Футбол

Сын Зидана перешел в португальский «Авеш»ODDS.ru вчера в 15:55

Энцо пытается сам своими силами строить свою карьеру, хоть и является воспитанником школы «Королевского клуба». Как сообщает Daily Mail, футболист после расторжения контракта со щвейцарской «Лозанной» стал свободным агентом и заинтересовал Desportivo das Aves, то бишь «Авеш».
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Soccer.ruвчера в 12:03
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