.
Обновлено в 03:25
Культура
Экстренно госпитализирован Ален Делон
Обновлено в 12:10
Происшествия
В Севастополе суд освободил капитана украинского судна Новицкого
Балаклавский районный суд Севастополя 14 июня оштрафовал обвиняемого в незаконном промысле рыбы у берегов Крыма капитана украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого на 550 тыс. рублей.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова рассказала, чем жертвует ради ребенка для Тимати
Возлюбленная известного рэп-исполнителя и бизнесмена Тимати – Анастасия Решетова, поделилась, чем ей нужно было жертвовать для того, чтобы выносить и родить здорового ребенка.
Обновлено в 10:47
Политика
Зеленский назначил нового командующего Нацгвардией Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Николая Балана командующим Национальной гвардией страны.
Обновлено в 10:47
Армия и оружие
СБУ заявила о виновности России в крушении Ил-76 в Донбассе
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о наличии "неопровержимых доказательств" вины России в крушении Ил-76 в Донбассе.
Обновлено в 05:24