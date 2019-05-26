Происшествия
Сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиковГазета.Ru 16:07
По имеющимся данным, Галлямов признался следователям после задержания, что употреблял кокаин. В ночь на воскресенье, 26 мая, водителя Toyota Land Cruiser на западе Москвы остановили для проверки документов. Он скрылся, а во время погони сбил инспектора ДПС.
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