Происшествия

Сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиковГазета.Ru 16:07

По имеющимся данным, Галлямов признался следователям после задержания, что употреблял кокаин. В ночь на воскресенье, 26 мая, водителя Toyota Land Cruiser на западе Москвы остановили для проверки документов. Он скрылся, а во время погони сбил инспектора ДПС.
Читать в источнике

Подробнее о событии

СК возбудил дело против сына экс-сенатора, сбившего инспектора ДПС

Москва 2414:35

СК возбудил дело после наезда на сотрудника ДПС в Москве

RT на русском14:30

В Москве инспектор ГИБДД пострадал во время погони за нарушителем

РИА Новости12:54

СК возбудил дело в отношении водителя, сбившего инспектора ДПС в Москве

РИАМО14:06

Источник: в Москве сын бывшего сенатора сбил полицейского при проверке документов

ТАСС12:51

СК возбудил уголовное дело против водителя Toyota, сбившегося на западе Москвы инспектора ДПС

Агентство Москва13:50

Сын экс-сенатора, сбивший сотрудника ДПС в Москве, попадался на превышении скорости

РЕН ТВ11:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 21:42, Ашберн
Автоспорт

Даниил Квят показал лучший результат в сезоне на Гран-при Монако

Обновлено в 11:28
Политика

Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт

Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес

«Роскошный, волшебный»: Ольга Орлова назвала беспроигрышный цвет одежды

Новый пост экс-солистки «Блестящих» посвящен выбору одежде, вернее ее цвета.
Обновлено в 19:17
Политика

Ципрас собрался провести в Греции досрочные парламентские выборы

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил о намерении провести в Греции досрочные парламентские выборы.
Обновлено в 18:31
Экономика

Leroy Merlin запускает новую сеть в России

Leroy Merlin запускает новую сеть в России Один из крупных игроков российского DIY-рынка — Leroy Merlin — нашел способ использовать доставшиеся ему от финской Kesko площади бывших магазинов K-rauta.
Обновлено в 18:18
Общество

Ирландка пожаловалась на угнетения со стороны мужа-призрака

Обновлено в 12:38
Политика

Россия учла историю в ситуации с трибуналом в Гамбурге

Решение Международного трибунала по морскому праву в Гамбурге касательно задержанных Россией моряков и судов ВМСУ является предварительной мерой, а не окончательным решением.
Обновлено в 10:43
Хоккей

Сборная России по хоккею уступила Финляндии в полуфинале ЧМ-2019

Обновлено вчера в 11:28
Общество

Астрологический прогноз на 27 мая – 2 июня для всех знаков зодиака

Неблагоприятный аспект Юпитера в Стрельце к Солнцу, Меркурию, Марсу и Урану предупреждает Стрельцов, что вас ждут непростые испытания.
Обновлено вчера в 05:30
Армия и оружие

Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию

Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено в 21:10
Гаджеты

Представлен восьмиядерный процессор Intel Core i9-9900KS

Обновлено в 12:42
Политика

Huawei может потерять лидерство на российском рынке

Китайская телекоммуникационная компания Huawei может потерять лидерство на российском рынке, уступив его своему конкуренту из Южной Кореи - компании Samsung, передают "Известия".
Обновлено в 21:17
Общество

Директор школы в Приморье призвала закрыть тему скандального флешмоба

Директор школы во Владивостоке, где ученики сняли скандальное видео, призвала закрыть эту тему, чтобы учащиеся смогли спокойно готовиться к экзаменам.
Обновлено в 20:18
Происшествия

Не менее 30 человек погибли и 200 пропали при затоплении судна в Конго

При затоплении судна в озере Маи-Ндомбе на северо-западе Демократической Республики Конго погибли не менее 30 человек, еще 200 человек числятся без вести пропавшими.
Обновлено в 16:29
Здоровье

Ученые рассказали, чью кровь предпочитают комары

Специалисты выяснили, каких людей и почему комары кусают чаще. Большего всего кровососущих привлекают любители сладостей и пива.
Обновлено вчера в 22:02
Политика

Зеленский поздравил киевлян с Днём города, вспомнив о запахе шаурмы

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей и гостей Киева в Днём города.
Обновлено в 11:43
Транспорт

Водителям такси могут запретить работать сверх нормы

Таксистам могут запретить работать сверх нормы, соответствующие поправки внесены ко второму чтению законопроекта об агрегаторах такси.
Обновлено в 21:25
Экономика

Торговые сети могут обязать выкупать стеклотару у российских граждан

Депутат отметил, что в Европе торговые сети используют автоматы, которые измельчают пластик и стекло, после чего они направляются на переработку.
Обновлено в 18:40
Политика

Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ

Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе уволил министра образования, культуры и спорта региона Ингу Шамилишвили из-за того, что детский ансамбль из России в День независимости устроил шествие по улицам Батуми, скандируя "Россия, Россия!", сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:06
Авто

Топ-5 самых «внедорожных» кроссоверов России появился в Сети

Эксперты портала CarsWeek составили ТОП-5 самых «внедорожных» кроссоверов на российском рынке.
Обновлено в 01:18
Здоровье

Мы почувствовали: Кюндюл Иванов о переменах в здравоохранении Якутии

В целом за последний год в сфере здравоохранения республики произошли значительные подвижки, которые в конечном итоге должны привести к росту качества оказания медицинских услуг, считает главный врач республиканского кардиологического диспансера Кюндюл Иванов.
Обновлено в 00:05
Культура

Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»

Продюсер программы сообщил, что президент Украины пришел на съемки и вышел на сцену Продюсер юмористического шоу "Лига смеха" Сергей Перман рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский пришел на съемки программы и поднялся на сцену.
Обновлено вчера в 18:40
Происшествия

В Мексике водитель трейлера протаранил 15 автомобилей

Обновлено в 19:48
Политика

Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.
Обновлено в 13:59
Политика

Экономист Науседа лидирует на выборах президента Литвы

Экономист Гитанас Науседа упрочил свой перевес во втором туре состоявшихся в Литве в воскресенье президентских выборов, где он соперничал с экс-министром финансов Ингридой Шимоните.
Обновлено в 14:36
Происшествия

Вооруженное нападение на католическую церковь произошло в Буркина-Фасо

Обновлено в 14:27
Шоу-бизнес

Александра Яковлева два года борется с раком

Обновлено в 19:06
Хоккей

Александр Овечкин: «Выиграли бронзу — едем домой с поднятой головой»

Выиграли бронзу — едем домой с поднятой головой.
Обновлено в 13:45
Футбол

Кононов назвал виновного в поражении «Спартака» от «Оренбурга»

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов назвал человека, который виновен в поражении "Оренбургу" в 30-м, заключительном туре Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.
Обновлено в 09:40
Музыка

Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»

Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено в 11:33
Как работают Яндекс.Новости?
Главное