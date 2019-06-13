Происшествия
Сын известного российского хоккеиста убил мать на глазах братаГазета.Ru 14:57
В семье известного российского хоккеиста Максима Соколова произошла трагедия. По информации СМИ, его старший сын убил мать на глазах у младшего. Подросток прибежал к соседям с криками о том, что его брат сошел с ума и идет с ножом на мать, однако спасти женщину не успели.
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Компания "Вымпелком" (бренд "Билайн") зафиксировала снижение скорости подключения своих абонентов к сервисам Mail.ru Group: "ВКонтакте", "Одноклассникам", "Юле", Delivery Club и другим.
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В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор
В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.
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Происшествия
Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину
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Происшествия
В Кабардино-Балкарии задержали общественника с 263 граммами марихуаны
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Политика
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о повышении окладов судей в РФ на 4,3 п. п. с 1 октября 2019 года.
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Финансы
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По словам представителя фонда, финансовое положение банка "приближается к критическому", поскольку ЦБ дополнительно предписал доначислить резервы в размере 5 млрд рублей на покрытие плохих кредитов, в основном, связанных с корпоративным портфелем Юниаструм банка.
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Транспорт
По Крымскому мосту прошел первый железнодорожный состав
По одному из двух железнодорожных путей Крымского моста прошел первый железнодорожный состав, сообщил FederalCity.
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Политика
Российский офицер освобожден из плена в Афганистане
Член межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, полковник в отставке Александр Лаврентьев освобожден из плена в Афганистане.
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Экономика
Кудрин заговорил о жестких мерах для индексации пенсий
России придется тратить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для индексации пенсий выше уровня инфляции после 2020 года.
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Культура
Сериал «Чернобыль» потребовали запретить «Коммунисты России»
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Технологии
В России создана самоходная детская коляска
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Энергетика
«Нафтогаз» ответил на предложение о мировом соглашении с «Газпромом»
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook сообщил, что компания не получала предложение мирового соглашения по арбитражным разбирательствам с «Газпромом».
Обновлено в 15:06
Происшествия
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота
Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
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Обновлено в 15:10
Финансы
Международные резервы России установили пятилетний рекорд
Под международными резервами понимаются высоколиквидные финансовые активы в распоряжении ЦБ и правительства, включая иностранную валюту, счета в золоте, выпущенные нерезидентами ценные бумаги.
Обновлено в 11:18
Политика
Путин уволил двух связанных с делом Голунова генералов
Обновлено в 06:40
Футбол
УЕФА открыл дело против сборной Украины из-за поведения болельщиков
УЕФА обвиняет болельщиков сборной Украины в бросании на поле посторонних предметов, использовании пиротехники и блокировании проходов на стадион во время отборочного матча Евро-2020 против Сербии, сообщает официальный сайт организации.
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Накануне шестой свадьбы Беркова разделась догола на пляже «Кинотавра»
Накануне свадьбы парочка приехала на «Кинотавр», где не перестаёт шокировать гостей.
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Кино
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Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов изменился почти до неузнаваемости
Как и всех солистов группы «Иванушки International», Андрея Григорьева-Апполонова обожают тысячи поклонниц.
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Шоу-бизнес
В Сеть попало фото со свадьбы Сергея Лазарева
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Политика
Совет США по географическим названиям переименовал Kiev в Kyiv
Совет США по географическим названиям в ответ на обращение посла Украины Валерия Чалого принял решение изменить правило написания названия Киева.
Обновлено в 01:31
Политика
Новак заявил о готовности России продлить контракт с Украиной на газ
Глава Минэнерго России Александр Новак после переговоров с заместителем председателя Еврокомиссии по вопросам энергосоюза Марошем Шефчовичем заявил о готовности России продлить на действующих условиях контракт на транзит газа через Украину.
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Политика
Володин рассказал об условиях России для возвращения в ПАСЕ
Совет Госдумы на заседании 19 июня рассмотрит вопрос о подаче российской делегацией заявки на участие в очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 10:58