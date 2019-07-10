Футбол

Сын футболиста Хаджи выбирает, с каким клубом заключить контрактREGNUM вчера в 22:08

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июня стало известно, что Янис Хаджи может заключить контракт с ФК «Барселона». «Спартак» также предлагал Хаджи заключить контракт.
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Георге Хаджи: Янис примет решение о новом клубе до пятницы

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Сын легендарного Георге Хаджи будет получать €2 млн в «Спартаке»

Газета.Ruвчера в 03:28
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Экономика

Средний чек россиянина в магазине увеличился до 556 рублей в июне

«В Москве средний чек в июне похудел на 1,8%. Таким образом, он опустился до 706 руб. с майского показателя в 719 руб.»,— сообщает «Ромир».
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Сотрудник Росстата уволился из-за публикации данных об инфляции

Глава межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Росстата Евгений Сычев уволился из-за досрочной публикации данных об инфляции.
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Политика

Выгнанный Зеленским чиновник назвал президента наркоманом и хамом

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Обновлено вчера в 09:53
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Huawei заинтересовалась «Эльбрусами»

Сообщается, что Huawei на протяжении последних нескольких месяцев обращалась к российским компаниям, среди которых МЦСТ, разрабатывающая процессоры «Эльбрус», производитель систем оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ) и другого оборудования для обеспечения информационной безопасности «Норси-Транс», а также разработчик операционной системы «Альт» «Базальт СПО».
Обновлено вчера в 08:39
Общество

Для водителей в России введут новый штраф

Новый закон предусматривает собой введение штрафа на сумму до 300 тысяч рублей. Соответствующий законопроект прошел в Госдуме второе чтение.
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Происшествия

Из-за крупного пожара в пятиэтажке Барнаула госпитализировали мужчину

В результата пожара в барнаульском многоквартирном доме пострадал мужчина, рассказали altapress.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия

Полиция задержала пытавшегося пробраться в Букингемский дворец мужчину

Обновлено вчера в 22:56
Армия и оружие

В США заявили о попытке кораблей Ирана остановить британский танкер

Обновлено вчера в 19:59
Происшествия

Суд отправил в колонию студентку, дважды оправданную присяжными

Обновлено вчера в 10:14
Происшествия

Россияне погибли из-за шторма в Греции

Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:13
Происшествия

Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки

Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
Обновлено вчера в 11:47
Шоу-бизнес

СМИ рассказали о романе Максима Виторгана и Нино Нинидзе

Несколько недель в закулисьях обсуждался роман между 46-летним Максимом Виторганом и 27-летней Нино Нинидзе, но все было лишь на уровне слухов.
Обновлено вчера в 03:52
Хоккей

Назначен новый главный тренер сборной России по хоккею

Обновлено вчера в 13:32
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал о возвращении в СИЗО бывшего генерала МВД Варчука

Бывшего заместителя главкома внутренних войск МВД России Вячеслава Варчука, приговоренного в прошлом году к шести годам за взятку, перевели в СИЗО.
Обновлено вчера в 23:16
Авто

Mitsubishi анонсировала обновлённый Pajero Sport

Компания Mitsubishi анонсировала премьеру обновленного кроссовера Pajero Sport.
Обновлено вчера в 02:51
Наука

Древнейшие в Европе человеческие останки найдены в Греции

Останки раннего представителя Homo sapiens, найденные в пещере Апидима в Греции в конце 70-х годов, оказались самыми древними в Европе.
Обновлено вчера в 19:37
Технологии

Логины и пароли пользователей Ozon утекли в интернет

Представитель пресс-службы Ozon в ответ на вопросы РБК сообщил, что компания мониторит подозрительные активности в интернете и видела базу с данными пользователей.
Обновлено вчера в 11:05
Политика

Цискаридзе возмутился нецензурной бранью в адрес Путина

Российский артист балета и ректор Вагановской академии Николай Цискаридзе резко осудил выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, который в эфире телеканала «Рустави 2» нецензурно оскорбил российского президента Владимира Путина и память его покойных родителей.
Обновлено вчера в 12:59
Транспорт

Ликсутов считает отношение водителей к превышению скорости проблемой

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов считает большой проблемой отношение автолюбителей к вопросу превышения скорости.
Обновлено в 00:22
Авто

АвтоВАЗ рассказал о надежности японского вариатора для Lada Xray

В июне Lada Xray Cross с 1,6-литровым мотором HR-16 начали оснащать японским бесступенчатым вариатором Jatco.
Обновлено 08 июля в 10:40
Энергетика

Доходы «Газпрома» от экспорта газа за квартал упали на 40%

Компания «Газпром» во втором квартале 2019 года получила от экспорта российского газа на 38% меньше доходов, чем в первом квартале текущего года.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия

В интернате под Хабаровском, где заболели пациенты, нашли нарушения

Обновлено в 00:31
Политика

Советник Зеленского предложил переименовать Россию и русский язык

Советник президента Украины Владимира Зеленского, кандидат в депутаты от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев предложил переименовать русский язык в "российский", а саму Россию - в "Московию".
Обновлено вчера в 19:38
Финансы

Рубль укрепился на новостях от главы ФРС США

Рубль подорожал к доллару и евро после заявлений главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено вчера в 17:49
Транспорт

Водительские права в России сделают электронными

Водительское удостоверение в России в обозримом будущем могут перевести в электронный вид. Соответствующая работа уже ведется.
Обновлено в 00:11
Экономика

Быстрым платежам накручивают процент

«Крайне важно для развития и поддержки сервиса платежей по СБП ритейлерами, чтобы комиссии были ощутимо ниже, чем приходится платить банкам за эквайринг при карточных расчетах»,— указывает президент АКИТ Артем Соколов.
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Toyota анонсировала новый компактный кроссовер

Как отмечают источники, изначально на новом совместном предприятии планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».
Обновлено вчера в 23:30
Футбол

«Локомотив» отпустит Гилерме в «Спартак» за €5 млн

Существует вероятность, что Гилерме сам выкупит свой контракт, однако в таком случае доход вратаря составит €7 млн за три года.
Обновлено вчера в 21:25
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В Иванове запустили новую мусоросортировочную линию

Обновлено вчера в 14:15
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Румынский футбольный клуб из города Констанца, жудец Констанца. Основан в 2009 году. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Вииторул» в городе Овидиу общей вместимостью около 4 500 зрителей. В настоящее время в Овидиу располагается база футбольного клуба. С 2012 года выступает в Лиге I, высшем дивизионе чемпионата Румынии по футболу.
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