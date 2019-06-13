Происшествия
Сын бывшего хоккеиста сборной России убил мать на глазах братаГазета.Ru 12:38
Убийство произошло в поселке Романовка. На супругу экс-вратаря СКА Ирину напал ее 18-летний сын. Расправа произошла на глазах младшего брата, который побежал к соседям за помощью.
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с чего всё началось
«На месте происшествия также обнаружен 18-летний юноша с телесными повреждениями, который в тяжёлом состоянии госпитализирован в медицинское учреждение», — говорится в заявлении ведомства.RT на русском13:22
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Происшествия
В Оманском заливе атакованы два танкера
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Технологии
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Финансы
Международные резервы России превысили $500 млрд
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Происшествия
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Общество
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Происшествия
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Происшествия
Состояние Бари Алибасова не улучшается
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Общество
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В городские округа Чехов и Орехово-Зуевский приехали мобильные бригады Московского областного центра СПИД с целью провести анонимное тестирование на наличие ВИЧ-инфекции.
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