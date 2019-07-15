Футбол
Сын Зидана перешел в португальский «Авеш»ODDS.ru 15:55
Как сообщает Daily Mail, футболист после расторжения контракта со щвейцарской «Лозанной» стал свободным агентом и заинтересовал Desportivo das Aves, то бишь «Авеш». Ориентировочная стоимость игрока составляет один миллион евро.
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 17:49, Вашингтон
Армия и оружие
Эрдоган назвал С-400 самой мощной системой ПВО в мире
Обновлено в 15:30
Происшествия
Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина
Накануне стало известно, что одним из пилотов был глава Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин, который готовил Путина к полету со стерхами в 2011 году, обучая управлению монодельтапланом.
Обновлено в 07:41
Футбол
РПЛ установила рекорд посещаемости первого тура
Предыдущий рекорд был установлен в прошедшем сезоне, когда матчи чемпионата России по футболу посетило 169 600 человек (21 200 за матч).
Обновлено в 17:27
Армия и оружие
Kristianstadsbladet (Швеция): кто знает, о чем думает Путин (Kristianstadsbladet)
Нет, Путин не лежит ночами без сна, размышляя, как напасть на Швецию.
Обновлено в 17:12
Финансы
Bloomberg предрекает падение курса рубля к концу 2019 года
Валютный стратег крупнейшего польского банка РКО Ярослав Косатый считает, что во второй половине 2019 года российский рубль ждёт обвал на 9%. Его мнение приводит американское агентство Bloomberg.
Обновлено в 16:34
Происшествия
Очередного ученого из ЦНИИМАШ арестовали по подозрению в госизмене
Лефортовский суд Москвы 15 июля отправил под домашний арест 77-летнего сотрудника центра теплообмена и аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения — головного института Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (ЦНИИМАШ) Сергея Мещерякова по подозрению в госизмене.
Обновлено в 05:04
Политика
МИД России не отзывал предложений Киеву по украинским морякам
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявила, что российская сторона не отзывала своих предложений Киеву по освобождению из-под стражи задержанных моряков ВМС Украины.
Обновлено в 15:30
Политика
МИД Украины обвинил Венгрию во вмешательстве во внутренние дела страны
Временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Егор Божок на встрече с послом Венгрии Иштваном Ийдярто обвинил венгерские власти в действиях, расценённых украинской стороной как вмешательство во внутренние дела Украины.
Обновлено в 13:26
Транспорт
По воде как по земле
Небольшие желтые катера помогали добраться из одной точки города до другой, а попутно полюбоваться на Петербург с воды.
Обновлено в 08:04
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки
Обновлено в 10:59
Интернет
Немецкие школы запрещают Microsoft Office 365
Облачные службы Microsoft столкнулись с тем, что в немецком штате Гессен в школах запретили использовать Microsoft Office 365.
Обновлено в 05:37
Армия и оружие
Стали известны обязанности Евкурова на посту замминистра обороны РФ
Напомним, бывший глава Ингушетии получил назначение на пост заместителя министра только в июле.
Обновлено в 17:01
Происшествия
Водитель перевернувшегося на трассе в Башкирии автобуса задержан
Следователи задержали водителя автобуса, перевернувшегося накануне на трассе в Башкирии.
Обновлено в 06:31
Политика
ЕС одобрил санкции в отношении Турции
Главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза одобрили введение санкций против Турции из-за разведки месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне Кипра.
Обновлено в 16:34
Происшествия
19-летнего американца обвинили в изнасиловании в Геленджике
Ведомство установило, что инцидент произошел в ночь на 13 июля 2019 года, когда гражданин США пригласил в номер отеля в селе Дивноморском 16-летнего подростка и молодую девушку, где молодые люди ее изнасиловали.
Обновлено в 15:33
Происшествия
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми
В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47
Шоу-бизнес
София Ротару больше не живет в Крыму
Популярная певица София Ротару прояснила слухи о жизни в Крыму. По ее словам, она давно уже проживает в Киеве.
Обновлено в 05:03
Политика
В Германии объяснили невозможность остановки «Северного потока — 2»
Пофалла указал, что при большом желании Евросоюз может осложнить и замедлить строительство газопровода за счет увеличения расходов на строительство и эксплуатацию, но несмотря на это, проект в итоге будет реализован.
Обновлено вчера в 23:22
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста
Российские парламентарии прокомментировали заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о способности уничтожить Крымский мост.
Обновлено в 12:50
Гаджеты
Samsung готовится к затяжной торговой войне между Японией и Кореей
По данным СМИ, на совещании обсуждался вопрос торговой войны между Японией и Южной Кореей.
Обновлено в 13:42
Авто
АвтоВАЗ обновит вездеход Lada 4x4 Bronto
Нынешний вездеход Lada 4x4 Bronto отличается от стандартных внедорожников увеличенным с 205 до 240 мм дорожным просветом, 15-дюймовыми колёсами с «зубастыми» шинами размерности 235/75, оригинальными бамперами и расширителями колёсных арок.
Обновлено в 08:55
Общество
В «Росконтроле» отчитались о проверке куриных бёдер
Специалисты «Росконтроля» рассказали о результатах проверки бёдер цыпленка-бройлера, передаёт газета «Известия».
Обновлено в 15:17
Футбол
«Монако» подписал контракт с вратарём «Монпелье»
Футбольный клуб «Монако» объявил о трансфере голкипера «Монпелье» Бенжамена Лекомта.
Обновлено в 14:52
Футбол
Филиппе Коутиньо может вернуться в «Ливерпуль»
Обновлено в 16:45
Шоу-бизнес
Алсу ответила на вопрос о пластической операции
Один из подписчиков спросил звезду, кто сделал ей нос. Певица не выдержала и кратко ответила: «Родители».
Обновлено в 08:45
Политика
Заседание суда по делу Вышинского перенесли на 19 июля
Обновлено в 09:27