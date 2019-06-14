Происшествия

Сын хоккеиста Соколова задержан по подозрению в убийстве материRT на русском 04:51

Младший сын бывшего вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова задержан по делу об убийстве его матери Ирины.
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Задержан младший сын экс-вратаря «СКА» Соколова. Версия подростка в самообороне

47 новостей03:19

Младший сын бывшего хоккеиста сборной России Соколова задержан по делу об убийстве матери

ТАСС04:20

В убийстве жены хоккеиста Соколова заподозрили их 15-летнего сына

РБК04:13

Сына экс-хоккеиста СКА задержали по подозрению в убийстве матери

РИА Новости04:34

Младший сын Максима Соколова задержан после допроса по делу об убийстве

Чемпионат04:01

По подозрению в убийстве матери и ранении брата задержан младший сын знаменитого хоккеиста Соколова

Sport24.ru04:15

Появилось видео с места убийства жены Соколова. Подробности

Спорт-Экспресс04:35
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Армия и оружие

Пьяный солдат ВСУ расстрелял сослуживцев в Донбассе

Обновлено в 02:18
Происшествия

Суд отменил арест обвиняемого в убийстве экс-главы Раменского района

Мосгорсуд принял решение об отмене постановления об аресте экс-главы Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова, которого обвиняют в убийстве общественницы Евгении Исаенковой.
Обновлено вчера в 15:57
Происшествия

В Екатеринбурге посетителей ТЦ эвакуировали из-за возгорания

Посетителям ТЦ "Карнавал" в Екатеринбурге пришлось сегодня эвакуироваться.
Обновлено в 04:03
Армия и оружие

Пентагон предъявил «доказательства» атаки Ирана на танкеры

Обновлено в 02:55
Транспорт

Строители соединили рельсы на железнодорожной части Крымского моста

Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту.
Обновлено в 00:00
Происшествия

В Харькове полиция провела обыски по делу о сносе памятника Жукову

Обновлено вчера в 20:10
Политика

Водная блокада Крыма ударила по самой Украине

Обновлено в 00:38
Экономика

У чиновников изымут незадекларированные доходы

Обновлено вчера в 11:49
Политика

США подготовили новые санкции против «Северного потока-2»

Получивший название ESCAPE Act законопроект предполагает увеличение поставок в Европу природного газа США и новые санкции в отношении газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 03:07
Религия

Патриарх увидел политику в споре из-за храма в Екатеринбурге

Обновлено в 05:06
Общество

Собчак возмутили слова Малышевой о детях с отсталостью

Обновлено в 04:52
Происшествия

В Кузбассе завели дело на женившую мужчину без сознания главу ЗАГСа

Обновлено в 01:57
Политика

Путин повысил зарплаты российским судьям

В соответствии с документом, который опубликован на официальном портале правовой информации, должностные оклады судей Конституционного суда, Верховного суда, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов будут повышены в 1,043 раза.
Обновлено вчера в 21:45
Общество

Почему курс BNB должен упасть. Биржа Binance изменила правила работы

Компания Binance изменила правила работы своей криптовалютной биржи.
Обновлено в 05:01
Происшествия

Следствие попросило арестовать бывшего мэра Рязани после жалобы Путину

Обновлено в 04:05
Общество

Андрей Разин оценил состояние Бари Алибасова

Обновлено в 04:11
Происшествия

Историческое здание загорелось в центре Москвы

В центре Москвы произошел пожар в историческом здании. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:43
Общество

На Москву надвигается гроза с градом

"В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10.00 часов 15 июня местами в Москве ожидается гроза, ливневой дождь, местами сильный, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с", — сообщили в МЧС.
Обновлено в 03:17
Общество

Российские пользователи сообщают о сбое в работе «ВКонтакте»

Сообщившие о проблемах пользователи чаще всего жалуются на работу сайта соцсети (71%), отправку и получение сообщений (19%), а также вход в свой аккаунт (9%).
Обновлено в 04:18
Кино

Вышел трейлер-тизер анимационного спин-оффа «Форсажа»

Появился первый взгляд на то, как будет выглядеть анимационный спин-офф «Форсажа» от Netflix.
Обновлено в 03:54
Гаджеты

Huawei добавила рекламу на экран блокировки смартфонов

Кажется, давление со стороны США вредит Huawei гораздо сильнее, чем мы думали: компания начала добавлять рекламу на экран блокировки своих смартфонов.
Обновлено в 04:10
Экономика

Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторов

Распределены регионы между членами правительства в письме премьеру Дмитрию Медведеву от его зама Виталия Мутко, на котором стоит резолюция «Согласен».
Обновлено вчера в 17:13
Футбол

Сборная России по футболу поднялась на 43-е место в рейтинге ФИФА

Обновлённая версия рейтинга 14 июня опубликована на сайте организации. Сборная России поднялась с 46-го на 43-е место.
Обновлено в 04:58
Армия и оружие

Су-34 мощнейшей бомбой похоронил десятки боевиков

Истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил мощной корректируемой авиабомбой КАБ-1500ЛГ целую группу боевиков в Сирии.
Обновлено в 04:13
Футбол

Эден Азар на презентации «Реала» поцеловал эмблему клуба

Обновлено вчера в 17:17
Энергетика

«Нафтогаз» резко ответил Москве на предложение о мировом соглашении

Ранее Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав российскую компанию выплатить украинской $2,56 млрд.
Обновлено вчера в 16:17
Происшествия

В торговом центре в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия

На парковке торгового центра «МЕГА Дыбенко» в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия, сообщили РБК в пресс-службе группы компаний Ingka Centres (владелец ТЦ под брендом МЕГА).
Обновлено в 04:21
Футбол

Тренер сборной Хорватии: Россия действительно стала моей мечтой

Россия действительно стала моей мечтой, это был самый лучший результат нашей сборной в истории, а мне посчастливилось быть тренером этой команды.
Обновлено в 03:34
Кино

Последний фильм с участием Жанны Фриске покажут на НТВ

Популярная певица и актриса Жанна Фриске ушла из жизни в 2015 году из-за опухоли головного мозга.
Обновлено в 03:03
Авто

Subaru привезет в Россию кроссовер Subaru XV Tokyo

Компания Subaru анонсировала появление на рынке России новой версии кроссовера Subaru XV, получившая приставку к названию Tokyo.
Обновлено в 00:35
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