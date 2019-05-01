Футбол
Сын Зидана может уйти из «Реала» в клуб французской Лиги 2Sport24.ru вчера в 21:08
Вратарь «Реала» Лука Зидан, вероятно, покинет клуб летом 2019 года. Как сообщает France Football, сын главного тренера мадридской команды Зинедина Зидана может продолжить карьеру в клубе французской Лиги 2 — «Клермоне», который активно инетерсуется 20-летним голкипером.
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Обновлено вчера в 15:16
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В городе Новошахтинск Ростовской области в тестовом режиме начал работу центр выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).
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Обновлено вчера в 16:27
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«Питтсбург» рассматривает возможность обмена Евгения Малкина
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Другой читатель под ником Malthus отметил, что красавицы Росгвардии "выглядят намного лучше, чем их грузные британские коллеги".
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Обновлено в 01:12
Шоу-бизнес
Победивший рак певец Шура проиграл суд и потерял единственную квартиру
Эпопея с единственной московской квартирой певца Шуры (настоящее имя Александр Медведев) завершилась во вторник, 30 апреля, не в его пользу.
Обновлено вчера в 16:10
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Купол Массачусетского института украсил щит Капитана Америки
Студенты Массачусетского технологического института 27 апреля украсили купол собственного учебного заведения изображением щита Капитана Америки.
Обновлено вчера в 12:43
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В США дрон впервые доставил пациенту донорскую почку для пересадки
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Обновлено вчера в 05:43
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Происшествия
В Приморье нашли останки экипажа Ил-2, упавшего в 1944 году
Участники Поискового объединения "АвиаПоиск" Приморского регионального отделения "Поискового движения России" нашли останки летчиков штурмовика Ил-2, который рухнул 9 ноября 1944 года.
Обновлено в 01:15
Политика
Путин требует ужесточить контроль за качеством нефти
Путин предложил Токареву поменять систему контроля качества поступающей в нефтепровод нефти, тот пообещал дополнить нормативную базу и регламенты, которые усилят возможность контроля в системе «Транснефти».
Обновлено вчера в 10:11
Общество
В Кемерово закрылась пекарня, отказавшаяся обслуживать геев
Пекарня в Кемерово, где отказывались обслуживать геев, временно закрылась, сообщил в своем аккаунте в Instagram владелец предприятия.
Обновлено в 02:15
Транспорт
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Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с предложением к участникам группы "Ленинград" сняться в социальной рекламе, а её лидеру Сергею Шнурову посоветовал пропагандировать борьбу с тараканами.
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Кино
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Кинооператор Фабиан Вагнер, работавший над третьим эпизодом восьмого сезона «Игры престолов», ответил на претензии фанатов, которые посчитали серию слишком темной.
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Обновлено вчера в 11:45
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Новым императором Японии стал Нарухито
Новым императором Японии стал Нарухито, церемония его интронизации завершилась в императорском дворце в Токио.
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