Футбол
Сын Зидана перешел в португальский «Авеш»ODDS.ru вчера в 15:55
Энцо пытается сам своими силами строить свою карьеру, хоть и является воспитанником школы «Королевского клуба». Как сообщает Daily Mail, футболист после расторжения контракта со щвейцарской «Лозанной» стал свободным агентом и заинтересовал Desportivo das Aves, то бишь «Авеш».
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ЖКХ
Россиянам могут предложить новый способ оплаты вывоза мусора
Правительство рассматривает возможность ввести новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей: за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке.
Обновлено в 01:06
Политика
Избиркомы отказали в регистрации 27 кандидатам в Мосгордуму
Кандидаты, которым отказали в регистрации, могут оспорить это решение, подав жалобу в Мосгоризбирком или через суд.
Обновлено в 03:16
Происшествия
В Чечне самолет упал на жилой дом
Легкомоторный самолет упал на частный жилой дом в Чечне. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Обновлено в 01:46
Армия и оружие
В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков (Крым) прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты «Нептун» якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост через Керченский пролив.
Обновлено вчера в 13:34
Армия и оружие
Stratfor назвала «слабые стороны» C-400
Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 является одной из самых эффективных среди существующих систем ПВО, однако обладает уязвимостью, заявили в американском центре частной разведки Stratfor.
Обновлено вчера в 17:45
Политика
Зеленскому посоветовали дать Донбассу особый статус и забыть о НАТО
«Пока граждане Украины в своём большинстве не просто скажут, что они за мир, а признают, что мир в любом случае будет ценой уступок, например отказа от НАТО, особого статуса Донбасса, и что это всё уступки приемлемые, мы от этого не станем беднее», — заявил Волошин.
Обновлено вчера в 22:53
Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова попала в ДТП с грузовиком
Екатерина Стриженова попала в ДТП с грузовиком, однако никто не пострадал.
Обновлено в 00:33
Авто
Названы самые популярные автомобили до 2 миллионов рублей
На сегодняшний день автомобили стоимостью 2 млн рублей перестали относиться к классу престижных и являются выбором россиян со средним достатком — автопроизводители не раз меняли цены на свои модели, да и курсы международных валют сильно сказались.
Обновлено 13 июля в 10:08
Армия и оружие
Сенатор назвал дымовой завесой сообщения об угрозе удара РФ по Европе
Член Совета Федерации Владимир Джабаров назвал дымовой завесой публикацию Die Welt, в которой Россию обвиняют в подготовке к ведению региональных войн в Европе с угрозой применения ядерного оружия.
Обновлено в 04:20
Политика
На Украине вступил в силу закон о госязыке
На Украине вступил в силу закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни.
Обновлено в 01:37
Политика
Почему рейтинг партии Зеленского снижается перед выборами в Раду
Рейтинг партии Владимира Зеленского «Слуга народа» снижается в преддверии досрочных выборов в Раду.
Обновлено вчера в 18:16
Игры
Кроссплей в Borderlands 3 появится только после релиза
Весной, после официальной презентации компанией Gearbox игры Borderlands 3, директор студии Рэнди Питчфорд подчеркивал, что компания весьма нацелена на кроссплатформенный геймплей в ожидаемой новой игре, при этом в анонсе она прошла по данным только мельком.
Обновлено в 02:27
Гаджеты
В Сеть выложили архив рекламы Apple за полвека
Обновлено вчера в 11:33
Общество
Первый новый трамвай отправили в Краснодар
В Краснодар 16 июля отправили первый, специально сделанный для Краснодара в Усть-Катавском заводе трамвай.
Обновлено в 03:36
Армия и оружие
Появилось видео полета ракетоносцев Ту-160 над Балтикой
Ранее в Минобороны РФ отметили, что, несмотря на реакцию западных партнеров, все полеты российских самолетов - как над Балтикой, так и над другими морями - проходят в строгом соответствии с международными правилами.
Обновлено вчера в 17:58
Политика
Пакистан открыл воздушное пространство для гражданских самолетов
«Воздушное пространство Пакистана открыто для всех видов гражданского движения по опубликованным службой воздушного движения маршрутам», — говорится в сообщении.
Обновлено в 01:40
Авто
Прототип лунохода Тойоты будет сделан из серийного автомобиля
Официально объявлено: опытный образец «будет модифицированной версией стандартного серийного автомобиля».
Обновлено в 03:43
Авто
УАЗ показал первое официальное фото УАЗ «Патриот» с АКП
Ульяновский автозавод готовится к премьере новой версии внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач.
Обновлено в 02:22
Политика
Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией
Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет.
Обновлено вчера в 12:37
Политика
Зеленский за рулем Tesla снял новый видеоролик
Обновлено в 02:44
Политика
«Газпром нефть» столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкций
Газета добавляет, что это первый известный ей случай, когда российская компания, оказавшаяся под санкциями, испытывает проблемы в «лояльном» Казахстане.
Обновлено вчера в 21:15
Общество
Дайверы сделали фото медузы размером с человека
Британские дайверы обнаружили в районе побережья Корнуолл гигантскую медузу размером с человеческий рост.
Обновлено вчера в 22:35
Кино
Новая экранизация Doom выйдет в октябре
Обновлено в 03:14
Политика
Команда Зеленского попросит Раду собраться на внеочередное заседание
Советник президента Украины Руслан Рябошапка сообщил, что в четверг, 18 июля, планируется проведение внеочередной сессии парламента для рассмотрения нескольких инициатив.
Обновлено в 04:09
Армия и оружие
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе
Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Политика
Бастрыкин предложил вернуть в УК конфискацию имущества коррупционеров
Чтобы власти могли эффективнее возмещать нанесенный государству ущерб от коррупционных преступлений, в качестве дополнительной меры нужно ввести для коррупционеров такой вид наказания, как конфискация имущества.
Обновлено в 01:31
Общество
В России появится ГОСТ для фотосессий младенцев
Обновлено в 00:34