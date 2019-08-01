Футбол

Ларссон прилетел на медосмотр в «Спартак»Московский Комсомолец 07:36

В сообщении отмечается, что сегодня игрок должен подписать контракт с красно-белыми, после чего клуб официально объявит о его переходе.
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Ларссон проходит медосмотр в Москве и подпишет контракт со «Спартаком» сегодня

Sports.ru09:11

Йордан Ларссон в форме «Спартака»

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Главные новости дня. Пепе перешел в «Арсенал», Ларссон проходит медосмотр в Москве

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Ларссон прилетел на медосмотр в «Спартак»

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Сын бывшего игрока сборной Швеции проходит медосмотр в «Спартаке»

Газета.Ru07:18
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 16:55, Ашберн
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