Происшествия

Сын известного российского хоккеиста убил мать на глазах братаГазета.Ru 14:57

В семье известного российского хоккеиста Максима Соколова произошла трагедия. По информации СМИ, его старший сын убил мать на глазах у младшего. Подросток прибежал к соседям с криками о том, что его брат сошел с ума и идет с ножом на мать, однако спасти женщину не успели.
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Близкий к семье Соколова источник прокомментировал убийство жены хоккеиста

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СМИ: сын известного российского хоккеиста убил свою мать

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Убийство в семье трех вратарей СКА: Рядом был тот, кто играет в хоккей

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Сын экс-голкипера сборной России по хоккею убил мать на глазах младшего брата

Спорт-Экспресс14:19

Сын Максима Соколова убил мать на глазах брата, что произошло

Чемпионат15:05
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 15:24, Ашберн
Технологии

«Вымпелком» зафиксировал проблемы с доступом абонентов к сервисам Mail.ru Group

Компания "Вымпелком" (бренд "Билайн") зафиксировала снижение скорости подключения своих абонентов к сервисам Mail.ru Group: "ВКонтакте", "Одноклассникам", "Юле", Delivery Club и другим.
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Экономика

Голикова предложила новый вид социального страхования

Вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести в России новый вид социального страхования, передает РБК.
Обновлено в 14:51
Происшествия

В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор

В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.
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Происшествия

Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину

Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
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Хоккей

«Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли

Обновлено вчера в 22:43
Происшествия

В Кабардино-Балкарии задержали общественника с 263 граммами марихуаны

Руководитель общественной организации "Хабзэ" Мартин Кочесоко заключен под стражу по уголовному делу о покупке 263 граммов марихуаны и уже признал вину, говорится в ответе МВД по Кабардино-Балкарии на запрос РИА Новости.
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США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе

Обновлено в 14:30
Армия и оружие

Конвертопланы V-22 вывели на «слоновью прогулку»

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Политика

Путин подписал указ о повышении окладов судей

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о повышении окладов судей в РФ на 4,3 п. п. с 1 октября 2019 года.
Обновлено в 14:24
Финансы

ЦБ предписал банку «Восточный» досоздать резервы еще на 5 млрд рублей

По словам представителя фонда, финансовое положение банка "приближается к критическому", поскольку ЦБ дополнительно предписал доначислить резервы в размере 5 млрд рублей на покрытие плохих кредитов, в основном, связанных с корпоративным портфелем Юниаструм банка.
Обновлено в 06:05
Транспорт

По Крымскому мосту прошел первый железнодорожный состав

По одному из двух железнодорожных путей Крымского моста прошел первый железнодорожный состав, сообщил FederalCity.
Обновлено в 10:00
Политика

Российский офицер освобожден из плена в Афганистане

Член межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, полковник в отставке Александр Лаврентьев освобожден из плена в Афганистане.
Обновлено в 09:10
Экономика

Кудрин заговорил о жестких мерах для индексации пенсий

России придется тратить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для индексации пенсий выше уровня инфляции после 2020 года.
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Сериал «Чернобыль» потребовали запретить «Коммунисты России»

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Технологии

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Происшествия

Пострадавшую в ДТП в Новой Москве эвакуировали вертолетом

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Энергетика

«Нафтогаз» ответил на предложение о мировом соглашении с «Газпромом»

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook сообщил, что компания не получала предложение мирового соглашения по арбитражным разбирательствам с «Газпромом».
Обновлено в 15:06
Происшествия

Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота

Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Культура

В Санкт-Петербурге умер скульптор Александр Пальмин

Заслуженный художник РФ скульптор Александр Пальмин скончался в Санкт-Петербурге после продолжительной болезни.
Обновлено в 15:10
Финансы

Международные резервы России установили пятилетний рекорд

Под международными резервами понимаются высоколиквидные финансовые активы в распоряжении ЦБ и правительства, включая иностранную валюту, счета в золоте, выпущенные нерезидентами ценные бумаги.
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Путин уволил двух связанных с делом Голунова генералов

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Футбол

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УЕФА обвиняет болельщиков сборной Украины в бросании на поле посторонних предметов, использовании пиротехники и блокировании проходов на стадион во время отборочного матча Евро-2020 против Сербии, сообщает официальный сайт организации.
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Накануне шестой свадьбы Беркова разделась догола на пляже «Кинотавра»

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Житель поселка Эльбан Хабаровского края два года прожил в гвоздем в голове. Об этом сообщает портал "Губерния".
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Шоу-бизнес

Андрей Григорьев-Апполонов изменился почти до неузнаваемости

Как и всех солистов группы «Иванушки International», Андрея Григорьева-Апполонова обожают тысячи поклонниц.
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В Сеть попало фото со свадьбы Сергея Лазарева

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Совет США по географическим названиям переименовал Kiev в Kyiv

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Политика

Новак заявил о готовности России продлить контракт с Украиной на газ

Глава Минэнерго России Александр Новак после переговоров с заместителем председателя Еврокомиссии по вопросам энергосоюза Марошем Шефчовичем заявил о готовности России продлить на действующих условиях контракт на транзит газа через Украину.
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Политика

Володин рассказал об условиях России для возвращения в ПАСЕ

Совет Госдумы на заседании 19 июня рассмотрит вопрос о подаче российской делегацией заявки на участие в очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
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