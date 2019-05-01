Футбол

Сын Зидана может уйти из «Реала» в клуб французской Лиги 2Sport24.ru вчера в 21:08

Вратарь «Реала» Лука Зидан, вероятно, покинет клуб летом 2019 года. Как сообщает France Football, сын главного тренера мадридской команды Зинедина Зидана может продолжить карьеру в клубе французской Лиги 2 — «Клермоне», который активно инетерсуется 20-летним голкипером.
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Сын Зидана может перейти в клуб французской Лиги 2

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Сын Зидана может перейти в команду второй французской лиги

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Сын Зидана может уйти из «Реала» в клуб французской Лиги 2

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Сын Зидана покинет «Реал» ради второй лиги Франции

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СМИ: Сын Зидана готов уйти из «Реала» во французский клуб

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Матч ТВвчера в 11:31
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