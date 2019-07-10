Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июня стало известно, что Янис Хаджи может заключить контракт с ФК «Барселона». «Спартак» также предлагал Хаджи заключить контракт.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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