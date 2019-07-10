Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июня стало известно, что Янис Хаджи может заключить контракт с ФК «Барселона». «Спартак» также предлагал Хаджи заключить контракт.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Экономика Средний чек россиянина в магазине увеличился до 556 рублей в июне «В Москве средний чек в июне похудел на 1,8%. Таким образом, он опустился до 706 руб. с майского показателя в 719 руб.»,— сообщает «Ромир».

Экономика Сотрудник Росстата уволился из-за публикации данных об инфляции Глава межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Росстата Евгений Сычев уволился из-за досрочной публикации данных об инфляции.

Шоу-бизнес Лобода опубликовала чужое интимное фото и попыталась оправдаться В Instagram-stories звезда заявила, что социальная сеть удалила публикацию, а также попыталась оправдаться, отметив, что она нигде не писала, что на снимке изображена именно она.

Политика Выгнанный Зеленским чиновник назвал президента наркоманом и хамом Секретарь горсовета Борисполя Ярослав Годунко, которого президент Украины Владимир Зеленский выгнал с совещания, заявил, что подаст на главу государства в суд.

Гаджеты Huawei заинтересовалась «Эльбрусами» Сообщается, что Huawei на протяжении последних нескольких месяцев обращалась к российским компаниям, среди которых МЦСТ, разрабатывающая процессоры «Эльбрус», производитель систем оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ) и другого оборудования для обеспечения информационной безопасности «Норси-Транс», а также разработчик операционной системы «Альт» «Базальт СПО».

Общество Для водителей в России введут новый штраф Новый закон предусматривает собой введение штрафа на сумму до 300 тысяч рублей. Соответствующий законопроект прошел в Госдуме второе чтение.

Происшествия Из-за крупного пожара в пятиэтажке Барнаула госпитализировали мужчину В результата пожара в барнаульском многоквартирном доме пострадал мужчина, рассказали altapress.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Происшествия Россияне погибли из-за шторма в Греции Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.

Происшествия Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.

Шоу-бизнес СМИ рассказали о романе Максима Виторгана и Нино Нинидзе Несколько недель в закулисьях обсуждался роман между 46-летним Максимом Виторганом и 27-летней Нино Нинидзе, но все было лишь на уровне слухов.

Происшествия «Коммерсантъ» узнал о возвращении в СИЗО бывшего генерала МВД Варчука Бывшего заместителя главкома внутренних войск МВД России Вячеслава Варчука, приговоренного в прошлом году к шести годам за взятку, перевели в СИЗО.

Авто Mitsubishi анонсировала обновлённый Pajero Sport Компания Mitsubishi анонсировала премьеру обновленного кроссовера Pajero Sport.

Наука Древнейшие в Европе человеческие останки найдены в Греции Останки раннего представителя Homo sapiens, найденные в пещере Апидима в Греции в конце 70-х годов, оказались самыми древними в Европе.

Технологии Логины и пароли пользователей Ozon утекли в интернет Представитель пресс-службы Ozon в ответ на вопросы РБК сообщил, что компания мониторит подозрительные активности в интернете и видела базу с данными пользователей.

Политика Цискаридзе возмутился нецензурной бранью в адрес Путина Российский артист балета и ректор Вагановской академии Николай Цискаридзе резко осудил выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, который в эфире телеканала «Рустави 2» нецензурно оскорбил российского президента Владимира Путина и память его покойных родителей.

Транспорт Ликсутов считает отношение водителей к превышению скорости проблемой Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов считает большой проблемой отношение автолюбителей к вопросу превышения скорости.

Авто АвтоВАЗ рассказал о надежности японского вариатора для Lada Xray В июне Lada Xray Cross с 1,6-литровым мотором HR-16 начали оснащать японским бесступенчатым вариатором Jatco.

Энергетика Доходы «Газпрома» от экспорта газа за квартал упали на 40% Компания «Газпром» во втором квартале 2019 года получила от экспорта российского газа на 38% меньше доходов, чем в первом квартале текущего года.

Политика Советник Зеленского предложил переименовать Россию и русский язык Советник президента Украины Владимира Зеленского, кандидат в депутаты от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев предложил переименовать русский язык в "российский", а саму Россию - в "Московию".

Финансы Рубль укрепился на новостях от главы ФРС США Рубль подорожал к доллару и евро после заявлений главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Транспорт Водительские права в России сделают электронными Водительское удостоверение в России в обозримом будущем могут перевести в электронный вид. Соответствующая работа уже ведется.

Экономика Быстрым платежам накручивают процент «Крайне важно для развития и поддержки сервиса платежей по СБП ритейлерами, чтобы комиссии были ощутимо ниже, чем приходится платить банкам за эквайринг при карточных расчетах»,— указывает президент АКИТ Артем Соколов.

Авто Toyota анонсировала новый компактный кроссовер Как отмечают источники, изначально на новом совместном предприятии планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».