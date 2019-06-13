Сын бывшего хоккеиста сборной России убил мать на глазах братаГазета.Ru 12:38

с чего всё началось

Убийство произошло в поселке Романовка. На супругу экс-вратаря СКА Ирину напал ее 18-летний сын. Расправа произошла на глазах младшего брата, который побежал к соседям за помощью.

Технологии Huawei требует от Verizon более $1 млрд за 230 патентов Китайская компания Huawei потребовала у американского оператора Verizon оплатить лицензионные сборы для более чем 230 патентов.

Происшествия Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.

Армия и оружие AFP: гендиректор ОЗХО распорядился расследовать утечку документов из организации Глава Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариас распорядился провести расследование в связи с утечкой внутренних документов, касающихся расследования инцидента в городе Дума (Сирия) в апреле 2018 года.

Финансы Международные резервы России превысили $500 млрд Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

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Происшествия Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.

Общество Кейт Миддлтон вышла в свет в неподобающем её статусу наряде Как гласят правила британского королевского этикета, женщины из данной семьи не могут выходить в свет в такой открытой одежде.

Наука Медведев назначил руководителя Курчатовского института В документе сказано, что Благов назначен руководителем института сроком на пять лет института сроком на 5 лет.

Политика Путин предоставил гражданство России двум итальянским княгиням Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство двум итальянским княгиням с русскими корнями Наталии и Ирине Строцци, следует из указа на официальном интернет-портале правовой информации.

Происшествия Вооруженный мужчина ограбил банк на юге Москвы Сотрудники правопорядка рассказали о разбойном нападении на кредитно-финансовое учреждение в Москве.

Политика Новак заявил о готовности России продлить контракт с Украиной на газ Глава Минэнерго России Александр Новак после переговоров с заместителем председателя Еврокомиссии по вопросам энергосоюза Марошем Шефчовичем заявил о готовности России продлить на действующих условиях контракт на транзит газа через Украину.

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Общество Бондаренко на митинге назвал условия для отставки Радаева Депутат Саратовской облдумы Николай Бондаренко напомнил, что российское правительство без проведения референдума и даже не спросив мнение жителей Саратовской области, подписало распоряжение о начале строительства завода в поселке Горный Краснопартизанского района.

Общество Минтруд предложил проиндексировать оклады госслужащих Министерство труда и социальной защиты РФ разработало проекты о повышении окладов месячного денежного содержания госслужащих на 4,3% с 1 октября 2019 года.

Политика Алексей Пушков высмеял «переименование» Киева Комментируя решение кабмина Украины об изменении написания слова «Киев», член Совфеда Алексей Пушков иронично заметил, что теперь-то уж в «незалежной» ситуация непременно улучшится.

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Здоровье Вульва родившей австрийки стала выделять грудное молоко Вульва 29-летняя женщины из Австрии начала вырабатывать грудное молоко из-за появления в этой области тканей молочной железы.

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Общество В Госдуме предложили резко повысить штраф за хранение данных россиян В четверг в Госдуму был внесен законопроект об увеличении максимального штрафа для компаний, которые не выполняют требования о хранении персональных данных россиян на территории РФ, сообщает ТАСС.

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