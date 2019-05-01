Футбол
Сын Зидана может уйти из «Реала» в клуб французской Лиги 2Sport24.ru вчера в 21:08
Вратарь «Реала» Лука Зидан, вероятно, покинет клуб летом 2019 года. Как сообщает France Football, сын главного тренера мадридской команды Зинедина Зидана может продолжить карьеру в клубе французской Лиги 2 — «Клермоне», который активно инетерсуется 20-летним голкипером.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:24, Ашберн
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Британский Aston Martin продемонстрировал новую версию купе Vantage AMR с 7-скоростной механической трансмиссией.
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Глава Грузии осудила идею строительства военной базы США в стране
Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала идею строительства военной базы США на территории страны, назвав ее нецелесообразной.
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Пользователи соцсетей призвали объявить бойкот агрохолдингу «Мираторг» из-за высказываний его президента Виктора Линника.
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На первомайское шествие в Москве вышли более ста тысяч человек
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Авто
Минпромторг РФ показал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant
Министерство промышленности и торговли России опубликовало в Facebook первые фотографии внедорожника Aurus Komendant.
Обновлено вчера в 12:29
Транспорт
Новые дорожные знаки появились в России
В России вступил в силу национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и установку в городах знаков уменьшенного размера.
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Смартфон Energizer с гигантской батареей оказался никому не нужен
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Общество
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Общество
Более 20 тыс. человек вышли на первомайское шествие во Владивостоке
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Путин назначил нового посла в Белоруссии
Президент России Владимир Путин назначил нового посла в Белоруссии.
Обновлено вчера в 14:56
Экономика
«Сургутнефтегаз» увеличил прибыль в четыре раза
Чистая прибыль нефтяной и газодобывающей компании "Сургутнефтегаз" по международным стандартам финансовой отчетности за 2018 год выросла в 4,4 раза до 850 млрд руб. Об этом говорится в отчете компании.
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Синоптики спрогнозировали рекордно низкое давление 2 мая в Москве
Резкое падение атмосферного давления произойдет в четверг в столице.
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Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.
Обновлено вчера в 19:21
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Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от клещей
Роспотребнадзор напомнил россиянам, как защититься от клещей и переносимого ими вирусного энцефалита.
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