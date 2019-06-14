Сын хоккеиста Соколова задержан по подозрению в убийстве материRT на русском 04:51

Младший сын бывшего вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова задержан по делу об убийстве его матери Ирины.

Сын хоккеиста Соколова задержан по подозрению в убийстве матери

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