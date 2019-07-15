Футбол

Сын Зидана перешел в португальский «Авеш»ODDS.ru 15:55

Как сообщает Daily Mail, футболист после расторжения контракта со щвейцарской «Лозанной» стал свободным агентом и заинтересовал Desportivo das Aves, то бишь «Авеш». Ориентировочная стоимость игрока составляет один миллион евро.
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Сын Зидана будет выступать за португальский «Авеш»

Sport.ru18:29

Сын Зидана будет выступать за португальский «Авеш»

Спорт-Экспресс16:36

Сын Зидана продолжит карьеру в Португалии

Матч ТВ13:14

Сын Зидана Энцо перешел в португальский «Авеш»

Sports.ru13:32

Сын Зидана продолжит карьеру в Португалии

Sportbox.RU13:14

Старший сын Зинедина Зидана будет играть в чемпионате Португалии

РИА Новости12:40

Энцо Зидан продолжит карьеру Португалии

Soccer.ru12:03
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Общество

Жители Петербурга и Ленобласти смогут наблюдать лунное затмение

В ночь с 16 на 17 июля жители Петербурга и Ленинградской области смогут наблюдать частичное лунное затмение.
Обновлено в 04:52
Авто

Кроссовер Hyundai Tucson получит новый мотор в России

Компания Hyundai может пополнить моторную гамму кроссовера Hyundai Tucson в России новым бензиновым атмосферным двигателем объемом 2,4 литра и мощностью 184 л.с. Версия с этим мотором накануне появилась в Одобрении типа транспортного средства (ОТТС) на модель, опубликованном в базе Росстандарта.
Обновлено в 02:45
Армия и оружие

В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста

Российские парламентарии прокомментировали заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о способности уничтожить Крымский мост.
Обновлено в 12:50
Кино

Новым агентом 007 стала темнокожая актриса

В 25-ом фильме бондианы агента 007 сыграет темнокожая актриса Лашана Линч. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на анонимного источника.
Обновлено в 02:49
Армия и оружие

Появилось видео полета ракетоносцев Ту-160 над Балтикой

Ранее в Минобороны РФ отметили, что, несмотря на реакцию западных партнеров, все полеты российских самолетов - как над Белтикой, так и над другими морями - проходят в строгом соответствии с международными правилами.
Обновлено в 17:58
Политика

Заседание по делу Вышинского перенесли на 19 июля

Подольский районный суд Киева перенес заседание по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
Обновлено в 09:24
Армия и оружие

В США назвали «уязвимость» С-400

Stratfor отмечает ограниченное противодействие С-400 «Триумф» низколетящим в условиях горного рельефа крылатым ракетам.
Обновлено в 17:11
ЖКХ

В Общественной палате обсудили соблюдение тарифа на услугу по ТКО

В мероприятии приняли участие министр энергетики и ЖКХ Кировской области Игорь Редькин, руководитель региональной службы по тарифам Максим Михайлов, члены Общественной палаты, представители Управления Роспотребнадзора и Госжилинспекции по Кировской области, а также представители бизнеса и общественники.
Обновлено в 05:42
Шоу-бизнес

У Анны Хилькевич украли телефон возле Эйфелевой башни

Обновлено в 07:42
Политика

США предложат России обсудить в Женеве идею ядерного договора с Китаем

Источники Bloomberg добавляют, что США получают "сильные сигналы" о том, что Россия хочет более стабильных отношений с Вашингтоном и администрация Трампа хочет использовать это "открытое окно" для того, чтобы продвинуть свою идею о трехстороннем соглашении о контроле над вооружениями, куда вошел бы и Китай Делегацию США на переговорах в Женеве возглавит заместитель госсекретаря США Джон Салливан.
Обновлено в 17:33
Политика

Украина продлила запрет на ввоз российских товаров

Правительство Украины продлило действие запрета на поставку в страну широкого перечня российских товаров.
Обновлено в 12:54
Происшествия

На криминальной сходке в Подмосковье задержали внука Деда Хасана

Обновлено в 05:55
Политика

Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить свастику на фоне герба РФ

Роскомнадзор обратился к компании Facebook с требованием удалить со страницы этой социальной сети изображение свастики на фоне государственного герба России.
Обновлено в 11:25
Наука

Слой из силикатного аэрогеля может сделать Марс пригодным для жизни

Двухсантиметровый слой из силикатного аэрогеля может сделать планету Марс пригодную для жизни на ней.
Обновлено в 16:50
Общество

Британские дайверы засняли медузу размером с человека

Британские дайверы обнаружили в районе побережья Корнуолл гигантскую медузу размером с человеческий рост.
Обновлено в 14:41
Хоккей

Чемпион мира Жердев продолжит карьеру в команде ВХЛ «Тамбов»

Двукратный чемпион мира Николай Жердев продолжит карьеру в команде ВХЛ «Тамбов». Об этом сообщил директор «Тамбова» Сергей Касьянов.
Обновлено в 13:23
Футбол

«Наши парни были просто в шоке от арбитра»

Футбольный клуб «Сочи» произвел хорошее впечатление в стартовом туре РПЛ.
Обновлено в 17:01
Политика

МИД Грузии осудил инцидент на грузино-азербайджанской границе

Инцидент на грузино-азербайджанской границе с участием граждан Грузии, который произошел в воскресенье у монастырского комплекса Давид-Гареджи, не соответствует стратегическим отношениям Грузии и Азербайджана.
Обновлено в 16:52
Происшествия

Экс-чемпиона мира по боксу Уитакера насмерть сбила машина

Обновлено в 14:44
Космос

Крымская станция выйдет на связь со «Спектр-РГ» в 2020 году

13 июля текущего года на орбиту была выведена астрофизическая космическая обсерватория «Спектр-РГ».
Обновлено в 17:09
Общество

Муж Натальи Поклонской подтвердил ее разрыв с «сектой царебожников»

Супруг Натальи Поклонской Иван Соловьев подтвердил появившуюся ранее информацию о том, что она порвала с "сектой царебожников" и ее духовником Сергием из монастыря в Екатеринбурге.
Обновлено в 08:10
Политика

Закон о госязыке вступил в силу на Украине

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и использовании во всех сферах общественной жизни в стране вступил в силу во вторник, 16 июля.
Обновлено в 19:08
Происшествия

«Мемориал» сообщил о переходе Титиева в московское отделение центра

Бывший руководитель чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев перешел в московское отделение, сообщил РИА Новости член совета центра, руководитель проекта "Горячие точки" Олег Орлов.
Обновлено в 11:30
Футбол

«Локомотив» и «Рубин» сыграли вничью в первом туре РПЛ

В мачте первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты московского «Локомотива» сыграли вничью с «Рубином» из Казани.
Обновлено в 15:16
Общество

Росконтроль забраковал пять из шести популярных марок куриных бёдер

Обновлено в 06:04
Финансы

Bloomberg предрекает падение курса рубля к концу 2019 года

Валютный стратег крупнейшего польского банка РКО Ярослав Косатый считает, что во второй половине 2019 года российский рубль ждёт обвал на 9%. Его мнение приводит американское агентство Bloomberg.
Обновлено в 16:34
Футбол

«Манчестер Юнайтед» готовит трансфер полузащитника «Спортинга»

Руководство английского "Манчестер Юнайтед" хочет пополнить ряды "красных дьяволов" за счёт футболиста лиссабонского "Спортинга" Бруну Фернандеша, - утверждает в понедельник The Independent.
Обновлено в 14:14
Происшествия

Суд арестовал криминального авторитета Шишкана

Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 12:03
Происшествия

При купании в Лене двое детей утонули, четверо взрослых пропали

Обновлено в 10:19
Политика

В США решили ужесточить правила предоставления убежищ для мигрантов

Соединенные Штаты намерены отказывать в предоставлении убежища тем мигрантам, которые прибыли из других стран через Мексику, но не запросили убежища на мексиканской территории, говорится в документе, размещенном 15 июля на сайте Федерального реестра США.
Обновлено в 18:08
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Зинедин Зидан
Французский футболист
Выдающийся французский футболист и тренер кабильского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
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Энцо Зидан
Французский футболист
Французский футболист, полузащитник клуба «Лозанна», в настоящее время выступающий на правах аренды за испанский клуб «Райо Махадаонда».
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