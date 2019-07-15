Футбол

Сын Зидана перешел в португальский «Авеш»ODDS.ru 15:55

Как сообщает Daily Mail, футболист после расторжения контракта со щвейцарской «Лозанной» стал свободным агентом и заинтересовал Desportivo das Aves, то бишь «Авеш». Ориентировочная стоимость игрока составляет один миллион евро.
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Старший сын Зидана подписал контракт с портуальским «Авишем»

Евро-футбол.ру17:08

Сын Зидана будет выступать за португальский «Авеш»

Спорт-Экспресс16:36

Старший сын Зинедина Зидана будет играть в чемпионате Португалии

РИА Новости12:40

Сын Зидана продолжит карьеру в Португалии

Матч ТВ13:14

Сын Зидана продолжит карьеру в Португалии

Sportbox.RU13:14

Сын Зидана Энцо перешел в португальский «Авеш»

Sports.ru13:32

Энцо Зидан продолжит карьеру Португалии

Soccer.ru12:03
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Армия и оружие

Эрдоган назвал С-400 самой мощной системой ПВО в мире

Обновлено в 15:30
Происшествия

Мексиканский суд признал россиянина Макеева виновным в убийстве

Обновлено в 14:35
Происшествия

Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина

Накануне стало известно, что одним из пилотов был глава Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин, который готовил Путина к полету со стерхами в 2011 году, обучая управлению монодельтапланом.
Обновлено в 07:41
Футбол

РПЛ установила рекорд посещаемости первого тура

Предыдущий рекорд был установлен в прошедшем сезоне, когда матчи чемпионата России по футболу посетило 169 600 человек (21 200 за матч).
Обновлено в 17:27
Армия и оружие

Kristianstadsbladet (Швеция): кто знает, о чем думает Путин (Kristianstadsbladet)

Нет, Путин не лежит ночами без сна, размышляя, как напасть на Швецию.
Обновлено в 17:12
Финансы

Bloomberg предрекает падение курса рубля к концу 2019 года

Валютный стратег крупнейшего польского банка РКО Ярослав Косатый считает, что во второй половине 2019 года российский рубль ждёт обвал на 9%. Его мнение приводит американское агентство Bloomberg.
Обновлено в 16:34
Происшествия

Очередного ученого из ЦНИИМАШ арестовали по подозрению в госизмене

Лефортовский суд Москвы 15 июля отправил под домашний арест 77-летнего сотрудника центра теплообмена и аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения — головного института Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (ЦНИИМАШ) Сергея Мещерякова по подозрению в госизмене.
Обновлено в 05:04
Политика

МИД России не отзывал предложений Киеву по украинским морякам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявила, что российская сторона не отзывала своих предложений Киеву по освобождению из-под стражи задержанных моряков ВМС Украины.
Обновлено в 15:30
Политика

МИД Украины обвинил Венгрию во вмешательстве во внутренние дела страны

Временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Егор Божок на встрече с послом Венгрии Иштваном Ийдярто обвинил венгерские власти в действиях, расценённых украинской стороной как вмешательство во внутренние дела Украины.
Обновлено в 13:26
Транспорт

По воде как по земле

Небольшие желтые катера помогали добраться из одной точки города до другой, а попутно полюбоваться на Петербург с воды.
Обновлено в 08:04
Происшествия

Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки

Обновлено в 10:59
Интернет

Немецкие школы запрещают Microsoft Office 365

Облачные службы Microsoft столкнулись с тем, что в немецком штате Гессен в школах запретили использовать Microsoft Office 365.
Обновлено в 05:37
Армия и оружие

Стали известны обязанности Евкурова на посту замминистра обороны РФ

Напомним, бывший глава Ингушетии получил назначение на пост заместителя министра только в июле.
Обновлено в 17:01
Происшествия

Водитель перевернувшегося на трассе в Башкирии автобуса задержан

Следователи задержали водителя автобуса, перевернувшегося накануне на трассе в Башкирии.
Обновлено в 06:31
Армия и оружие

В Италии спецназ захватил арсенал оружия для наемников в Донбассе

Обновлено в 10:49
Политика

ЕС одобрил санкции в отношении Турции

Главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза одобрили введение санкций против Турции из-за разведки месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне Кипра.
Обновлено в 16:34
Происшествия

19-летнего американца обвинили в изнасиловании в Геленджике

Ведомство установило, что инцидент произошел в ночь на 13 июля 2019 года, когда гражданин США пригласил в номер отеля в селе Дивноморском 16-летнего подростка и молодую девушку, где молодые люди ее изнасиловали.
Обновлено в 15:33
Происшествия

Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми

В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47
Шоу-бизнес

София Ротару больше не живет в Крыму

Популярная певица София Ротару прояснила слухи о жизни в Крыму. По ее словам, она давно уже проживает в Киеве.
Обновлено в 05:03
Политика

В Германии объяснили невозможность остановки «Северного потока — 2»

Пофалла указал, что при большом желании Евросоюз может осложнить и замедлить строительство газопровода за счет увеличения расходов на строительство и эксплуатацию, но несмотря на это, проект в итоге будет реализован.
Обновлено вчера в 23:22
Армия и оружие

В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста

Российские парламентарии прокомментировали заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о способности уничтожить Крымский мост.
Обновлено в 12:50
Гаджеты

Samsung готовится к затяжной торговой войне между Японией и Кореей

По данным СМИ, на совещании обсуждался вопрос торговой войны между Японией и Южной Кореей.
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Специалисты «Росконтроля» рассказали о результатах проверки бёдер цыпленка-бройлера, передаёт газета «Известия».
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В московской клинике женщина умерла во время массажа лица

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Французский футболист, полузащитник клуба «Лозанна», в настоящее время выступающий на правах аренды за испанский клуб «Райо Махадаонда».
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