Футбол
Сын футболиста Хаджи выбирает, с каким клубом заключить контрактREGNUM вчера в 22:08
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июня стало известно, что Янис Хаджи может заключить контракт с ФК «Барселона». «Спартак» также предлагал Хаджи заключить контракт.
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Экономика
Средний чек россиянина в магазине увеличился до 556 рублей в июне
«В Москве средний чек в июне похудел на 1,8%. Таким образом, он опустился до 706 руб. с майского показателя в 719 руб.»,— сообщает «Ромир».
Обновлено вчера в 21:59
Экономика
Сотрудник Росстата уволился из-за публикации данных об инфляции
Глава межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Росстата Евгений Сычев уволился из-за досрочной публикации данных об инфляции.
Обновлено вчера в 14:50
Шоу-бизнес
Лобода опубликовала чужое интимное фото и попыталась оправдаться
В Instagram-stories звезда заявила, что социальная сеть удалила публикацию, а также попыталась оправдаться, отметив, что она нигде не писала, что на снимке изображена именно она.
Обновлено вчера в 14:08
Политика
Выгнанный Зеленским чиновник назвал президента наркоманом и хамом
Секретарь горсовета Борисполя Ярослав Годунко, которого президент Украины Владимир Зеленский выгнал с совещания, заявил, что подаст на главу государства в суд.
Обновлено вчера в 09:53
Гаджеты
Huawei заинтересовалась «Эльбрусами»
Сообщается, что Huawei на протяжении последних нескольких месяцев обращалась к российским компаниям, среди которых МЦСТ, разрабатывающая процессоры «Эльбрус», производитель систем оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ) и другого оборудования для обеспечения информационной безопасности «Норси-Транс», а также разработчик операционной системы «Альт» «Базальт СПО».
Обновлено вчера в 08:39
Общество
Для водителей в России введут новый штраф
Новый закон предусматривает собой введение штрафа на сумму до 300 тысяч рублей. Соответствующий законопроект прошел в Госдуме второе чтение.
Обновлено вчера в 15:01
Происшествия
Из-за крупного пожара в пятиэтажке Барнаула госпитализировали мужчину
В результата пожара в барнаульском многоквартирном доме пострадал мужчина, рассказали altapress.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
Полиция задержала пытавшегося пробраться в Букингемский дворец мужчину
Обновлено вчера в 22:56
Армия и оружие
В США заявили о попытке кораблей Ирана остановить британский танкер
Обновлено вчера в 19:59
Происшествия
Суд отправил в колонию студентку, дважды оправданную присяжными
Обновлено вчера в 10:14
Происшествия
Россияне погибли из-за шторма в Греции
Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:13
Происшествия
Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки
Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
Обновлено вчера в 11:47
Шоу-бизнес
СМИ рассказали о романе Максима Виторгана и Нино Нинидзе
Несколько недель в закулисьях обсуждался роман между 46-летним Максимом Виторганом и 27-летней Нино Нинидзе, но все было лишь на уровне слухов.
Обновлено вчера в 03:52
Хоккей
Назначен новый главный тренер сборной России по хоккею
Обновлено вчера в 13:32
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о возвращении в СИЗО бывшего генерала МВД Варчука
Бывшего заместителя главкома внутренних войск МВД России Вячеслава Варчука, приговоренного в прошлом году к шести годам за взятку, перевели в СИЗО.
Обновлено вчера в 23:16
Авто
Mitsubishi анонсировала обновлённый Pajero Sport
Компания Mitsubishi анонсировала премьеру обновленного кроссовера Pajero Sport.
Обновлено вчера в 02:51
Наука
Древнейшие в Европе человеческие останки найдены в Греции
Останки раннего представителя Homo sapiens, найденные в пещере Апидима в Греции в конце 70-х годов, оказались самыми древними в Европе.
Обновлено вчера в 19:37
Технологии
Логины и пароли пользователей Ozon утекли в интернет
Представитель пресс-службы Ozon в ответ на вопросы РБК сообщил, что компания мониторит подозрительные активности в интернете и видела базу с данными пользователей.
Обновлено вчера в 11:05
Политика
Цискаридзе возмутился нецензурной бранью в адрес Путина
Российский артист балета и ректор Вагановской академии Николай Цискаридзе резко осудил выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, который в эфире телеканала «Рустави 2» нецензурно оскорбил российского президента Владимира Путина и память его покойных родителей.
Обновлено вчера в 12:59
Транспорт
Ликсутов считает отношение водителей к превышению скорости проблемой
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов считает большой проблемой отношение автолюбителей к вопросу превышения скорости.
Обновлено в 00:22
Авто
АвтоВАЗ рассказал о надежности японского вариатора для Lada Xray
В июне Lada Xray Cross с 1,6-литровым мотором HR-16 начали оснащать японским бесступенчатым вариатором Jatco.
Обновлено 08 июля в 10:40
Энергетика
Доходы «Газпрома» от экспорта газа за квартал упали на 40%
Компания «Газпром» во втором квартале 2019 года получила от экспорта российского газа на 38% меньше доходов, чем в первом квартале текущего года.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Советник Зеленского предложил переименовать Россию и русский язык
Советник президента Украины Владимира Зеленского, кандидат в депутаты от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев предложил переименовать русский язык в "российский", а саму Россию - в "Московию".
Обновлено вчера в 19:38
Финансы
Рубль укрепился на новостях от главы ФРС США
Рубль подорожал к доллару и евро после заявлений главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено вчера в 17:49
Транспорт
Водительские права в России сделают электронными
Водительское удостоверение в России в обозримом будущем могут перевести в электронный вид. Соответствующая работа уже ведется.
Обновлено в 00:11
Экономика
Быстрым платежам накручивают процент
«Крайне важно для развития и поддержки сервиса платежей по СБП ритейлерами, чтобы комиссии были ощутимо ниже, чем приходится платить банкам за эквайринг при карточных расчетах»,— указывает президент АКИТ Артем Соколов.
Обновлено вчера в 19:07
Авто
Toyota анонсировала новый компактный кроссовер
Как отмечают источники, изначально на новом совместном предприятии планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».
Обновлено вчера в 23:30
Футбол
«Локомотив» отпустит Гилерме в «Спартак» за €5 млн
Существует вероятность, что Гилерме сам выкупит свой контракт, однако в таком случае доход вратаря составит €7 млн за три года.
Обновлено вчера в 21:25
Общество
В Иванове запустили новую мусоросортировочную линию
Обновлено вчера в 14:15