Происшествия
Сын хоккеиста Соколова задержан по подозрению в убийстве материRT на русском 04:51
Младший сын бывшего вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова задержан по делу об убийстве его матери Ирины.
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Армия и оружие
Пьяный солдат ВСУ расстрелял сослуживцев в Донбассе
Обновлено в 02:18
Происшествия
Суд отменил арест обвиняемого в убийстве экс-главы Раменского района
Мосгорсуд принял решение об отмене постановления об аресте экс-главы Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова, которого обвиняют в убийстве общественницы Евгении Исаенковой.
Обновлено вчера в 15:57
Происшествия
В Екатеринбурге посетителей ТЦ эвакуировали из-за возгорания
Посетителям ТЦ "Карнавал" в Екатеринбурге пришлось сегодня эвакуироваться.
Обновлено в 04:03
Транспорт
Строители соединили рельсы на железнодорожной части Крымского моста
Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту.
Обновлено в 00:00
Происшествия
В Харькове полиция провела обыски по делу о сносе памятника Жукову
Обновлено вчера в 20:10
Политика
Водная блокада Крыма ударила по самой Украине
Обновлено в 00:38
Экономика
У чиновников изымут незадекларированные доходы
Обновлено вчера в 11:49
Политика
США подготовили новые санкции против «Северного потока-2»
Получивший название ESCAPE Act законопроект предполагает увеличение поставок в Европу природного газа США и новые санкции в отношении газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 03:07
Религия
Патриарх увидел политику в споре из-за храма в Екатеринбурге
Обновлено в 05:06
Общество
Собчак возмутили слова Малышевой о детях с отсталостью
Обновлено в 04:52
Политика
Путин повысил зарплаты российским судьям
В соответствии с документом, который опубликован на официальном портале правовой информации, должностные оклады судей Конституционного суда, Верховного суда, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов будут повышены в 1,043 раза.
Обновлено вчера в 21:45
Общество
Почему курс BNB должен упасть. Биржа Binance изменила правила работы
Компания Binance изменила правила работы своей криптовалютной биржи.
Обновлено в 05:01
Общество
Андрей Разин оценил состояние Бари Алибасова
Обновлено в 04:11
Происшествия
Историческое здание загорелось в центре Москвы
В центре Москвы произошел пожар в историческом здании. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:43
Общество
На Москву надвигается гроза с градом
"В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10.00 часов 15 июня местами в Москве ожидается гроза, ливневой дождь, местами сильный, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с", — сообщили в МЧС.
Обновлено в 03:17
Общество
Российские пользователи сообщают о сбое в работе «ВКонтакте»
Сообщившие о проблемах пользователи чаще всего жалуются на работу сайта соцсети (71%), отправку и получение сообщений (19%), а также вход в свой аккаунт (9%).
Обновлено в 04:18
Кино
Вышел трейлер-тизер анимационного спин-оффа «Форсажа»
Появился первый взгляд на то, как будет выглядеть анимационный спин-офф «Форсажа» от Netflix.
Обновлено в 03:54
Гаджеты
Huawei добавила рекламу на экран блокировки смартфонов
Кажется, давление со стороны США вредит Huawei гораздо сильнее, чем мы думали: компания начала добавлять рекламу на экран блокировки своих смартфонов.
Обновлено в 04:10
Экономика
Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторов
Распределены регионы между членами правительства в письме премьеру Дмитрию Медведеву от его зама Виталия Мутко, на котором стоит резолюция «Согласен».
Обновлено вчера в 17:13
Футбол
Сборная России по футболу поднялась на 43-е место в рейтинге ФИФА
Обновлённая версия рейтинга 14 июня опубликована на сайте организации. Сборная России поднялась с 46-го на 43-е место.
Обновлено в 04:58
Армия и оружие
Су-34 мощнейшей бомбой похоронил десятки боевиков
Истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил мощной корректируемой авиабомбой КАБ-1500ЛГ целую группу боевиков в Сирии.
Обновлено в 04:13
Футбол
Эден Азар на презентации «Реала» поцеловал эмблему клуба
Обновлено вчера в 17:17
Энергетика
«Нафтогаз» резко ответил Москве на предложение о мировом соглашении
Ранее Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав российскую компанию выплатить украинской $2,56 млрд.
Обновлено вчера в 16:17
Происшествия
В торговом центре в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия
На парковке торгового центра «МЕГА Дыбенко» в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия, сообщили РБК в пресс-службе группы компаний Ingka Centres (владелец ТЦ под брендом МЕГА).
Обновлено в 04:21
Футбол
Тренер сборной Хорватии: Россия действительно стала моей мечтой
Россия действительно стала моей мечтой, это был самый лучший результат нашей сборной в истории, а мне посчастливилось быть тренером этой команды.
Обновлено в 03:34
Кино
Последний фильм с участием Жанны Фриске покажут на НТВ
Популярная певица и актриса Жанна Фриске ушла из жизни в 2015 году из-за опухоли головного мозга.
Обновлено в 03:03
Авто
Subaru привезет в Россию кроссовер Subaru XV Tokyo
Компания Subaru анонсировала появление на рынке России новой версии кроссовера Subaru XV, получившая приставку к названию Tokyo.
Обновлено в 00:35