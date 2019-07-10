Футбол
Сын футболиста Хаджи выбирает, с каким клубом заключить контрактREGNUM 22:08
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июня стало известно, что Янис Хаджи может заключить контракт с ФК «Барселона». «Спартак» также предлагал Хаджи заключить контракт.
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 23:24, Вашингтон
Политика
Эксперты отметили недоверие россиян к политикам
Московские социологи провели исследование общественного мнения россиян о политиках, по результатам которого выпустили соответствующий доклад, подводящий черту под тем, как граждане относятся к риторике людей во власти.
Обновлено в 23:15
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В Барнауле ликвидировали пожар в многоэтажном доме
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Обновлено в 21:28
Политика
Путин призвал отказаться от санкций против Грузии
Президент России Владимир Путин призвал не вводить санкции против Грузии "из уважения к грузинскому народу".
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Политика
Советник Зеленского предложил переименовать русский язык и Россию
Советник украинского лидера Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев заявил, что необходимо сменить название России и русского языка.
Обновлено в 21:58
Происшествия
Автомобиль посольства России в Албании попал в ДТП, двое пострадавших
На трассе между городами Рогожина и Кавая в Албании произошло ДТП с участием автомобиля посольства России в этой стране.
Обновлено в 17:24
Происшествия
Россияне погибли из-за шторма в Греции
Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
Обновлено в 20:13
Происшествия
Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали
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В Германии журналист призвал снести памятник под Прохоровкой
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Происшествия
Интерпол задержал россиян в Уругвае
Местная полиция совместно с сотрудниками Интерпола поймала и задержала двух россиян, которые подозреваются в помощи итальянскому мафиози Рокко Морабито.
Обновлено в 18:34
Политика
Медведчук считает Януковича предателем
Лидер общественного движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук назвал в своем Twitter экс-президента Украины Виктора Януковича предателем.
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Общество
«Яндексу» не нашлось места
Компания не смогла разместиться в коворкинге Американская сеть WeWork, которая обещала открыть коворкинг на 4,3 тыс. кв. м в деловом квартале "Красная роза" рядом с парком Горького специально для структур "Яндекса", не сможет этого сделать.
Обновлено в 19:07
Происшествия
В Москву из Ирака вывезут более 30 российских детей
Кузнецова в июне сообщала, что миссия по возвращению в Россию детей, чьи матери-россиянки находятся в Ираке в тюрьме в связи с участием в террористических организациях, завершится в августе этого года.
Обновлено в 04:13
Политика
Зеленский открыл Чернобыль для туристов
Обновлено в 08:43
Общество
Гороскоп на 11 июля: для Раков настало время для принятия решений
Раки Для Раков настало время для принятия решений в работе и межличностных отношениях.
Обновлено в 18:00
Происшествия
В московском ресторане продали в рабство 16-летнюю девочку
В ресторане на востоке Москвы правоохранители задержали жителя Челябинской области, который вечером 9 июля за 500 тысяч рублей продал 16-летнюю девочку.
Обновлено в 12:32
Политика
Медведев встретился с Бойко и Медведчуком
Обновлено в 09:38
Шоу-бизнес
Скандалист Макаревич оправдался за обидные слова о русских
Андрей Макаревич считает, что его соотечественники плохо переносят критику.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие
В США заявили о попытке кораблей Ирана остановить британский танкер
Пять вооруженных катеров Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) попытались остановить британский нефтяной танкер в районе Ормузского пролива, пишет CNN со ссылкой на двоих американских чиновников, знакомых с ситуацией.
Обновлено в 19:59
Политика
Болтон назвал отличной встречу с главой СНБО Украины
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон рассказал о переговорах с секретарём Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Данилюком.
Обновлено в 20:45
Общество
Алибасов после разоблачения с позором бежал с Первого канала
СМИ сообщили о наличии доказательств того, что история с отравлением продюсера Бари Алибасова была тщательным образом спланирована.
Обновлено в 15:39
Происшествия
ТАСС: в деле «банды ФСБ» установлен лишь один эпизод
Семерым сотрудникам ФСБ, подозреваемых в разбое, вменяется в вину лишь один эпизод.
Обновлено в 20:57
Происшествия
Неизвестный попытался проникнуть в спальню Елизаветы II
Обновлено в 18:47
Политика
Медведчук назвал сроки освобождения Вышинского
Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал РИА Новости, что главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского могут освободить после выборов в Верховную Раду.
Обновлено в 20:22
Происшествия
СК передал в Москву дело врачей, обвиненных в убийстве новорожденного
Уголовное дело калининградских врачей Елены Белой и Элины Сушкевич, обвиняемых в смерти новорожденного, передали из второго следственного управления ГСУ СК России (Петербург) в Москву для дальнейшего расследования.
Обновлено в 11:50
Общество
На Камчатке многоквартирный дом накренился из-за аномальной жары
Населенный пункт находится в зоне вечной мерзлоты: верхний слой грунта начал таять вследствие аномальной для региона жары, и фундамент дома "пополз".
Обновлено в 21:46
Экономика
Сотрудник Росстата уволился из-за публикации данных об инфляции
Глава межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Росстата Евгений Сычев уволился из-за досрочной публикации данных об инфляции.
Обновлено в 14:50